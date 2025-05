Feedback Sports wprowadza przystępną cenowo elektryczną pomoc podnoszącą do naprawy rowerów

Innowacyjny zespół Feedback Sports wprowadził przełomowy produkt dla właścicieli nowoczesnych rowerów elektrycznych o wysokich osiągach oraz ciężkich rowerów górskich. Feedback Pro E Lift Repair Stand oferuje elektryczny mechanizm podnoszenia, który ułatwia konserwację i naprawy w domu. Wypełnia lukę na rynku, oferując kompaktowe i przystępne cenowo rozwiązanie, które nie wymaga dużej przestrzeni warsztatowej.

W przeciwieństwie do tradycyjnych stojaków do naprawy, Feedback Pro E Lift został zaprojektowany z myślą o przenośności i efektywności. Posiada lżejszy mechanizm podnoszenia oraz rozsądny zakres wysokości, który jest więcej niż wystarczający do większości zadań. Stojak ma stabilną podstawę, która łatwo może być przesuwana, gdy nie jest używana, co zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Jedną z głównych cech Feedback Pro E Lift jest jego przystępność cenowa. Wyceniony na mniej niż połowę ceny porównywalnych profesjonalnych elektrycznych stojaków do naprawy, oferuje doskonałą wartość dla domowych mechaników i małych sklepów rowerowych, które chcą zaktualizować swój sprzęt bez opróżniania portfela.

Stojak został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i prostocie montażu. Zaledwie 29″/74 cm w kwadratowej stopie, nie zajmuje dużo miejsca w twoim garażu lub warsztacie. Rura robocza o wadze 55lb/34 kg przychodzi w zasadzie wstępnie zmontowana i wymaga jedynie zamontowania szerokiej podstawy, zanim będzie gotowa do użycia.

Z ponad 3’/1m wysokości podnoszenia, Feedback Pro E Lift łatwo podnosi twój rower elektryczny lub górski do pożądanej wysokości roboczej. Klips zaczyna się na wygodnej wysokości 34″/84 cm nad ziemią, co eliminuje potrzebę podnoszenia. Płaskie stopy stojaka są wyposażone w regulatory, aby dostosować się do nierównych podłóg.

Stojak ma znane z Feedback mocowanie klipsowe z szybkim mechanizmem i dźwignią, które jest znane z łatwości użytkowania i pewnego chwytu. Maksymalna nośność wynosząca 110lb/50 kg czyni go idealnym do rowerów elektrycznych o wysokich osiągach. Dodatkowo, Feedback oferuje zarówno amerykański, jak i europejski adapter sieciowy, aby zapewnić kompatybilność.

Feedback Pro E Lift Repair Stand będzie dostępny do zakupu od 1200$/1350€ od stycznia 2025 roku. Dla zainteresowanych będzie dostępny w wybranych niezależnych sklepach rowerowych lub bezpośrednio od Feedback Sports. Dlaczego więc nie zainwestować w wysokiej jakości i przystępny cenowo stojak roboczy, który sprawi, że konserwacja roweru będzie dziecinnie prosta?

