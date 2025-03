A Revolução Elétrica de Quebec: Uma Mudança Oportuna de Reembolsos para Responsabilidade

Quebec estende o programa de reembolso “Roulez vert” até 2025-2026, oferecendo até $4.000 para novos veículos elétricos e $2.000 para híbridos plug-in, com condições de elegibilidade.

Incentivos para veículos elétricos usados e motocicletas elétricas estão disponíveis a $2.000 e $1.000, respectivamente, com um limite de preço do veículo de $65.000.

Os reembolsos terminarão em janeiro de 2027, refletindo a mudança de Quebec em direção a que os proprietários contribuam para os custos de infraestrutura por meio de taxas anuais.

O esquema de taxa anual para proprietários de veículos elétricos começará em 2027, com o objetivo de arrecadar $380 milhões até 2030 para a manutenção de estradas.

Quebec encerrará o acesso gratuito a pedágios e balsas para veículos elétricos em abril de 2027, o que deve gerar $75 milhões até 2030, promovendo equidade no financiamento da infraestrutura.

A mudança de política enfatiza a sustentabilidade a longo prazo, equilibrando a adoção de tecnologia verde com as necessidades de financiamento de infraestrutura.

A abordagem de Quebec pode servir como um modelo para a eletrificação do transporte equitativo em todo o mundo.

Em meio às paisagens cênicas de Quebec, uma nova era para veículos elétricos (VEs) está se formando. O governo provincial, conhecido por suas robustas políticas ambientais, está evoluindo sua abordagem de apoio aos VEs, marcando uma transição sutil de incentivos para responsabilidade.

O Ministro das Finanças, Eric Girard, revelou recentemente o orçamento de Quebec para 2025-2026, delineando a extensão temporária do programa de reembolso “Roulez vert”. A partir de 1º de abril de 2025, Quebec estenderá os reembolsos para novos veículos elétricos e híbridos plug-in: até $4.000 para modelos totalmente elétricos ou a célula de combustível, e $2.000 para híbridos plug-in. Notavelmente, os veículos devem ter um preço inferior a $65.000 para se qualificar. VEs usados são elegíveis para $2.000, enquanto motocicletas elétricas podem receber $1.000.

No entanto, essa extensão está definida em um contexto de mudança. Em janeiro de 2027, esses incentivos chegarão ao fim oficial, enquanto Quebec se move em direção a um modelo sustentável que exige que os proprietários de VEs contribuam mais diretamente para as despesas de infraestrutura. A mensagem do governo de Quebec é clara: a era da adoção incentivada está chegando ao fim, enfatizando uma abordagem equilibrada para financiar a infraestrutura de transporte.

Um passo significativo nessa nova direção envolve uma taxa anual para proprietários de veículos elétricos e híbridos plug-in, que começará em janeiro de 2027. Esta iniciativa, projetada para gerar $380 milhões até 2030, significa uma mudança fiscal de reembolsos para arrecadação de receita, garantindo que aqueles que utilizam a rede rodoviária de Quebec contribuam para sua manutenção.

Além disso, a partir de abril de 2027, Quebec deixará de oferecer acesso gratuito a pontes de pedágio e balsas para veículos com placas verdes, uma medida que deve injetar mais $75 milhões nos cofres públicos até 2030. Essas medidas sublinham um movimento em direção à equidade, onde todos os usuários da estrada compartilham o ônus do financiamento da infraestrutura.

Por mais de uma década, os incentivos de Quebec têm catalisado a adoção de veículos elétricos. Agora, com o aumento do número de VEs e um mercado amadurecendo, a província está focando na sustentabilidade financeira a longo prazo. Essa evolução política anuncia um equilíbrio reflexivo: abraçando a tecnologia verde enquanto distribui logicamente o custo da infraestrutura.

À medida que as florestas exuberantes e as cidades vibrantes de Quebec se preparam para essa transição, a mensagem geral é uma de responsabilidade e previsibilidade. Essa mudança ecoa a narrativa global de que o transporte sustentável deve não apenas tornar nossas estradas mais verdes, mas também sustentá-las. O plano de Quebec pode ser apenas o precursor de um modelo mais amplo e equitativo de eletrificação do transporte.

