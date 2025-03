Nove pravila za e-kolesa povzročajo pretrese! Kaj se bo zgodilo naslednje za Coronado?

Maxwell Ricci je významným a uznávaným spisovateľom a významnou autoritou v oblasti nových technológií. Vďaka svojmu titulu v oblasti počítačových vied a elektrotechniky z Kalifornského technologického inštitútu, spája svoje rozsiahle teoretické poznatky s praxou, ktorú získal v strategických rolách vo Facebook Inc. Jeho práca vo Facebooku sa vo veľkej miere točila okolo integrácie inovatívnych technologických riešení. S jeho schopnosťou odborne šifrovať a prekladať zložitú technickú rétoriku do laických termínov, Maxwell uchvátil široké spektrum čitateľov. Jeho knihy poskytujú čitateľom komplexný vhľad do špecializovanej oblasti technologických pokrokov a budúcich trendov, čím urobí komplikované koncepty stráviteľnými pre kohokoľvek so záujmom. Maxwell Ricci má unikátne postavenie v objasňovaní technológií a formovaní pochopenia svojich čitateľov rýchlo sa vyvíjajúceho digitálneho sveta.