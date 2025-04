Revolucionando a Energia: A Ascensão do Armazenamento de Baterias em Larga Escala

A Dra. Laura Bishop é uma especialista de destaque em tecnologia sustentável e sistemas de energia renovável, possuindo um Ph.D. em Engenharia Ambiental pela Universidade de Cambridge. Com mais de 18 anos de experiência tanto na academia quanto na indústria, Laura dedicou sua carreira ao desenvolvimento de tecnologias que reduzem o impacto ambiental e promovem a sustentabilidade. Ela lidera um grupo de pesquisa que colabora com empresas internacionais para inovar em áreas como energia solar e tecnologias de construção verde. As contribuições de Laura para práticas sustentáveis foram reconhecidas com inúmeros prêmios, e ela frequentemente compartilha sua expertise em conferências globais e em publicações acadêmicas.