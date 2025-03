Rewolucja elektryczna Quebecu: Czasowa zmiana od dotacji do odpowiedzialności

Quebec przedłuża program rabatowy „Roulez vert” do 2025-2026, oferując do 4 000 USD na nowe pojazdy elektryczne i 2 000 USD na hybrydy plug-in, z warunkami kwalifikacyjnymi.

W malowniczych krajobrazach Quebecu kształtuje się nowa era dla pojazdów elektrycznych (EV). Rząd prowincjonalny, znany z solidnych polityk środowiskowych, ewoluuje w swoim podejściu do wsparcia EV, oznaczając subtelną transformację od zachęt do odpowiedzialności.

Minister finansów Eric Girard niedawno przedstawił budżet Quebecu na lata 2025-2026, przedstawiając tymczasowe przedłużenie programu rabatowego „Roulez vert”. Od 1 kwietnia 2025 roku Quebec przedłuży rabaty na nowe pojazdy elektryczne i hybrydy plug-in: do 4 000 USD dla modeli w pełni elektrycznych lub na ogniwa paliwowe oraz 2 000 USD dla hybryd plug-in. Co ważne, pojazdy muszą kosztować poniżej 65 000 USD, aby kwalifikować się. Używane EV kwalifikują się do 2 000 USD, podczas gdy motocykle elektryczne mogą otrzymać 1 000 USD.

To przedłużenie odbywa się jednak na tle zmian. W styczniu 2027 roku nastąpi oficjalny koniec tych zachęt, ponieważ Quebec przekształca się w zrównoważony model, który wymaga od właścicieli EV większego wkładu w koszty infrastruktury. Przesłanie rządu Quebecu jest jasne: era zachęcania do adopcji dobiega końca, podkreślając zrównoważone podejście do finansowania infrastruktury transportowej.

Znaczącym krokiem w tym nowym kierunku jest roczna opłata dla właścicieli pojazdów elektrycznych i hybryd plug-in, która zacznie obowiązywać w styczniu 2027 roku. Inicjatywa ta ma na celu wygenerowanie 380 milionów USD do 2030 roku, co oznacza finansowy zwrot z rabatów na pobór dochodów, zapewniając, że ci, którzy korzystają z sieci drogowej Quebecu, przyczyniają się do jej utrzymania.

Ponadto, od kwietnia 2027 roku Quebec zaprzestanie oferowania bezpłatnego dostępu do mostów płatnych i promów dla pojazdów z zielonymi tablicami rejestracyjnymi, co ma przynieść dodatkowe 75 milionów USD do budżetu publicznego do 2030 roku. Takie środki podkreślają dążenie do równości, w której wszyscy użytkownicy dróg dzielą się ciężarem finansowania infrastruktury.

Przez ponad dekadę zachęty Quebecu przyczyniły się do adopcji pojazdów elektrycznych. Teraz, w obliczu rosnącej liczby EV i dojrzewającego rynku, prowincja koncentruje się na długoterminowej zrównoważoności finansowej. Ta ewolucja polityki zapowiada przemyślaną równowagę: przyjmowanie technologii ekologicznych przy jednoczesnym rozsądnym rozłożeniu kosztów infrastruktury.

Gdy bujne lasy i tętniące życiem miasta Quebecu przygotowują się do tej transformacji, ogólne przesłanie brzmi: odpowiedzialność i dalekowzroczność. Ta zmiana odzwierciedla globalną narrację, że zrównoważony transport musi nie tylko „zielenić” nasze drogi, ale także je utrzymywać. Plan Quebecu może być zapowiedzią szerszego, bardziej sprawiedliwego modelu elektryfikacji transportu.

Aby uzyskać więcej informacji lub inicjatyw środowiskowych, odwiedź [oficjalną stronę rządu Quebecu](https://www.quebec.ca).