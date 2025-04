Hayden Bui to doświadczony autor technologiczny i ekspert, słynny ze swoich innowacyjnych poglądów na temat nowoczesnych technologii. Pełen pasji narrator, Hayden posiada magisterium z nauk komputerowych uzyskane na prestiżowym Massachusetts Institute of Technology. Jego dogłębna wiedza wynika z solidnej historii pracy w sektorze technologicznym, pełnił tam funkcję starszego inżyniera oprogramowania w Jumpspace Microsystems, gdzie był na czele większych projektów technologicznych. Pod wpływem doświadczeń z pierwszej linii w dziedzinie AI i technologii blockchain, Hayden skierował swoje energie na pisanie, demistyfikując skomplikowane techniczne pomysły dla szerokiej publiczności. Jego praca służy jako most między skomplikowanym światem technologii a czytelnikami poszukującymi jasności i zrozumienia. Raz po raz, Hayden udowadnia swoje zdolności do tłumaczenia technicznego żargonu na strawne, angażujące i wnikliwe prozy.