Napredek in obeti umetne inteligence v Iranu: vpogledi in analiza

Razkrivanje krajine umetne inteligence v Iranu: Preboji, dinamika trga in strateški pogled v prihodnost

“Tech News Deep Dive: julij 2025 Microsoftovo obsežno prestrukturiranje: Odpuščanja, naložbe v AI in težave z igrami. Microsoft je v medijih zaradi obsežnega kroga odpuščanj, ki vključuje približno 9.000 delovnih mest – približno 4 % njegovega svetovnega delovnega forza.” (vir)

Pregled trga

Sektor umetne inteligence (AI) v Iranu je v zadnjih letih doživel opazno rast in preobrazbo, kar sta spodbudila tako vladna prizadevanja kot tudi inovacije v zasebnem sektorju. Do 30. junija 2025 je iranski trg AI zaznamovan z naraščajočimi naložbami, rastočim ekosistemom zagonskih podjetij in osredotočenostjo na strateške sektorje, kot so zdravstvena oskrba, fintech in pametna proizvodnja.

Razvijajoči se dogodki

Vladna podpora: Iranska vlada je postavila AI kot ključno steber svojega “Digitalnega gospodarstva 2025”, s ciljem povečati delež digitalnega gospodarstva v BDP na 10 % do leta 2025 (Tehran Times). Ministrstvo za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) je uvedlo več programov financiranja in raziskovalnih centrov za AI, vključno z Nacionalnim centrom za AI v Teheranu.

Iranska vlada je postavila AI kot ključno steber svojega “Digitalnega gospodarstva 2025”, s ciljem povečati delež digitalnega gospodarstva v BDP na 10 % do leta 2025 (Tehran Times). Ministrstvo za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) je uvedlo več programov financiranja in raziskovalnih centrov za AI, vključno z Nacionalnim centrom za AI v Teheranu. Ekosistem zagonskih podjetij: V Iranu deluje več kot 200 zagonskih podjetij, osredotočenih na AI, z 30-odstotnim letnim povečanjem registracij novih podjetij v letu 2024 (Financial Tribune). Ta podjetja razvijajo rešitve za obdelavo naravnega jezika, računalniški vid in napovedno analitiko, pogosto prilagojene perzijskemu jeziku in potrebam lokalnega trga.

V Iranu deluje več kot 200 zagonskih podjetij, osredotočenih na AI, z 30-odstotnim letnim povečanjem registracij novih podjetij v letu 2024 (Financial Tribune). Ta podjetja razvijajo rešitve za obdelavo naravnega jezika, računalniški vid in napovedno analitiko, pogosto prilagojene perzijskemu jeziku in potrebam lokalnega trga. Akademski in raziskovalni dosežki: Iranske univerze so povečale obseg raziskav, povezanih z AI, pri čemer je Iran dosegel 15. mesto v svetovnem merilu v objavah na področju AI v letu 2024 (Scimago Journal & Country Rank). Sodelovanje med akademskim svetom in industrijo spodbuja inovacije, zlasti na področju medicinske diagnostike in kmetijske avtomatizacije.

Iranske univerze so povečale obseg raziskav, povezanih z AI, pri čemer je Iran dosegel 15. mesto v svetovnem merilu v objavah na področju AI v letu 2024 (Scimago Journal & Country Rank). Sodelovanje med akademskim svetom in industrijo spodbuja inovacije, zlasti na področju medicinske diagnostike in kmetijske avtomatizacije. Mednarodno sodelovanje in sankcije: Čeprav mednarodne sankcije še naprej omejujejo dostop do nekaterih naprednih strojnih in oblačnih storitev, iranska podjetja AI vedno bolj sodelujejo z regionalnimi partnerji v Turčiji, Rusiji in Kitajski, da bi dostopala do tehnologije in trgov (Al-Monitor).

Pogled v prihodnost

Glede na napovedi se pričakuje, da se bo iranski trg AI do leta 2028 povečal s povprečno letno rastjo (CAGR) 18 %, pri čemer bosta sektorja zdravstvene oskrbe in fintech vodila sprejemanje (Statista). Ključni izzivi ostajajo, vključno z zadrževanjem talentov, dostopom do globalnih platform AI in regulativno jasnostjo. Vendar pa kombinacija mlade, tehnološko pismene populacije in močne vladne podpore postavlja Iran kot pomembnega novega igralca v regionalnem okolju AI.

