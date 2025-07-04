İran’da Yapay Zeka İlerlemeleri ve Beklentileri: İçgörüler ve Analiz

İran’ın Yapay Zeka Manzarasının Açıklanması: Atılımlar, Pazar Dinamikleri ve Stratejik Görünüm

“Teknoloji Haberleri Derinlemesine İnceleme: Temmuz 2025 Microsoft’un Büyük Yeniden Yapılandırması: İşten Çıkarmalar, Yapay Zeka Yatırımları ve Oyun Kargaşası Microsoft, yaklaşık 9,000 işten çıkarmayla manşetlerde yer alıyor – bu da küresel iş gücünün yaklaşık %4’üne denk geliyor.” (kaynak)

Pazar Genel Görünümü

İran’daki yapay zeka (YZ) sektörü, son yıllarda hem devlet girişimleri hem de özel sektör yenilikleri ile önemli bir büyüme ve dönüşüm geçirmiştir. 30 Haziran 2025 itibarıyla, İran’ın YZ pazarı artan yatırım, büyüyen bir startup ekosistemi ve sağlık, finans teknolojisi (fintech) ve akıllı üretim gibi stratejik sektörlere odaklanma ile karakterize edilmektedir.

Son Gelişmeler

Devlet Desteği: İran hükümeti, YZ’yi “Dijital Ekonomi Yol Haritası 2025″inin ana direklerinden biri olarak önceliklendirmiştir ve dijital ekonominin GSYİH’daki payını 2025 yılı itibarıyla %10’a çıkarmayı hedeflemektedir (Tehran Times). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (ICT), Tahran’daki Ulusal YZ Merkezi dahil olmak üzere çeşitli finansman programları ve YZ araştırma merkezleri başlatmıştır.

İran hükümeti, YZ’yi “Dijital Ekonomi Yol Haritası 2025″inin ana direklerinden biri olarak önceliklendirmiştir ve dijital ekonominin GSYİH’daki payını 2025 yılı itibarıyla %10’a çıkarmayı hedeflemektedir (Tehran Times). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (ICT), Tahran’daki Ulusal YZ Merkezi dahil olmak üzere çeşitli finansman programları ve YZ araştırma merkezleri başlatmıştır. Startup Ekosistemi: İran’da şu anda 200’den fazla YZ odaklı startup faaliyet göstermekte olup, 2024’te yeni şirket kayıtlarında yıllık %30 oranında bir artış yaşanmıştır (Financial Tribune). Bu startuplar, genellikle Farsça diline ve yerel pazar ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmekte olup, doğal dil işleme, bilgisayarla görme ve öngörücü analiz alanlarında çalışmaktadırlar.

İran’da şu anda 200’den fazla YZ odaklı startup faaliyet göstermekte olup, 2024’te yeni şirket kayıtlarında yıllık %30 oranında bir artış yaşanmıştır (Financial Tribune). Bu startuplar, genellikle Farsça diline ve yerel pazar ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmekte olup, doğal dil işleme, bilgisayarla görme ve öngörücü analiz alanlarında çalışmaktadırlar. Akademik ve Araştırma Çıktısı: İran üniversiteleri, YZ ile ilgili araştırma çıktısını artırmış ve 2024’te YZ yayınları açısından dünya genelinde 15. sırada yer almıştır (Scimago Journal & Country Rank). Akademi ve sanayi arasındaki iş birlikleri, özellikle tıbbi görüntüleme ve tarımsal otomasyonda yenilikçiliği teşvik etmektedir.

İran üniversiteleri, YZ ile ilgili araştırma çıktısını artırmış ve 2024’te YZ yayınları açısından dünya genelinde 15. sırada yer almıştır (Scimago Journal & Country Rank). Akademi ve sanayi arasındaki iş birlikleri, özellikle tıbbi görüntüleme ve tarımsal otomasyonda yenilikçiliği teşvik etmektedir. Uluslararası İşbirliği ve Yaptırımlar: Uluslararası yaptırımlar, bazı ileri teknoloji donanımlara ve bulut hizmetlerine erişimi kısıtlasa da, İranlı YZ firmaları, teknoloji ve pazara erişim sağlamak için Türkiye, Rusya ve Çin gibi bölgesel ortaklarla giderek daha fazla işbirliği yapmaktadır (Al-Monitor).

