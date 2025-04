Rastoče povpraševanje po trajnostnih rešitvah za dostavo na zadnji milji

V večjih mestih, kot je New York, je povečanje spletnega nakupovanja povzročilo porast dostav paketov, kar je povzročilo zastoje in neučinkovitosti v tradicionalnem sistemu dostave s tovornjaki. Kot rezultat se raziskujejo inovativne rešitve, kot so programi dostave s tovornjaki za kolesa, da bi se spopadli s temi izzivi in naredili dostavo v zadnjem kilometru bolj trajnostno.

Povečanje e-trgovine je bistveno spremenilo način nakupovanja, saj se več ljudi odloča za dostavo na dom namesto obiska fizičnih trgovin. Ta sprememba v vedenju potrošnikov je pritisnila na transportni sistem, kar je povzročilo povečane prometne zastoje in počasnejše hitrosti dostave. V Manhattnu so na primer hitrosti tovornjakov padle na le sedem milj na uro.

Za boj proti tem težavam so mesta, kot so Miami, Boston in Portland, uvedla programe dostave s tovornjaki za kolesa, da bi olajšala bolj učinkovite in okolju prijazne dostave v zadnjem kilometru. Z uporabo tovornjakov za kolesa namesto tovornjakov lahko podjetja za dostavo lažje navigirajo skozi gosto urbana območja, se izognejo zasičenim ulicam in zmanjšajo svoj ogljični odtis.

What is last mile logistics? | URBAN MOBILITY SIMPLY EXPLAINED

Vendar pa uvedba teh programov ni brez izzivov. Maloprodajni trgovci in podjetja za dostavo morajo sodelovati in vlagati v potrebno infrastrukturo za podporo dostavam s tovornjaki za kolesa. To bi lahko vključevalo ustvarjanje posebnih kolesarskih stez in vzpostavitev predpisov o urbanističnem načrtovanju, ki so prijazni do skladišč. Vlade lahko prav tako igrajo vlogo z nudenjem spodbud, kot so posebna območja za nalaganje in uvedba cen za zastoje, da bi odvrnile pretirano uporabo vozil.

Sprememba vedenja potrošnikov je še en ključni dejavnik pri izboljšanju učinkovitosti dostave v zadnjem kilometru. Spodbujanje strank, da združijo svoje naročila ali plačajo pristojbino za maloprodajne dostave, lahko pomaga zmanjšati število posameznih paketov, ki jih prevažajo. Te ukrepe je treba izvesti z obema pristopoma, kjer maloprodajni trgovci spodbujajo stranke, da združijo naročila, vlade pa uvajajo pristojbine ali predpise, da bi odvrnile od pretiranega spletnega nakupovanja.

Z vključevanjem trajnostnih rešitev za dostavo v zadnjem kilometru lahko mesta zmanjšajo zastoje, izboljšajo hitrosti dostave in zmanjšajo emisije. Čeprav obstajajo izzivi, lahko sodelovanje med podjetji, vladami in potrošniki ustvari bolj učinkovit in okolju prijazen urbani logistični ekosistem.

Torej, naslednjič, ko bo v New Yorku deževalo, bodo kolesarski kurirji, kot je Michael Singh, še naprej navigirali po poplavljenih ulicah, pravočasno dostavljali svoje pakete in prispevali k bolj zeleni prihodnosti urbane logistike.

Napoved trga za trajnostne rešitve dostave v zadnjem kilometru je obetavna. Ko več mest in podjetij prepozna prednosti programov dostave s tovornjaki za kolesa, se pričakuje povečanje povpraševanja po trajnostnih možnostih dostave. Po poročilu podjetja Research and Markets se predvideva, da bo globalni trg dostave v zadnjem kilometru dosegel 55,2 milijarde dolarjev do leta 2027, s skupno letno rastjo 12,3 % od leta 2020 do 2027.

Poleg tovornjakov za kolesa se raziskujejo tudi druge trajnostne možnosti dostave, kot so električna vozila in droni. Električna vozila so še posebej pridobila na priljubljenosti kot izvedljiva alternativa tradicionalnim tovornjakom. Velika podjetja, kot sta Amazon in UPS, so začela vključevati električna vozila v svoje flote dostave, da bi zmanjšala emisije in izboljšala učinkovitost.

Na splošno lahko mesta z vključevanjem trajnostnih rešitev za dostavo v zadnjem kilometru zmanjšajo zastoje, izboljšajo hitrosti dostave in zmanjšajo emisije. Sodelovanje med podjetji, vladami in potrošniki je bistvenega pomena za ustvarjanje bolj učinkovitega in okolju prijaznega urbanega logističnega ekosistema.

Za več informacij o prihodnosti trajnostne dostave v zadnjem kilometru lahko obiščete Research and Markets, vodilno podjetje za raziskave trga, specializirano za trende v transportu in logistiki.