Nove tehnološke smernice

Umetna inteligenca v Iranu: Nedavni razvoj in obet (30. junij 2025)

Sektor umetne inteligence (AI) v Iranu je doživel opazno rast v letu 2024 in prvi polovici leta 2025, kar sta spodbudila vladna prizadevanja, akademske raziskave in rastoč ekosistem zagonskih podjetij. Kljub soočanju z mednarodnimi sankcijami in omejenim dostopom do globalnih platform AI je Iran dosegel pomembne korake v raziskavah, aplikacijah in razvoju politik AI.

Vladne pobude: Iranska vlada je postavila AI kot strateško tehnologijo. Nacionalni načrt AI si prizadeva, da bi Iran uvrstila med deset najboljših držav na področju AI do leta 2030. Leta 2024 je Ministrstvo za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) povečalo financiranje raziskovalnih centrov AI in uvedlo pilotske projekte na področju zdravstvene oskrbe, kmetijstva in pametnih mest.

Iranska vlada je postavila AI kot strateško tehnologijo. Nacionalni načrt AI si prizadeva, da bi Iran uvrstila med deset najboljših držav na področju AI do leta 2030. Leta 2024 je Ministrstvo za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) povečalo financiranje raziskovalnih centrov AI in uvedlo pilotske projekte na področju zdravstvene oskrbe, kmetijstva in pametnih mest. Akademski in raziskovalni napredek: Iranske univerze, kot sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu, so objavile več kot 2.500 znanstvenih člankov o AI v mednarodnih revijah v letu 2024, s čimer je Iran dosegel 15. mesto v svetovnem merilu po obsegu raziskav AI (Scimago Journal & Country Rank). Ključna raziskovalna področja vključujejo obdelavo naravnega jezika (NLP) za perzijski jezik, računalniški vid in diagnostične rešitve, podprte z AI.

Iranske univerze, kot sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu, so objavile več kot 2.500 znanstvenih člankov o AI v mednarodnih revijah v letu 2024, s čimer je Iran dosegel 15. mesto v svetovnem merilu po obsegu raziskav AI (Scimago Journal & Country Rank). Ključna raziskovalna področja vključujejo obdelavo naravnega jezika (NLP) za perzijski jezik, računalniški vid in diagnostične rešitve, podprte z AI. Ekosistem zagonskih podjetij: Število zagonskih podjetij AI v Iranu je na začetku leta 2025 preseglo 400, s poudarkom na rešitvah na področju fintech, e-trgovine in healthtech (IranGov Novice). Zelo znana podjetja, kot sta Cafebazaar in Snapp, sta vključila AI za osebne priporočila in optimizacijo poti.

Število zagonskih podjetij AI v Iranu je na začetku leta 2025 preseglo 400, s poudarkom na rešitvah na področju fintech, e-trgovine in healthtech (IranGov Novice). Zelo znana podjetja, kot sta Cafebazaar in Snapp, sta vključila AI za osebne priporočila in optimizacijo poti. Izzivi: Sankcije še naprej omejujejo dostop do napredne strojne opreme (npr. GPU) in oblačnih AI storitev. Iranski razvijalci se zanašajo na odprtokodne okvire in domače oblačne ponudnike, kar lahko omeji skalabilnost in zmogljivost (Al-Monitor).

Sankcije še naprej omejujejo dostop do napredne strojne opreme (npr. GPU) in oblačnih AI storitev. Iranski razvijalci se zanašajo na odprtokodne okvire in domače oblačne ponudnike, kar lahko omeji skalabilnost in zmogljivost (Al-Monitor). Pogled v prihodnost: Z nenehnimi naložbami in močnim rezervoarjem talentov se pričakuje, da bo sektor AI v Iranu do leta 2027 rasel s povprečno letno stopnjo 18 %. Osredotočenje vlade na etiko AI in regulacijo, kot je navedeno v smernicah o etiki AI, ki so bile objavljene marca 2025, spodbuja odgovorno inovacijo in mednarodno sodelovanje.

Na kratko, iranska krajina AI se hitro razvija, z robustnimi raziskavami, dinamično zagonsko sceno in strateško podporo politik, čeprav izzivi ostajajo zaradi zunanjih omejitev.

