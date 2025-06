Nedeljski ritual Amitabha Bachchana šokira oboževalce – tukaj je iskreno dejanje, o katerem vsi govorijo

Amitabh Bachchanov nedeljski darshan v letu 2025: Dotik, ki stopi srca Mumbaja

Bollywoodska legenda Amitabh Bachchan pozdravlja predane oboževalce pred Jalsom—glejte, kako se njegov nadgrajeni ritual nadaljuje v očaravanju Indije v letu 2025.

Hitre informacije: Starost: 82

82 Kraj: Jalsa, Mumbai

Jalsa, Mumbai Tradicija: Tedenski nedeljski darshan

Tedenski nedeljski darshan Obisk oboževalcev: Na stotine v vsakem vremenu

Vsako nedeljo že desetletja bollywoodski megazvezdnik Amitabh Bachchan zapusti svoj dom v Mumbaju, Jalsu, da pozdravi strastne oboževalce. V letu 2025 je dokazal, da čarobnost še zdaleč ne bledi—tokrat je dodal premišljen zasuk, ki osvaja srca po vsej Indiji.

Množice so se razlile po ulicah, dežniki so preoblikovali Juhujeve pločnike v morje barv, medtem ko je neizprosno junijsko monsunno deževje padalo. A nič ni moglo omrtvičiti duha Bachchanovih oboževalcev. Mnogi so čakali ure, kljubuječ nalivom, na bežno srečanje z Velikim B.

Pri 82 letih je Bachchan stopil na svoj ikonični balkon, oblečen v stilizirano majico s printom, klasične očala na nosu in njegovo zaščitno skromnost v polni meri. Množici je pomahal z zloženimi rokami in dostojanstvenim pozdravom—legendarna podoba, ki je postala tedenska posebnost.

To nedeljo je zvezdnik ostal nekoliko dlje, priznavši predanost oboževalcev in pozivajoč vse, naj pazijo v mokrem vremenu. Njegovi premišljeni gesti utrjujejo izjemno, trajno povezavo med Indijo’sljubljenim zvezdnikom in njegovimi zvestimi podporniki.

Želite celotno zgodbo? Odkrijte več o Bachchanovi karieri in zapuščini na Bollywood Hungama in spremljajte najnovejše novice o zvezdnikih na NDTV.

Zakaj so oboževalci še vedno obsedeni z Amitabh Bachchanovim nedeljskim darshanom?

Bachchanov tedenski ritual je v hiper-digitalnem svetu leta 2025 postal redek spektakel. Medtem ko se zvezdniki pogosto povezujejo na spletu, on srečuje oboževalce od blizu, oblikujoč osebne vezi, ki segajo preko generacij.

Oboževalci pravijo, da gre za kombinacijo nostalgije, spoštovanja in navdušenja ob srečanju z živim legendarnim zvezdnikom—ne glede na vreme.

Kako Bachchan vzdržuje tradicijo pri 82 letih?

Prilagaja se, a nikoli ne odpove. Ne glede na to, ali se Mumbai kuha ali razburkajo monsunskih neviht, Bachchan pride k svojim oboževalcem, oblečen v udobna oblačila, primerna za vreme, in pogosto pošilja skrbna sporočila množici.

Njegovi vljudni gesti in osebni dotik vzbujajo zvestobo velikosti Hollywooda. Glavne bollywoodske platforme, kot so Filmfare, in globalni mediji še naprej izpostavljajo njegovo neomajno predanost.

Bo nedeljski darshan kdajkoli končal?

S oboževalci, ki so odločeni kot nikoli prej in Bachchanovim duhom, ki pri 82 letih ni oslabel, notranji viri pravijo, da ni znakov, da bi končali ljubjeno tradicijo. Ritual zdaj predstavlja toliko upanja, odpornosti in skupnosti kot oboževanja filmskih zvezd.

Ne zamudite priložnosti, da doživite zgodovino—načrtujte svoj obisk Jalse, ali delite te osupljive trenutke na družbenih omrežjih!

Seznam stvari za nedeljski darshan:

Preverite vremensko napoved pred odhodom v Jalsu, Mumbai

Pridite zgodaj—množice se zberejo do poldneva tudi v dežju

Prinesti dežnike, vodo in fotoaparat

Spoštujte nadzor množice in lokalno policijo

Delite svoje izkušnje z #AmitabhSunday na Instagramu in Twitterju