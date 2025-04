NBA Fantastyczna Bitwa: Uwolnienie Mocy Wybór Napędzanych Danymi

Karen White to ceniona autorka i entuzjastka technologii, którą kariera w branży tech trwa już ponad dwie dekady. Posiada tytuł licencjata z nauk komputerowych uzyskany na Massachusetts Institute of Technology (MIT) i pełniła kluczowe role w czołowych firmach technologicznych. Na początku swojej kariery Karen pracowała jako inżynier oprogramowania w Google, gdzie przyczyniła się do innowacyjnych projektów, które przekształciły technologie internetowe. Później pełniła rolę managera produktu w Apple, gdzie miała decydujący wpływ na rozwój zaawansowanej elektroniki konsumenckiej.

Jej pogłębione przemyślenia na temat branży były publikowane w prestiżowych publikacjach, takich jak Wired i Technology Review. Jako lider opinii, Karen łączy swoją techniczną wiedzę z pasją do demistyfikacji złożonych tematów, co sprawia, że jej teksty są dostępne dla zróżnicowanej publiczności. Jej książki badają nowe technologie i ich wpływ na społeczeństwo, przyciągając zarówno entuzjastów technologii, jak i laików. Dzisiaj Karen nadal przyczynia się do rozmów na temat technologii, jako poszukiwany prelegent na międzynarodowych konferencjach technologicznych, jednocześnie promując innowacyjne rozwiązania jako konsultant dla startupów w Dolinie Krzemowej.