Ocena konkurenčnega okolja

Konkurenčno okolje za umetno inteligenco (AI) v Iranu se je hitro razvijalo, kar je posledica domačih inovacij in potrebe po prilagajanju mednarodnim sankcijam. Do 30. junija 2025 je iranski sektor AI zaznamovan z mešanico državnih pobud, akademskih raziskav in naraščajočega števila zasebnih zagonskih podjetij, ki delujejo v edinstvenem regulativnem in ekonomskem okolju.

Vladne pobude: Iranska vlada je postavila AI kot strateško tehnologijo, pri čemer Ministrstvo za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in Varuh za znanost in tehnologijo vodita nacionalne načrte AI. Nacionalna strategija AI, razkrita koncem leta 2024, si prizadeva, da bi Iran uvrstila med deset najboljših držav po obsegu raziskav AI do leta 2030.

Iranska vlada je postavila AI kot strateško tehnologijo, pri čemer Ministrstvo za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) in Varuh za znanost in tehnologijo vodita nacionalne načrte AI. Nacionalna strategija AI, razkrita koncem leta 2024, si prizadeva, da bi Iran uvrstila med deset najboljših držav po obsegu raziskav AI do leta 2030. Akademske in raziskovalne institucije: Iranske univerze, kot sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu, so postale regionalne vodilne na področju raziskav AI. Po podatkih Scimago Journal & Country Rank, je Iran zasedel 4. mesto v Aziji za objave, povezane z AI v letu 2024, kar odraža robusten akademski pipel.

Iranske univerze, kot sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu, so postale regionalne vodilne na področju raziskav AI. Po podatkih Scimago Journal & Country Rank, je Iran zasedel 4. mesto v Aziji za objave, povezane z AI v letu 2024, kar odraža robusten akademski pipel. Ekosistem zagonskih podjetij: Kljub omejenemu dostopu do globalnega tveganega kapitala se iranska zagonska podjetja AI pojavljajo v sektorjih, kot so fintech, zdravstvena oskrba in obdelava naravnega jezika. Podjetja, kot so Digikala in Cafe Bazaar, vključujejo AI-podprte sisteme priporočil in analitiko strank, medtem ko zagonska podjetja healthtech izkoriščajo AI za diagnostiko in telemedicino.

Kljub omejenemu dostopu do globalnega tveganega kapitala se iranska zagonska podjetja AI pojavljajo v sektorjih, kot so fintech, zdravstvena oskrba in obdelava naravnega jezika. Podjetja, kot so Digikala in Cafe Bazaar, vključujejo AI-podprte sisteme priporočil in analitiko strank, medtem ko zagonska podjetja healthtech izkoriščajo AI za diagnostiko in telemedicino. Mednarodno sodelovanje in sankcije: Nenehne sankcije omejujejo dostop do vodilne strojne opreme AI in oblačnih storitev, kar sili iranske firme, da razvijajo domače rešitve. Kljub temu so se povečala sodelovanja s takimi državami, kot sta Kitajska in Rusija, zlasti na področju razvoja strojne opreme in algoritmov AI (Al-Monitor).

Nenehne sankcije omejujejo dostop do vodilne strojne opreme AI in oblačnih storitev, kar sili iranske firme, da razvijajo domače rešitve. Kljub temu so se povečala sodelovanja s takimi državami, kot sta Kitajska in Rusija, zlasti na področju razvoja strojne opreme in algoritmov AI (Al-Monitor). Pogled naprej: Pogled na AI v Iranu ostaja previdno optimističen. Nenehna naložba vlade, močna akademska osnova in odporna kultura zagonskih podjetij nakazujejo stabilno rast. Vendar pa lahko geopolitična tveganja in tehnološka izolacija omejijo sposobnost Irana za globalno konkurenco, zlasti na področju naprednih aplikacij AI.

Na kratko, sektor AI v Iranu napreduje kljub pomembnim zunanjim omejitvam, domače inovacije in regionalna partnerstva pa oblikujejo njegovo konkurenčno okolje v letu 2025.

Napovedi rasti in projekcije

Sektor umetne inteligence (AI) v Iranu doživlja opazno rast, ki jo spodbujajo vladne pobude, akademske raziskave in rastoči tehnološki ekosistem zagonskih podjetij. Do 30. junija 2025 se država postavlja kot regionalni voditelj na področju AI, kljub soočanju z mednarodnimi sankcijami in omejenim dostopom do globalnih tehnoloških trgov.