Görünüm

İran YZ pazarının 2028 yılına kadar yıllık %18 bileşik büyüme oranı (CAGR) ile büyümesi beklenmekte olup, sağlık ve finans teknolojisi (fintech) sektörlerinin öncülük etmesi öngörülmektedir (Statista). Yetenek koruma, küresel YZ platformlarına erişim ve düzenleyici netlik gibi önemli zorluklar devam etmektedir. Ancak, genç, teknolojiyle iç içe bir nüfus ve güçlü devlet desteği, İran’ı bölgesel YZ manzarasında önemli bir gelişen oyuncu olarak konumlandırmaktadır.

Yeni Teknoloji Eğilimleri

İran’da Yapay Zeka: Son Gelişmeler ve Görünüm (30 Haziran 2025)

İran’ın yapay zeka (YZ) sektörü, devlet girişimleri, akademik araştırmalar ve büyüyen bir startup ekosisteminin etkisiyle 2024 ve 2025’in ilk yarısında önemli bir büyüme kaydetmiştir. Uluslararası yaptırımlar ve küresel YZ platformlarına erişim kısıtlamalarına rağmen İran, YZ araştırmaları, uygulamaları ve politika geliştirmede önemli adımlar atmıştır.

Devlet İnisiyatifleri: İran hükümeti, YZ’yi stratejik bir teknoloji olarak önceliklendirmiştir. Ulusal YZ Yol Haritası, İran’ı 2030 yılına kadar YZ alanında en iyi 10 ülke arasına yerleştirmeyi hedeflemektedir. 2024 yılında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (ICT), YZ araştırma merkezlerine yönelik finansmanı artırmış ve sağlık, tarım ve akıllı şehirlerde pilot projeler başlatmıştır.

İran hükümeti, YZ’yi stratejik bir teknoloji olarak önceliklendirmiştir. Ulusal YZ Yol Haritası, İran’ı 2030 yılına kadar YZ alanında en iyi 10 ülke arasına yerleştirmeyi hedeflemektedir. 2024 yılında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (ICT), YZ araştırma merkezlerine yönelik finansmanı artırmış ve sağlık, tarım ve akıllı şehirlerde pilot projeler başlatmıştır. Akademik ve Araştırma İlerlemesi: İran üniversiteleri, Sharif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi gibi, 2024’te uluslararası dergilerde 2,500’den fazla YZ ile ilgili makale yayımlayarak YZ araştırma çıktısında dünya genelinde 15. sırada yer almıştır (Scimago Journal & Country Rank). Anahtar araştırma alanları arasında Fars dili için doğal dil işleme (NLP), bilgisayarla görme ve YZ destekli tıbbi tanı yer almaktadır.

İran üniversiteleri, Sharif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi gibi, 2024’te uluslararası dergilerde 2,500’den fazla YZ ile ilgili makale yayımlayarak YZ araştırma çıktısında dünya genelinde 15. sırada yer almıştır (Scimago Journal & Country Rank). Anahtar araştırma alanları arasında Fars dili için doğal dil işleme (NLP), bilgisayarla görme ve YZ destekli tıbbi tanı yer almaktadır. Startup Ekosistemi: 2025’in başında İran’daki YZ odaklı startup sayısı 400’ü aşmış olup, finans teknolojisi, e-ticaret ve sağlık teknolojisi çözümlerine odaklanmaktadır (IranGov News). Cafebazaar ve Snapp gibi önemli şirketler, kişiselleştirilmiş öneriler ve güzergah optimizasyonu için YZ’yi entegre etmiştir.

2025’in başında İran’daki YZ odaklı startup sayısı 400’ü aşmış olup, finans teknolojisi, e-ticaret ve sağlık teknolojisi çözümlerine odaklanmaktadır (IranGov News). Cafebazaar ve Snapp gibi önemli şirketler, kişiselleştirilmiş öneriler ve güzergah optimizasyonu için YZ’yi entegre etmiştir. Zorluklar: Yaptırımlar, gelişmiş donanımlara (örneğin, GPU’lar) ve bulut tabanlı YZ hizmetlerine erişimi kısıtlamaya devam etmektedir. İranlı geliştiriciler, açık kaynaklı çerçevelere ve yerel bulut sağlayıcılarına bağımlı kalmakta, bu durum ölçeklenebilirlik ve performansı sınırlayabilmektedir (Al-Monitor).

