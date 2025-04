NBA Fantasia: Liberando o Poder das Escolhas Baseadas em Dados

Karen White é uma autora renomada e entusiasta da tecnologia com uma sólida carreira de mais de duas décadas na indústria de tecnologia. Ela tem um bacharelado em Ciências da Computação pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e ocupou cargos fundamentais em grandes empresas de tecnologia. No início da carreira, Karen trabalhou como engenheira de software no Google, contribuindo para projetos inovadores que reformularam as tecnologias da internet. Posteriormente, atuou como gerente de produto na Apple, onde desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de produtos eletrônicos de vanguarda para o consumidor.

Suas profundas percepções da indústria foram destacadas em publicações prestigiadas como Wired e Technology Review. Como líder de pensamento, Karen combina sua expertise técnica com uma paixão por desmistificar tópicos complexos, tornando seus escritos acessíveis a um público diverso. Seus livros exploram tecnologias emergentes e seus impactos sociais, capturando a curiosidade tanto de aficionados por tecnologia como de leigos. Hoje, Karen continua a impulsionar a conversa sobre tecnologia como uma palestrante procurada em conferências internacionais de tecnologia, enquanto defende soluções inovadoras como consultora de startups em Silicon Valley.