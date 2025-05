Feedback Sports lansira cenovno dostopno električno dvigalo za pomoč pri popravilu koles.

Inovativna ekipa pri Feedback Sports je predstavila revolucionarni izdelek za lastnike sodobnih zmogljivostnih električnih koles in težkih gorskih koles. Feedback Pro E Lift Repair Stand ponuja električni mehanizem za pomoč pri dviganju za enostavno vzdrževanje in popravila doma. Zapolnjuje vrzel na trgu za kompaktno in cenovno ugodno rešitev, ki ne zahteva velike delavnice.

V nasprotju s tradicionalnimi stojali za popravilo je Feedback Pro E Lift zasnovan s poudarkom na prenosljivosti in učinkovitosti. Ima lažji mehanizem dviganja in razumno višinsko območje, ki je kljub temu več kot dovolj za večino nalog. Stojalo ima stabilno osnovo, ki jo je enostavno premakniti, ko se ne uporablja, kar omogoča optimalno izrabo prostora.

Ena od glavnih značilnosti Feedback Pro E Lift je njegova cenovna dostopnost. S ceno, nižjo od polovice primerljivih profesionalnih električnih dvigalnih stojal, ponuja odlično vrednost za domače mehanike in majhne kolesarske trgovine, ki želijo nadgraditi svojo opremo, ne da bi izpraznili denarnico.

Stojalo je zasnovano tako, da je uporabniku prijazno in enostavno za sestavljanje. Z le 29″/74 cm kvadratnega odtisa ne zavzema veliko prostora v vaši garaži ali delavnici. Delovna palica tehta 55lb/34 kg in je večinoma sestavljena, zahteva le, da se široka osnova namesti, preden je pripravljena za uporabo.

Z več kot 3’/1m višine dviga lahko Feedback Pro E Lift enostavno dvigne vaše električno kolo ali gorsko kolo na želeno delovno višino. Klešče se začnejo pri udobni višini 34″/84 cm nad tlemi, kar odpravlja potrebo po dviganju. Ploske noge stojala so opremljene z nastavljivimi nogami, da se prilagodijo neravnim tlakom.

Stojalo ima dobro znano Feedbackovo klemo z hitro povezavo in vrtečo ročico, ki je znana po svoji uporabniški prijaznosti in varnem oprijemu. Maksimalna kapaciteta dviga znaša 110lb/50 kg, kar jo naredi popolno za zmogljiva električna kolesa. Poleg tega Feedback ponuja tako US kot EU napajalnik, da zagotovi združljivost.

Feedback Pro E Lift Repair Stand bo na voljo za nakup od $1200/1350€ od januarja 2025. Za tiste, ki jih zanima, bo na voljo v izbranih neodvisnih kolesarskih trgovinah ali neposredno pri Feedback Sports. Zakaj torej ne investirati v visokokakovostno in cenovno dostopno delovno stojalo, ki naredi vzdrževanje koles otročje lahko?

Izboljšano popravilo koles z Feedback Pro E Lift Repair Stand