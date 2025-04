Dylemat obronny Kanady: Dylemat związany z rezygnacją z myśliwców stealth F-35

Eugene Connor to wysoce ceniony autor i ekspert ds. technologii z ponad 25-letnim doświadczeniem w cyfrowym krajobrazie. Posiada magisterium z inżynierii komputerowej z Uniwersytetu Harvarda, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem. Eugene rozpoczął swoją karierę pracując w Acquia, czołowej firmie technologicznej, gdzie skupiał się na rozwoju rozwiązań dla chmurowych doświadczeń cyfrowych. Jego praca zetknęła go z różnymi nowymi technologiami, co pobudziło jego pasję do ich odkrywania i pisania o ich ogromnym wpływie na współczesny świat. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu skomplikowanych tematów technicznych i niezłomnym zobowiązaniu do prawdziwego raportowania, Eugene Connor oferuje swoje spostrzeżenia w łatwy do zrozumienia i angażujący sposób, czyniąc świat technologii dostępnym dla czytelników wewnątrz i poza branżą technologiczną. Jako lider opinii, ciągle wprowadza świeże perspektywy i prowokuje dogłębne dyskusje na temat kierunku naszej cyfrowej przyszłości.