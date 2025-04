V nedavnem incidentu, ki je pritegnil široko pozornost na spletu, so aktivisti ciljali na avtonomni avtomobil, ki ga upravlja Waymo, v misijskem okrožju San Francisca. Virusni video je ujel, kako je skupina posameznikov avtomobil oskrbela z grafiti, medtem ko je v notranjosti ostal očitno zaskrbljen potnik in njihov majhen pes.

Prihod avtonomnih vozil v mestna okolja je sprožil pomembno razpravo. Stanovalci so razdeljeni glede koristi teh tehnoloških napredkov v primerjavi z tveganji, ki jih predstavljajo. Pojavila so se vprašanja o morebitni izkoriščenosti mesta s strani velikih korporacij, ki ga uporabljajo kot testno območje za svoje izdelke.

Odbori so potrdili, da je bilo več primerov vandalizma, ki vključujejo več Waymo vozil, čeprav podrobnosti vsakega incidenta niso bile pojasnjene. Presenetljivo je, da je označen avto imel različne nadzorne sisteme, ki bi lahko vsebovali ključne informacije o dogodku.

Razprave v skupnostnih forumih poudarjajo stisko, ki jo je doživel potnik, skupaj z vprašanji o zakonitosti potovanja s hišnimi ljubljenčki v takšnih vozilih. Predpisi Waymo določajo, da so dovoljeni le določeni službeni živali, kar postavlja vprašanja o primernosti imeti neustrezne živali na krovu.

Strokovnjaki predlagajo, da bi to lahko postal ključni trenutek za Waymo, da ponovno preuči svoje operativne protokole, zlasti glede varnosti strank. Incident poudarja potrebo po izboljšanih ukrepih in morebitni človeški intervenciji v primerih nujnih primerov ali vandalizma v prihodnosti.

