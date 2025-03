Salman Khanova osupljiva ura šokira Bollywood: Znotraj njegove ekskluzivne sodelovanja pri urah

Salman Khan spolupracuje s luxusným hodinárstvom Jacob & Co. na vytvorení ohromujúceho časomera s názvom „Svet je tvoj.“

Hodinky sú poctou indickému dedičstvu, s dizajnovými prvkami ako svetová mapa, Salmanov podpis a indická trikolóra.

Ich jedinečná predajná výhoda spočíva v schopnosti zobrazovať dve časové zóny, čo ich robí veľmi praktickými pre cestovateľov.

Cena je ₹61 lakh, časomer spája rozprávanie príbehov, remeselnú prácu a osobné dedičstvo.

Salmanova zbierka hodiniek zahŕňa high-end kusy ako Patek Philippe v hodnote ₹20.87 crore.

Očakávanie rastie pre Salmanov nadchádzajúci film „Sikandar,“ ktorý sa má premiérovať 30. marca 2025, počas osláv Eid.

Hodinky predstavujú fúziu luxusu a osobného príbehu, oslavujúc Salmanove kultúrne korene a dedičstvo.

Bollywoodská ikona, Salman Khan, známy svojimi blockbusterovými filmami a magnetickou prítomnosťou na plátne, opäť upútal pozornosť, nielen svojimi filmovými výkonmi, ale aj výnimočnou spoluprácou s luxusným hodinárstvom Jacob & Co. Toto nie je len obchodný projekt; je to spoločná vízia pretvorená do ohromujúceho časomera, ktorý rezonuje so Salmanovou hlbokou úctou k rodine a dedičstvu.

V nedávnom príspevku na Instagrame bola predstavená starostlivo zostavená zmes elegancie a nostalgie. Herec hrdlo predstavil hodinky, ktoré stelesňujú jeho osobnú cestu a hlboké dedičstvo jeho otca. Časomer Jacob & Co., vhodne nazvaný „Svet je tvoj,“ je zvýraznený dizajnovými nuansami symbolizujúcimi indické dedičstvo—pocta korenám hviezdy a živej kultúre Indie.

Tento majstrovský kúsok má presvedčivú príťažlivosť v jeho zložitých detailoch: zabalený v ohromujúcej tyrkysovej krabičke, nielenže odráža Salmanov slávny náramok, ale obsahuje aj šafránové a zelené akcenty, ktoré zrkadlia indickú trikolóru. Jeho nuansovaný dizajn obsahuje svetovú mapu spolu so Salmanovým vlastným podpisom a iniciálkami, čím sa označuje ako jedinečný poklad.

Pre globálne cestovateľov tieto hodinky ponúkajú viac než len štýl. Ich jedinečná funkčnosť zahŕňa nezávislé dvojité časové zóny, oslobodzujúce cestovateľov od nepríjemnej úlohy manuálnych úprav hodín naprieč regiónmi s nezvyčajnými časovými posunmi ako GMT +5:30. Táto inovácia posúva hodinky nad rámec obyčajného doplnku—sú cestovným spoločníkom, vyhlásením elegancie a praktickosti spojenými so sentimentálnou hodnotou.

S cenou, ktorá sa pohybuje na úrovni ₹61 lakh, tento limitovaný kúsok nie je len o luxuse. Je to plátno, kde sa rozprávanie príbehov a remeselná práca stretávajú, spájajúci príbeh migrácie Jacob Araba s Salmanovým dedičstvom a láskou k jeho koreňom. Každý detail, starostlivo premyslený spolu s Arabom, vdýchne život symbolu generácií.

Keď obdivovatelia hltajú tento nádherný výtvor, niekto si môže spomenúť na hereckovu záľubu v mimoriadnych časomeroch. Od hodiniek pokrytých diamantmi s viac ako 47 karátmi žiariacej dokonalosti po víziu Patek Philippe, ktorá sa predala za ₹20.87 crore, Salman naďalej očarúva svojou záľubou v hodinárskej umeleckej tvorbe.

Zatiaľ čo jeho zbierka hodiniek je témou fascinácie, Salmanova filmová cesta tiež naliehavo volá. Očakávané uvedenie filmu „Sikandar,“ ktorý režíruje uznávaný AR Murugadoss a produkuje Sajid Nadiadwala, sľubuje byť filmovým spektáklom a má sa objaviť na striebornom plátne 30. marca 2025, presne na oslavy Eid.

V svete, kde celebrity sa zaoberajú s reklamným vystupovaním, Salman Khanova najnovšia spolupráca sa vyníma ako harmonická zmes osobného príbehu a luxusu. Je to pripomienka toho, ako hlboko môže byť osobné dedičstvo prepojené s globálnym umením—perfektná materializácia spomienok a okamihov zachytených v opulentnom časomere.

