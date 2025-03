Dr. Ethan Hart je strokovnjak za integracijo tehnologije in človeškega vedenja, ki ima doktorat iz interakcije človek-računalnik na Univerzi v Kaliforniji, Berkeley. Z več kot 15 let izkušenj v tehnoloških startupih, osredotočenih na uporabniško izkušnjo in prilagodljive tehnologije, je Ethan pomagal razviti programske rešitve, ki so tako intuitivne kot revolucionarne. Njegove raziskave se osredotočajo na to, kako lahko tehnologija izboljša vsakodnevno življenje, ne da bi kršila zasebnost in individualnost. Delo Ethana je pogosto predstavljeno na tehnoloških konferencah in v akademskih revijah, kjer razpravlja o ravnovesju med tehnološkim napredkom in oblikovanjem, osredotočenim na človeka.