Yaptırımlar, gelişmiş donanımlara (örneğin, GPU’lar) ve bulut tabanlı YZ hizmetlerine erişimi kısıtlamaya devam etmektedir. İranlı geliştiriciler, açık kaynaklı çerçevelere ve yerel bulut sağlayıcılarına bağımlı kalmakta, bu durum ölçeklenebilirlik ve performansı sınırlayabilmektedir (Al-Monitor). Görünüm: Sürekli yatırım ve güçlü bir yetenek havuzu ile İran’ın YZ sektörü 2027 yılına kadar yıllık %18 bileşik büyüme oranıyla büyümesi beklenmektedir. Hükümetin Mart 2025’te yayımlanan YZ Etik Rehberi’nde ana hatlarıyla belirttiği YZ etiği ve düzenlemeleri üzerine odaklanması, sorumlu yenilikçiliği ve uluslararası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Özetle, İran’ın YZ manzarası hızla evrilmekte, güçlü araştırmalar, dinamik bir startup sahası ve stratejik politika desteği ile şekillenmekte, ancak dış kısıtlamalar nedeniyle zorluklar devam etmektedir.

Rekabet Ortamı Değerlendirmesi

İran’daki yapay zeka (YZ) rekabet ortamı, hem yerel yenilikler hem de uluslararası yaptırımlara uyum sağlama zorunluluğu nedeniyle hızlı bir şekilde evrilmiştir. 30 Haziran 2025 itibarıyla, İran’ın YZ sektörü, devlet liderliğindeki girişimlerin, akademik araştırmaların ve artan sayıda özel startup’ın bulunduğu benzersiz bir düzenleyici ve ekonomik ortam içerisinde işlemektedir.

Devlet İnisiyatifleri: İran hükümeti, YZ’yi stratejik bir teknoloji olarak önceliklendirmiştir ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (ICT) ve Bilim ve Teknoloji Başkanlığı ulusal YZ yol haritalarını yürütmektedir. 2024 sonunda tanıtılan Ulusal YZ Stratejisi, İran’ı 2030 yılına kadar YZ araştırma çıktısında en iyi 10 ülke arasına yerleştirmeyi hedeflemektedir.

İran hükümeti, YZ’yi stratejik bir teknoloji olarak önceliklendirmiştir ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (ICT) ve Bilim ve Teknoloji Başkanlığı ulusal YZ yol haritalarını yürütmektedir. 2024 sonunda tanıtılan Ulusal YZ Stratejisi, İran’ı 2030 yılına kadar YZ araştırma çıktısında en iyi 10 ülke arasına yerleştirmeyi hedeflemektedir. Akademik ve Araştırma Kurumları: İran üniversiteleri, Sharif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi gibi, YZ araştırmalarında bölgesel liderler haline gelmiştir. Scimago Journal & Country Rank‘a göre, İran, 2024’te YZ ile ilgili yayınlarda Asya’da 4. sırada yer almıştır ve bu da sağlam bir akademik altyapıyı yansıtmaktadır.

İran üniversiteleri, Sharif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi gibi, YZ araştırmalarında bölgesel liderler haline gelmiştir. Scimago Journal & Country Rank‘a göre, İran, 2024’te YZ ile ilgili yayınlarda Asya’da 4. sırada yer almıştır ve bu da sağlam bir akademik altyapıyı yansıtmaktadır. Startup Ekosistemi: Küresel risk sermayesine erişim kısıtlı olsa da, İran YZ startupları finans teknoloji, sağlık ve doğal dil işleme gibi sektörlerde ortaya çıkmaktadır. Digikala ve Cafe Bazaar gibi şirketler, YZ destekli öneri motorları ve müşteri analitiği entegre etmekte, sağlık teknoloji startupları YZ’yi tanı ve tele sağlık için kullanmaktadır.

Küresel risk sermayesine erişim kısıtlı olsa da, İran YZ startupları finans teknoloji, sağlık ve doğal dil işleme gibi sektörlerde ortaya çıkmaktadır. Digikala ve Cafe Bazaar gibi şirketler, YZ destekli öneri motorları ve müşteri analitiği entegre etmekte, sağlık teknoloji startupları YZ’yi tanı ve tele sağlık için kullanmaktadır. Uluslararası İşbirliği ve Yaptırımlar: Süregelen yaptırımlar, önde gelen YZ donanımlarına ve bulut hizmetlerine erişimi kısıtlayarak İran firmalarını yerli çözümler geliştirmeye zorlamaktadır. Ancak, Çin ve Rusya gibi ülkelerle işbirlikleri, özellikle YZ donanım ve algoritma geliştirme alanında artış göstermiştir (Al-Monitor).

