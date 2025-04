70-letnia kobieta po wypadku z e-rowerem wzywa do większej interwencji rządu

Margaret Scaldwell, 70-letnia kobieta, która została umieszczona w śpiączce po tym, jak została potrącona przez rower elektryczny, tracąc przy tym wszystkie zęby, wzywa ministrów do „opanowania niebezpieczeństwa, które dręczy brytyjskie ulice”. Margaret przechodziła przez ulicę w Wigan, kiedy dwóch mężczyzn „wyprzedzało” ją na rowerze elektrycznym Talaria, co spowodowało zmiany w jej życiu i obrażenia. Po uderzeniu miała złamaną kręgosłup, kości miednicy, obie ręce oraz 19 żeber, a do jej twarzy musiano wstawić 10 stalowych płytek. Teraz pani Scaldwell wzywa rząd do podjęcia większych działań w celu rozwiązania problemu z nieprzystosowanymi lub bardzo wydajnymi rowerami elektrycznymi i hulajnogami poruszającymi się po drogach i chodnikach, narażającymi pieszych na niebezpieczeństwo.

Mówiąc z domu po 10-tygodniowym pobycie w szpitalu, gdzie przeszła kilka operacji ratujących życie, powiedziała, że z powodu swoich obrażeń nie może trzymać noża i widelca, ani ubrać się bez pomocy.

Pani Scaldwell została potrącona w sierpniu ubiegłego roku. „Nie pamiętam nic,” mówi Margaret Scaldwell. „Ale nagranie z kamery bliskiej miejsca wypadku pokazało mi, że przechodzę przez ulicę i nagle na mnie szybko nadjeżdża rower elektryczny. Po prostu zamarłam. Codzienny ból, który teraz odczuwam, jest nie do zniesienia.” Młodzi mężczyźni, którzy nie mieli kasków, uciekli z miejsca wypadku.

Córka Margaret, Michelle Glaister, jest przekonana, że wypadek wydarzył się nie tylko dlatego, że widocznie przekroczono 30-milowe ograniczenie prędkości, ale także dlatego, że rowery elektryczne są prawie bezgłośne. „Widzimy dzieci, które szybko jeżdżą na rowerach elektrycznych, często jeżdżą po chodnikach. To ogromny problem, który rząd wydaje się niechętny rozwiązać, ponieważ myślą, że to ekologiczny środek transportu.” Margaret Scaldwell dodała: „Prawo nie uwzględnia tego, jak zmieniają się te rowery elektryczne. Rząd musi się nad tym zastanowić, ponieważ te rowery stają się problemem.”

Obaj mężczyźni jechali na rowerze elektrycznym Talaria Sting, który jest w stanie osiągnąć maksymalną prędkość 55 mph i waży 66 kg. Jazda nimi po publicznych drogach jest nielegalna.

Materiał promocyjny dotyczący roweru elektrycznego Talaria Sting za 4 595 funtów twierdzi, że „większe akumulatory … zwiększają przyspieszenie”, co czyni go „dojrzałym liderem w branży”. Chiński producent produkuje również rower elektryczny z ograniczoną prędkością 28 mph, który jest legalny na brytyjskich drogach, jeśli kierowca ma co najmniej 17 lat i posiada ważne prawo jazdy na skuter lub motocykl 125ccm.

Robin Patey, główny partner ds. wypadków drogowych w firmie Express Solicitors, która reprezentuje panią Scaldwell, powiedział, że zauważył wzrost liczby kolizji z rowerami elektrycznymi. „Ta sprawa wskazuje na niebezpieczeństwa, które stwarzają szybko rozprzestrzeniające się rowery elektryczne,” powiedział. „Pani Scaldwell przechodziła przez ulicę przy swoim domu i została potrącona przez młodych mężczyzn na rowerze elektrycznym. Teraz jest praktycznie uwięziona w swoim domu z poważnymi zmianami w życiu w czasie, gdy powinna cieszyć się emeryturą. Prawo musi nadążać za technologią, ponieważ obecne przepisy dotyczące tych rowerów elektrycznych są przestarzałe i wymagają natychmiastowego przeglądu. Zbyt wiele społeczności jest teraz dotkniętych nieodpowiedzialnymi kierowcami na pozarządowych rowerach elektrycznych bez podatku lub obowiązkowego ubezpieczenia. Należy podjąć działania w celu rozwiązania tego pilnego problemu.” Pani Scaldwell dodała: „Czasami myślę, że wszystko się ułoży i wszystko wróci do normy.”

Rzecznik ministerstwa transportu powiedział: „Myśli są z Margaret Scaldwell po tym incydencie. Niebezpieczna jazda na rowerze zagraża życiu i jest absolutnie nieakceptowalna. Dlatego już istnieją surowe przepisy dla rowerzystów, a policja ma prawo ścigać, jeśli są one łamane.” Dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat zostało aresztowanych pod zarzutem spowodowania poważnych obrażeń ze skutkiem śmiertelnym. Później zostali zwolnieni, a śledztwo trwa, powiedział rzecznik policji metropolitalnej Greater Manchester.

Często zadawane pytania (FAQ) na podstawie głównych tematów i informacji zawartych w artykule:

1. Jaka była przyczyna wypadku Margaret Scaldwell?

2. Jakie obrażenia odniosła?

3. Czego Margaret Scaldwell żąda od rządu?

4. Dlaczego córka Margaret jest przekonana, że wypadek się zdarzył?

5. Jaki jest powód, dla którego sytuacja z rowerami elektrycznymi wydaje się być niechętnie rozwiązywana?

6. Jak młodzi mężczyźni z wypadku zostali ukarani?

7. Jakie jest zdanie Margaret Scaldwell na temat obecnych przepisów dotyczących rowerów elektrycznych?

8. Jakie jest stanowisko ministerstwa transportu w sprawie wypadku?

Definicje kluczowych terminów lub żargonu użytego w artykule:

1. E-rower: Rower elektryczny, który jest napędzany silnikiem elektrycznym.

2. E-hulajnoga: Elektryczna hulajnoga, która również jest napędzana silnikiem elektrycznym.

3. Talaria Sting: Model roweru elektrycznego, który został użyty w wypadku Margaret Scaldwell.

4. 30-milowe ograniczenie prędkości: Ograniczenie prędkości do 30 mil na godzinę na drogach publicznych.

5. Skuter: Mały pojazd motorowy o maksymalnej prędkości 28 mil na godzinę.

6. Motocykl 125ccm: Motocykl o pojemności silnika 125 cc i maksymalnej prędkości 28 mil na godzinę.

Proponowane powiązane linki do głównej domeny (nie podstron) w następującym formacie nazwa linku, ale tylko jeśli jesteś pewien, że URL jest 100% ważny, nie dodawaj linków do example.com. Użyj tylko linków do głównej domeny, nie do podstron.

1. Gov.uk – brytyjska rządowa strona internetowa

2. Express Solicitors – firma świadcząca usługi w zakresie wypadków drogowych

3. Greater Manchester Police – oficjalna strona internetowa Policji Metropolitalnej Greater Manchester