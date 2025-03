Pričakovani prihod Nissana Ariya v Avstralijo je leta 2025.

Dr. Alexander Reynolds je vodilni strokovnjak za tehnologijo z več kot dvema desetletjema izkušenj na področju nastajajočih tehnologij. S doktoratom iz elektrotehnike na Univerzi Stanford je bil na čelu inovacij, pri čemer je prispeval k prelomnim raziskavam na področju umetne inteligence in kvantnega računalništva. Alexander je zasedal vodilne položaje v več tehnoloških podjetjih v Silicijevi dolini in je iskan svetovalec za podjetja Fortune 500. Kot plodovit pisatelj in govornik je posvečen raziskovanju, kako lahko nove tehnologije oblikujejo prihodnost poslovanja in družbe.