Süregelen yaptırımlar, önde gelen YZ donanımlarına ve bulut hizmetlerine erişimi kısıtlayarak İran firmalarını yerli çözümler geliştirmeye zorlamaktadır. Ancak, Çin ve Rusya gibi ülkelerle işbirlikleri, özellikle YZ donanım ve algoritma geliştirme alanında artış göstermiştir (Al-Monitor). Görünüm: İran’daki YZ için görünüm temkinli bir şekilde iyimserdir. Hükümetin devam eden yatırımları, sağlam bir akademik altyapı ve dirençli bir startup kültürü istikrarlı büyüme sağlamaktadır. Ancak, jeopolitik riskler ve teknolojik izolasyon, İran’ın özellikle ileri düzey YZ uygulamalarında küresel ölçekte rekabet etme yeteneğini sınırlayabilir.

Özetle, İran’ın YZ sektörü önemli dış kısıtlamalara rağmen ilerlemekte ve yerel yenilikler ve bölgesel ortaklıklar 2025’teki rekabet ortamını şekillendirmektedir.

Büyüme Tahminleri ve Projeksiyonlar

İran’ın yapay zeka (YZ) sektörü, devlet girişimleri, akademik araştırmalar ve büyüyen bir teknoloji startup ekosistemi tarafından yönlendirilen önemli bir büyüme yaşamaktadır. 30 Haziran 2025 itibarıyla, ülke uluslararası yaptırımlara ve küresel teknoloji pazarlarına sınırlı erişime rağmen YZ alanında bölgesel bir lider olma konumunu güçlendirmektedir.

Son Gelişmeler

Devlet Yatırımları: İran hükümeti YZ araştırma ve geliştirme için finansmanı artırmış ve 2024’te YZ projeleri ve altyapısını desteklemek için 100 milyon dolardan fazla kaynak ayırmıştır (Tehran Times).

İran hükümeti YZ araştırma ve geliştirme için finansmanı artırmış ve 2024’te YZ projeleri ve altyapısını desteklemek için 100 milyon dolardan fazla kaynak ayırmıştır (Tehran Times). Akademik İlerleme: İran üniversiteleri, Sharif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi gibi, yeni YZ araştırma merkezleri ve lisansüstü programlar başlatarak YZ yeteneği havuzunu artırmaktadır (Financial Tribune).

İran üniversiteleri, Sharif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi gibi, yeni YZ araştırma merkezleri ve lisansüstü programlar başlatarak YZ yeteneği havuzunu artırmaktadır (Financial Tribune). Startup Ekosistemi: İran’daki YZ odaklı startup sayısı 2022’den bu yana iki katına çıkmış ve şirketler doğal dil işleme, bilgisayarla görme ve sağlık YZ çözümleri alanlarında uzmanlaşmaktadır (Mehr News).

Büyüme Tahminleri ve Projeksiyonlar

Pazar Büyüklüğü: İran’ın YZ pazarının 2027 yılına kadar 1.2 milyar dolara ulaşması ve 2024 ile 2027 arasında %22 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile büyümesi beklenmektedir (Statista).

İran’ın YZ pazarının 2027 yılına kadar 1.2 milyar dolara ulaşması ve 2024 ile 2027 arasında %22 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile büyümesi beklenmektedir (Statista). Sektörel Benimseme: Finans hizmetleri, sağlık ve üretim sektörlerinin, 2026 yılı itibarıyla YZ destekli çözümleri uygulamak üzere büyük işletmelerin %60’ından fazlasının YZ teknolojilerini benimsemesi beklenmektedir (IRNA).

Finans hizmetleri, sağlık ve üretim sektörlerinin, 2026 yılı itibarıyla YZ destekli çözümleri uygulamak üzere büyük işletmelerin %60’ından fazlasının YZ teknolojilerini benimsemesi beklenmektedir (IRNA). Yetkinlik Havuzu: İran’daki YZ profesyonellerinin sayısının 2025 yılı itibarıyla 25,000’i aşması beklenmektedir ve bu, devlet bursları ve uluslararası işbirlikleri tarafından desteklenmektedir (ISNA).

Çeşitli zorluklara rağmen, İran’ın YZ sektörü, yerel yenilikleri ve bölgesel ortaklıkları kullanarak sağlam bir büyüme sürdürmesi beklenmektedir. 2025 ve sonrası için görünüm, YZ’nin İran’ın dijital dönüşüm stratejisinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini öne sürmektedir.

Bölgesel Pazar Analizi

İran’da Yapay Zeka: Son Gelişmeler ve Görünüm (30 Haziran 2025)

İran’ın yapay zeka (YZ) sektörü, hükümet girişimleri, akademik araştırmalar ve hızla büyüyen bir startup ekosisteminin etkisiyle son yıllarda önemli bir büyüme yaşamıştır. 2025 ortası itibarıyla, ülke uluslararası yaptırımlara ve küresel teknoloji pazarlarına sınırlı erişime rağmen YZ’de bölgesel bir lider olma konumunu benimsemiştir.

