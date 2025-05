Feedback Sports lança assistência elétrica acessível para reparo de bicicletas.

A equipe inovadora da Feedback Sports introduziu um produto revolucionário para proprietários de bicicletas elétricas de alto desempenho e mountain bikes pesadas. O Feedback Pro E Lift Repair Stand oferece um mecanismo de assistência elétrica para facilitar a manutenção e reparos em casa. Ele preenche a lacuna no mercado por uma solução compacta e acessível que não requer um grande espaço de oficina.

Ao contrário dos suportes de reparo tradicionais, o Feedback Pro E Lift foi projetado com portabilidade e eficiência em mente. Ele possui um mecanismo de elevação mais leve e uma faixa de altura razoável que ainda é mais do que suficiente para a maioria das tarefas. O suporte tem uma base estável que pode ser facilmente rolada quando não está em uso, proporcionando uso otimizado do espaço.

Uma das principais características do Feedback Pro E Lift é sua acessibilidade. Com preço inferior à metade dos suportes de reparo elétricos profissionais comparáveis, ele oferece um excelente valor para mecânicos caseiros e pequenas lojas de bicicletas que desejam atualizar seu equipamento sem esvaziar os bolsos.

O suporte foi projetado para ser fácil de usar e simples de montar. Com apenas 29″/74 cm de área de pé, ele não ocupa muito espaço na sua garagem ou oficina. A barra de trabalho de 55lb/34 kg vem praticamente montada e requer apenas a montagem da base larga antes de estar pronta para uso.

Com mais de 3’/1m de altura de elevação, o Feedback Pro E Lift pode facilmente levantar sua bicicleta elétrica ou mountain bike à altura de trabalho desejada. O grampo começa a uma altura confortável de 34″/84 cm acima do chão, eliminando a necessidade de levantamento. As patas planas do suporte são equipadas com ajustadores para se adaptar a pisos irregulares.

O suporte possui o conhecido mecanismo de grampo da Feedback com mecanismo de liberação rápida e alavanca de giro, que é conhecido por sua facilidade de uso e aderência segura. A capacidade máxima de manuseio de peso de 110lb/50 kg o torna perfeito para bicicletas elétricas de alto desempenho. Além disso, a Feedback oferece adaptadores de rede para os EUA e UE para garantir compatibilidade.

O Feedback Pro E Lift Repair Stand estará disponível para compra a partir de $1200/1350€ em janeiro de 2025. Para aqueles que estão interessados, ele estará disponível em lojas de bicicletas independentes selecionadas ou diretamente da Feedback Sports. Então, por que não investir em um suporte de trabalho de alta qualidade e acessível que torna a manutenção de bicicletas uma tarefa fácil?

