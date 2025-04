Transformando o turismo off-road: A revolucionária e-bike Cowboy Cross

A marca belga Cowboy apresenta uma invenção revolucionária – Cowboy Cross. É uma bicicleta elétrica que supera as convenções estabelecidas com habilidades aprimoradas em terrenos, tornando-se a escolha ideal para amantes de adrenalina em busca de novas formas de aventura ao ar livre.

Cowboy Cross desafia o ciclismo tradicional com seus pneus maiores e suspensão avançada, garantindo uma condução confortável e equilibrada em qualquer superfície. Quer você esteja acelerando pelas ruas da cidade ou se aventurando em trilhas desafiadoras, o Cowboy Cross está pronto para tudo, graças aos seus pneus de 60mm de largura, que garantem estabilidade e controle em suas aventuras ciclísticas.

A praticidade também não é esquecida no design. A bateria removível do Cowboy Cross oferece impressionantes 50% a mais de capacidade do que os modelos anteriores. Isso significa que os ciclistas podem percorrer até 120 km com uma única carga – e com um tempo de carregamento rápido de três horas, o tempo de inatividade é mínimo.

Estilo e funcionalidade se unem em uma aparência estética interessante do Cowboy Cross. O design elegante do quadro se destaca em três cores metálicas: Lava Grey, Mushroom Grey e Moss Green. A construção sem fio confere ao visual geral um toque ainda mais elegante.

Cowboy ainda melhora a experiência de andar de bicicleta elétrica com o serviço Cowboy Connect. Com recursos como “Desafios ao Vivo”, ferramenta de diagnóstico mecânico, detecção inteligente de acidentes e roubo, e navegação fluida com Google Maps, nunca foi tão divertido ou seguro subir na bicicleta.

O CEO da Cowboy, Adrien Roose, vê um futuro em que as bicicletas elétricas superem as vendas de automóveis na Europa até 2030. Com capacidade para 140 kg, recursos de segurança de primeira linha e conectividade incomparável, o Cowboy Cross está pronto para liderar essa revolução no transporte.

Transforme sua jornada em mais do que um simples deslocamento – transforme-a em uma aventura com o Cowboy Cross. Experimente você mesmo em Cowboy.com e aproveite o preço promocional de 3.499 €. O Cowboy Cross representa não apenas uma solução de transporte, mas também o futuro de viagens sustentáveis e aventureiras.

