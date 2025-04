Inovatívna mestská mobilita: Mercedes-AMG predstavuje vysokovýkonný elektrický bicykel

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team sa odvážne pustil do sveta osobnej dopravy integráciou desaťročí inovácií v motoristickom športe do každodenného cyklistiky so svojou prémiovou líniou elektrických bicyklov a cestných bicyklov. Hlavným lákadlom tohto uvedenia je model F1 Rally Edition 750, vysokovýkonný elektrický bicykel navrhnutý tak, aby poskytoval vzrušujúci zážitok z jazdy, vybavený ultrarýchlymi elektronickými prevodovými funkciami, ktoré odrážajú presnosť vozidla Formuly 1, schopného meniť prevody v zlomku sekundy, presne 0,2 sekundy.

Tento model ebiku je navrhnutý tak, aby odolával náročným terénom a jazdným podmienkam, sľubujúc efektívnu navigáciu cez strmé kopce a náročné terény. Okrem pokročilého výkonu model prichádza s pokročilými funkciami, ako je automatické osvetlenie a integrované detekovanie kolízií, aby sa zvýšila bezpečnosť jazdca a konektivita. Výkonná batéria s kapacitou 720 watt-hodín poskytuje dojazd až 70 míľ na jedno nabitie a ponúka možnosť výmeny, čo z neho robí vynikajúcu voľbu na dlhé vzdialenosti.

Ako sa mestská mobilita posúva smerom k udržateľnosti, takéto elektrické bicykle produkujúce oveľa nižšie emisie ako tradičné vozidlá predstavujú významný pokrok. Záväzok tímu Mercedes-AMG k ekologickej zodpovednosti je zrejmý v ich prijatí praktík obnoviteľnej energie, s cieľom podporiť širší posun k ekologickejším spôsobom dopravy, čím sa budúcnosť cyklistiky stáva nielen rýchlejšou, ale aj environmentálne zodpovednejšou.

Uvoľnenie prémiovej línie elektrických bicyklov a cestných bicyklov tímu Mercedes-AMG Petronas Formula One je zaznamenané ako významný míľnik v cyklistickom priemysle, najmä v čase, keď dochádza k exponenciálnemu rastu trhu s e-bikami. Očakáva sa, že globálny trh s elektrickými bicyklami dosiahne približne 38 miliárd amerických dolárov do roku 2025, s ročnou mierou rastu (CAGR) približne 7,5 %, poháňanou zvýšenou urbanizáciou, rastúcim environmentálnym povedomím a posunom k zdravším a udržateľnejším spôsobom dopravy.

