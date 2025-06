Katherine Byfield je priznana avtorica, vodilni glas v tehnologiji in strokovnjakinja za predvidevanje in analizo svetovnih tehnoloških trendov. Svojo diplomo iz računalništva in magisterij iz informatičnih sistemov je pridobila na prestižni Univerzi sv. Andreja, kjer je izpopolnila svoje znanje na področju analize podatkov in umetne inteligence. Katherine je nato nadaljevala z izpopolnjevanjem svojega razumevanja industrije kot višja programska inženirka v priznanem svetovnem tehnološkem podjetju, PowerWeb Solutions. Njena pridobljena vpogleda na terenu so postala dragocena sredstva pri ustvarjanju poučnih in dojemanjih spisov. Byfieldovo delo pogosto raziskuje teme, kot so oblak računalništva, kibernetska varnost, blockchain tehnologija in AI, in s tem zagotavlja vpogledne in avtoritativne perspektive. Njene natančne napovedi in analitične spretnosti jo naredijo za zanesljiv vir pri razlagi prihodnjih poti tehnološkega sveta. Katherinin življenjepis odraža njen poseben preplet industrije, akademskih in literarnih znanj, kar jo naredi za izstopajočo osebnost v tehnološki literaturi.