Razvijajoči se dogodki

Vladne naložbe: Iranska vlada je povečala financiranje raziskav in razvoja AI, pri čemer je Ministrstvo za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) dodelilo več kot 100 milijonov dolarjev v letu 2024 za podporo AI projektom in infrastrukturi (Tehran Times).

Iranska vlada je povečala financiranje raziskav in razvoja AI, pri čemer je Ministrstvo za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) dodelilo več kot 100 milijonov dolarjev v letu 2024 za podporo AI projektom in infrastrukturi (Tehran Times). Akademski napredek: Iranske univerze, kot sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu, so uvedle nove raziskovalne centre AI in podiplomske programe, kar prispeva k rastočemu bazenu talentov AI (Financial Tribune).

Iranske univerze, kot sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu, so uvedle nove raziskovalne centre AI in podiplomske programe, kar prispeva k rastočemu bazenu talentov AI (Financial Tribune). Ekosistem zagonskih podjetij: Število zagonskih podjetij, osredotočenih na AI v Iranu, se je od leta 2022 podvojilo, pri čemer se podjetja specializirajo za obdelavo naravnega jezika, računalniški vid in rešitve zdravstvene AI (Mehr News).

Napovedi rasti in projekcije

Velikost trga: Iranski trg AI naj bi dosegel 1,2 milijarde dolarjev do leta 2027, kar pomeni povprečno letno rast (CAGR) 22 % od leta 2024 do 2027 (Statista).

Iranski trg AI naj bi dosegel 1,2 milijarde dolarjev do leta 2027, kar pomeni povprečno letno rast (CAGR) 22 % od leta 2024 do 2027 (Statista). Sektorja sprejemanja: Očekuje se, da bosta finančne storitve, zdravstvena oskrba in proizvodnja glavna sprejemnika tehnologij AI, pri čemer več kot 60 % velikih podjetij načrtuje uvedbo rešitev na osnovi AI do leta 2026 (IRNA).

Očekuje se, da bosta finančne storitve, zdravstvena oskrba in proizvodnja glavna sprejemnika tehnologij AI, pri čemer več kot 60 % velikih podjetij načrtuje uvedbo rešitev na osnovi AI do leta 2026 (IRNA). Baza talentov: Število strokovnjakov AI v Iranu naj bi do leta 2025 preseglo 25.000, podprto z vladnimi štipendijami in mednarodnimi sodelovanji (ISNA).

Kljub izzivom, kot so omejen dostop do napredne strojne opreme in globalnih platform AI, se pričakuje, da bo sektor AI v Iranu ohranil robustno rast, izkoriščajoč domače inovacije in regionalna partnerstva. Pogled za leto 2025 in naprej napoveduje nadaljnjo širitev, pri čemer bo AI igral ključno vlogo v strategiji digitalne transformacije Irana.

Analiza regionalnega trga

Umetna inteligenca v Iranu: Nedavni razvoj in obet (30. junij 2025)

Sektor umetne inteligence (AI) v Iranu je v zadnjih letih doživel opazno rast, kar sta spodbudila vladna prizadevanja, akademske raziskave in rastoč ekosistem zagonskih podjetij. Do sredine leta 2025 se država postavlja kot regionalni voditelj na področju AI, kljub uvajanju mednarodnih sankcij in omejenemu dostopu do globalnih tehnoloških trgov.

Vladna strategija in naložbe: Iranska vlada je postavila AI kot del svojega “Digitalnega gospodarstva do leta 2025”, s ciljem povečati delež digitalnega gospodarstva v BDP na 10 % do leta 2025 (Tehran Times). Ministrstvo za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) je dodelilo več kot 200 milijonov dolarjev v letih 2024-2025 za raziskave AI, infrastrukturo in razvoj talentov.

Iranska vlada je postavila AI kot del svojega “Digitalnega gospodarstva do leta 2025”, s ciljem povečati delež digitalnega gospodarstva v BDP na 10 % do leta 2025 (Tehran Times). Ministrstvo za informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) je dodelilo več kot 200 milijonov dolarjev v letih 2024-2025 za raziskave AI, infrastrukturo in razvoj talentov. Akademska in raziskovalna odličnost: Iran zaseda prvo mesto na Bližnjem vzhodu in 15. mesto v svetovnem merilu po znanstvenih objavah, povezanih z AI, po podatkih o razvrstitvi institucij Scimago 2024 (Scimago). Vrhunske univerze, kot sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu, so ustanovile specializirane raziskovalne centre za AI, ki se osredotočajo na obdelavo naravnega jezika, računalniški vid in robotiko.

