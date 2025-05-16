Feedback Sports, bisiklet tamiri için uygun fiyatlı elektrikli kaldırma yardımı sunuyor.

Feedback Sports’un yenilikçi ekibi, modern performans elektrikli bisiklet ve ağır dağ bisikletleri sahipleri için çığır açan bir ürün tanıttı. Feedback Pro E Lift Onarım Standı, evde kolay bakım ve onarım için elektrikli lift destek mekanizması sunuyor. Bu, büyük bir atölye alanı gerektirmeyen kompakt ve uygun fiyatlı bir çözüm arayışındaki pazar boşluğunu dolduruyor.

Geleneksel onarım stantlarının aksine, Feedback Pro E Lift taşınabilirlik ve verimlilik düşünülerek tasarlanmıştır. Daha hafif bir kaldırma mekanizmasına ve çoğu görev için yeterli olan makul bir yükseklik aralığına sahiptir. Stand, kullanılmadığında kolayca yuvarlanabilen stabil bir tabana sahiptir, bu da alanın optimal kullanımını sağlar.

Feedback Pro E Lift’in en önemli özelliklerinden biri uygun fiyatlı olmasıdır. Karşılaştırılabilir profesyonel elektrikli lift onarım stantlarının yarısından daha az bir fiyatla sunulan bu ürün, bütçesini zorlamak istemeyen ev mekanikerleri ve küçük bisiklet dükkanları için mükemmel bir değer sunuyor.

Stand, kullanıcı dostu ve kurulumu kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece 29″/74 cm kare ayak izi ile garajınızda veya atölyenizde fazla yer kaplamaz. 55lb/34 kg ağırlığında olan çalışma çubuğu büyük ölçüde monte edilmiş olarak gelir ve kullanılmadan önce geniş tabanın monte edilmesi yeterlidir.

3’/1m’den fazla kaldırma yüksekliği ile Feedback Pro E Lift, elektrikli bisikletinizi veya dağ bisikletinizi istenen çalışma yüksekliğine kolayca kaldırabilir. Kelepçe, yerden 34″/84 cm yükseklikte rahat bir yükseklikten başlar, bu da kaldırma ihtiyacını ortadan kaldırır. Standın düz ayakları, engebeli zeminlere uyum sağlamak için ayarlanabilir özelliklere sahiptir.

Stand, kullanıcı dostu ve güvenli bir kavrama sahip olan Feedback’in tanınmış kelepçe bağlantı mekanizması ile hızlı mekanizma ve döner kol ile donatılmıştır. Maksimum kaldırma kapasitesi 110lb/50 kg olan bu ürün, performans elektrikli bisikletler için mükemmeldir. Ayrıca, Feedback, uyumluluğu sağlamak için hem ABD hem de AB güç adaptörü sunmaktadır.

Feedback Pro E Lift Onarım Standı, Ocak 2025 itibarıyla 1200$/1350€’dan satışa sunulacaktır. İlgilenenler için, seçkin bağımsız bisiklet dükkanlarında veya doğrudan Feedback Sports’tan temin edilebilir. Peki, bisiklet bakımını çocuk oyuncağı haline getiren yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir iş standına neden yatırım yapmayasınız?

Feedback Pro E Lift Onarım Standı ile Geliştirilmiş Bisiklet Onarımı