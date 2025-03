O Dr. Ethan Hart é um especialista na integração de tecnologia e comportamento humano, com um Ph.D. em Interação Humano-Computador pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Com mais de 15 anos de experiência em startups de tecnologia focadas na experiência do usuário e tecnologias adaptativas, Ethan ajudou a desenvolver soluções de software que são intuitivas e revolucionárias. Sua pesquisa se concentra em como a tecnologia pode aprimorar a vida cotidiana sem infringir a privacidade e individualidade. O trabalho de Ethan é frequentemente apresentado em conferências de tecnologia e em periódicos acadêmicos, onde ele discute o equilíbrio entre o avanço tecnológico e o design centrado no ser humano.