Em meio à recente turbulência em torno das alegações contra a Gogoro, a empresa recebeu um alívio do governo taiwanês. Após alegações de fraude em subsídios associadas a seus scooters elétricos, o governo concluiu que não havia evidências convincentes para apoiar essas alegações. Esse desenvolvimento ocorre após uma investigação sobre o uso de componentes não domésticos em certos modelos.

As alegações originaram-se de um problema envolvendo um único componente incorporado em um lote específico dos scooters modelo VIVA da Gogoro, que foi atribuído a uma falha na cadeia de suprimentos. Essa preocupação levantou sobrancelhas principalmente porque a Gogoro havia se beneficiado de subsídios governamentais destinados a produtos fabricados localmente.

Avaliações recentes da Administração de Desenvolvimento Industrial do Ministério das Assuntos Econômicos confirmaram que não havia evidências substanciais suficientes para apoiar as alegações de que as operações da Gogoro estavam em violação das leis de produção locais. Apesar do desconforto causado pelo acúmulo de acusações, a Gogoro prosperou como líder em tecnologia de troca de baterias, acumulando mais de um milhão de baterias intercambiáveis em circulação.

Embora os esforços de expansão da Gogoro tenham levado a uma impressionante rede de estações de troca de baterias em vários países, preocupações sobre a lucratividade de suas operações persistem. As dificuldades financeiras alimentaram especulações sobre a renúncia do CEO Horace Luke, que agora parte em meio a circunstâncias fiscais e reputacionais desafiadoras. No entanto, a Gogoro continua a apoiar sua dedicada comunidade de usuários com soluções confiáveis de scooters elétricos, mantendo sua posição no mercado competitivo.