Iran zaseda prvo mesto na Bližnjem vzhodu in 15. mesto v svetovnem merilu po znanstvenih objavah, povezanih z AI, po podatkih o razvrstitvi institucij Scimago 2024 (Scimago). Vrhunske univerze, kot sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu, so ustanovile specializirane raziskovalne centre za AI, ki se osredotočajo na obdelavo naravnega jezika, računalniški vid in robotiko. Ekosistem zagonskih podjetij: Iranska zagonska scena je vse bolj aktivna na področju AI, s preko 150 zagonskimi podjetji, osredotočenimi na AI, do junija 2025 (IRNA). Ta podjetja razvijajo rešitve za diagnostično zdravstveno oskrbo, fintech, pametno kmetijstvo in modele AI za perzijski jezik, pogosto v sodelovanju z lokalnimi univerzami.

Iranska zagonska scena je vse bolj aktivna na področju AI, s preko 150 zagonskimi podjetji, osredotočenimi na AI, do junija 2025 (IRNA). Ta podjetja razvijajo rešitve za diagnostično zdravstveno oskrbo, fintech, pametno kmetijstvo in modele AI za perzijski jezik, pogosto v sodelovanju z lokalnimi univerzami. Izzivi in priložnosti: Kljub napredku se sektor AI v Iranu sooča z izzivi, vključno z omejenim dostopom do napredne strojne opreme (kot so GPU), omejeno mednarodno sodelovanje in težavami pri privabljanju tujega investicij zaradi mednarodnih sankcij (Al-Monitor). Vendar pa domače povpraševanje po avtomatizaciji AI v bankah, nafte in plina ter javnih storitvah spodbuja nadaljnjo rast.

Pogled naprej: Glede na napovedi se pričakuje, da se bo iranski trg AI do leta 2028 povečal s povprečno letno rastjo (CAGR) 18 %, pri čemer se vlada osredotoča na povečanje samostojnosti na področju tehnologij AI in večji regionalni vpliv (Financial Tribune). Strateška partnerstva s sosednjimi državami in osredotočenost na orodja AI v perzijskem jeziku bodo še naprej krepila pozicijo Irana v regionalnem okolju AI.

Strateški pogled v prihodnost

Strateški pogled v prihodnost: Umetna inteligenca v Iranu – Nedavni razvoj in obet (30. junij 2025)

Sektor umetne inteligence (AI) v Iranu je v letu 2024 in prvi polovici leta 2025 doživel opazno rast, kar sta spodbudila tako vladna prizadevanja kot tudi rastoči tehnološki ekosistem. “Nacionalni načrt AI” iranske vlade, uveden leta 2021, še naprej usmerja politike in naložbe z namenom, da bi Iran uvrstila med deset najboljših držav na področju AI do leta 2030 (Tehran Times). Do junija 2025 je Iran dosegel pomembne dosežke na področju raziskav AI, razvoja talentov in aplikacij AI v ključnih sektorjih, kot so zdravstvena oskrba, energija in obramba.

Raziskave in talenti: Iran zaseda prvo mesto na Bližnjem vzhodu in 15. mesto v svetu po številu znanstvenih objav, povezanih z AI, kot kažejo najnovejši podatki Scimago Journal & Country Rank. Univerze, kot sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu, so razširile programe AI, ki so v letu 2024 usposobile več kot 2.000 diplomantov AI.

Iran zaseda prvo mesto na Bližnjem vzhodu in 15. mesto v svetu po številu znanstvenih objav, povezanih z AI, kot kažejo najnovejši podatki Scimago Journal & Country Rank. Univerze, kot sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu, so razširile programe AI, ki so v letu 2024 usposobile več kot 2.000 diplomantov AI. Industrijska uporaba: Iranska zagonska podjetja in uveljavljena podjetja vse bolj vključujejo AI v svoje izdelke in storitve. Pomembni primeri vključujejo AI-podprte rešitve za medicinsko slikanje, pametno upravljanje omrežja v energetskem sektorju ter orodja NLP v perzijskem jeziku. Sredstva iz vlade, ki jih vodi Varuh za znanost in tehnologijo, so podprla več kot 150 zagonskih podjetij AI od leta 2023.

