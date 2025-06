Mario Duclos to uznany pisarz i czołowy autorytet w dziedzinie nowych technologii. Posiadając licencjat z informatyki z renomowanego Massachusetts Institute of Applied Physics, Mario nieustannie znajduje się na czele postępu technologicznego.

Karierę Mario zaczęła się w Digital Gate, jednym z dominujących graczy w branży inżynierii oprogramowania. Podczas swojego tam pobytu pracował nad przełomowymi technologiami, znacząco przyczyniając się do reputacji firmy jako lidera innowacji. Jego pasja do wiedzy skłoniła go do tłumaczenia swoich doświadczeń na przemyślane, wnikliwe artykuły i książki na temat rozwijających się technologii.

Mario wnosi do swojego pisania ponad 15 lat wiedzy branżowej, oferując czytelnikom perspektywę osoby z branży na rozwijający się krajobraz technologiczny. Jego etos pracy, zaangażowanie w dokładność i wszechstronne rozumienie sektora przysporzyło mu lojalne grono obserwujących. Mario nadal dostarcza swoje ekspertki komentarze i analizy, śledząc najnowsze przełomy i tendencje w technologii.