Iranska zagonska podjetja in uveljavljena podjetja vse bolj vključujejo AI v svoje izdelke in storitve. Pomembni primeri vključujejo AI-podprte rešitve za medicinsko slikanje, pametno upravljanje omrežja v energetskem sektorju ter orodja NLP v perzijskem jeziku. Sredstva iz vlade, ki jih vodi Varuh za znanost in tehnologijo, so podprla več kot 150 zagonskih podjetij AI od leta 2023. Mednarodno sodelovanje in sankcije: Kljub temu, da mednarodne sankcije še naprej omejujejo dostop do napredne strojne opreme in oblačnih storitev, je Iran vzpostavil regionalna partnerstva, zlasti z Rusijo in Kitajsko, za dostop do izkušenj in infrastrukture AI (Al-Monitor).

Pogled naprej: Glede na napovedi se pričakuje, da bo sektor AI v Iranu ohranil robustno rast, pri čemer vlada napoveduje 25-odstotno letno povečanje ekonomskega izhoda, povezanega z AI, do leta 2027. Ključni izzivi ostajajo, vključno z omejenim dostopom do visokozmogljive računalniške opreme in globalnih platform AI zaradi nenehnih sankcij. Kljub temu se zdi, da domače inovacije, regionalne zveze in močna baza talentov podpirajo iranske ambicije na področju AI. Strateška osredotočenost bo na aplikacijah AI v zdravstveni oskrbi, optimizaciji energije in varnosti, z naraščajočim poudarkom na etičnih okviretih in regulativnih standardih, ko sektor napreduje.

Izzivi in priložnosti naprej

Umetna inteligenca (AI) v Iranu je v zadnjih letih doživela opazne napredke, ki jih spodbujajo rastoči bazeni usposobljenih inženirjev, spodbudne pobude vlade in živahen ekosistem zagonskih podjetij. Vendar se sektor sooča z pomembnimi izzivi ob tem, ko se pojavljajo nove priložnosti do 30. junija 2025.

Izzivi Sankcije in omejen dostop do tehnologije: Nenehne mednarodne sankcije omejujejo dostop Irana do napredne strojne opreme, virov oblačnega računalništva in globalnih platform AI. To je povzročilo zanašanje na domače rešitve in alternativne odprte kode, kar lahko upočasni inovacije (Reuters). Beg možganov: Mnogi vrhunski raziskovalci in inženirji AI iščejo priložnosti v tujini zaradi boljše financiranja, raziskovalne infrastrukture in akademske svobode, kar povzroča pomanjkanje talentov v državi (Al-Monitor). Dostopnost in kakovost podatkov: Dostop do velikih, kakovostnih podatkovnih nizov je omejen zaradi skrbi o zasebnosti, regulativnih ovir in pomanjkanja standardizirane zbirke podatkov, kar ovira razvoj robustnih modelov AI (ScienceDirect). Regulativna negotovost: Odsotnost jasnih okvirov upravljanja AI ustvarja negotovost za zagonska podjetja in vlagatelje, kar lahko ustavi inovacije in komercializacijo.

Priložnosti Vladna podpora: Iranska vlada je povečala financiranje raziskav AI, z namenom, da bi se država uvrstila med deset najboljših AI sil do leta 2030. Nedavne pobude vključujejo ustanovitev nacionalnih laboratorijev AI in spodbude za zagonska podjetja, ki so usmerjena v AI (Mehr News). Rastoč ekosistem zagonskih podjetij: Kljub omejitvam se iranska scena zagonskih podjetij AI širi, saj podjetja osredotočajo na fintech, zdravstveno oskrbo in obdelavo naravnega jezika, prilagojeno potrebam perzijskega jezika (TechRasa). Akademska odličnost: Iranske univerze proizvajajo konstanten tok diplomantov AI in znanstvenih člankov, pri čemer sta Tehniška univerza Sharif in Univerza v Teheranu med najboljšimi institucijami v regiji na področju raziskav AI (Scopus). Regionalno sodelovanje: Iran išče partnerstva s sosednjimi državami za delitev virov in strokovnosti, kar lahko omili nekatere učinke mednarodne izolacije.



Na kratko, čeprav se sektor AI v Iranu sooča z resnimi ovirami, strateške naložbe, močna akademska osnova in odporni podjetniški duh ponujajo pomembne priložnosti za rast in regionalno vodstvo v prihodnjih letih.

Viri in priporočila