Devlet Stratejisi ve Yatırım: İran hükümeti YZ’yi “Dijital Ekonomi Yol Haritası 2025″inin bir parçası olarak önceliklendirmiş ve dijital ekonominin GSYİH’daki payını 2025 yılı itibarıyla %10’a çıkarmayı hedeflemektedir (Tehran Times). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (ICT), YZ araştırmaları, altyapı ve yetenek geliştirme için 2024-2025 döneminde 200 milyon dolardan fazla kaynak ayırmıştır.

İran hükümeti YZ’yi “Dijital Ekonomi Yol Haritası 2025″inin bir parçası olarak önceliklendirmiş ve dijital ekonominin GSYİH’daki payını 2025 yılı itibarıyla %10’a çıkarmayı hedeflemektedir (Tehran Times). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı (ICT), YZ araştırmaları, altyapı ve yetenek geliştirme için 2024-2025 döneminde 200 milyon dolardan fazla kaynak ayırmıştır. Akademik ve Araştırma Mükemmelliği: İran, 2024 Scimago Kuruluşları Sıralamalarına göre YZ ile ilgili bilimsel yayınlar bakımından Orta Doğu’da birinci ve dünya genelinde 15. sırada yer almaktadır (Scimago). Sharif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi gibi önde gelen üniversiteler, doğal dil işleme, bilgisayarla görme ve robotik gibi alanlarda özel YZ araştırma merkezleri kurmuştur.

İran, 2024 Scimago Kuruluşları Sıralamalarına göre YZ ile ilgili bilimsel yayınlar bakımından Orta Doğu’da birinci ve dünya genelinde 15. sırada yer almaktadır (Scimago). Sharif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi gibi önde gelen üniversiteler, doğal dil işleme, bilgisayarla görme ve robotik gibi alanlarda özel YZ araştırma merkezleri kurmuştur. Startup Ekosistemi: İran’ın startup sahası YZ’de giderek daha aktif hale gelmekte olup, 2025 Haziran’ında 150’den fazla YZ odaklı startup bulunmaktadır (IRNA). Bu startuplar, sağlık teşhisi, fintech, akıllı tarım ve Fars dili YZ modelleri alanında çözümler geliştirmektedir ve bu genellikle yerel üniversitelerle işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

İran’ın startup sahası YZ’de giderek daha aktif hale gelmekte olup, 2025 Haziran’ında 150’den fazla YZ odaklı startup bulunmaktadır (IRNA). Bu startuplar, sağlık teşhisi, fintech, akıllı tarım ve Fars dili YZ modelleri alanında çözümler geliştirmektedir ve bu genellikle yerel üniversitelerle işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir. Zorluklar ve Fırsatlar: İlerlemeye rağmen, İran’ın YZ sektörü, gelişmiş donanımlara (GPU’lar gibi) sınırlı erişim, uluslararası işbirliğinde kısıtlamalar ve yürürlükteki yaptırımlar nedeniyle yabancı yatırım çekmede zorluklar gibi zorluklarla karşı karşıyadır (Al-Monitor). Ancak, bankacılık, petrol ve gaz, ve kamu hizmetlerinde YZ destekli otomasyona olan yerel talep, büyümeyi sürdürecektir.

Görünüm: İleriye bakıldığında, İran YZ pazarının 2028 yılına kadar %18 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile büyümesi beklenmekte olup, hükümet YZ teknolojilerinde daha fazla kendi kendine yeterlik ve daha büyük bölgesel etki hedeflemektedir (Financial Tribune). Komşu ülkelerle stratejik ortaklıklar ve Farsça dilinde YZ araçlarına odaklanma, İran’ın bölgesel YZ manzarasındaki konumunu daha da güçlendirmesi öngörülmektedir.

Stratejik Gelecek Görünümü

Stratejik Gelecek Görünümü: İran’da Yapay Zeka – Son Gelişmeler ve Görünüm (30 Haziran 2025)

İran’ın yapay zeka (YZ) sektörü, devlet girişimleri ve hızla gelişen bir teknoloji ekosistemi ile 2024 ve 2025’in ilk yarısında önemli bir ivme kazanmıştır. İran hükümetinin 2021’de başlattığı “Ulusal YZ Yol Haritası”, politikaları ve yatırımları yönlendirmeye devam etmekte ve İran’ı 2030 yılı itibarıyla YZ’de en iyi 10 ülke arasına yerleştirmeyi hedeflemektedir (Tehran Times). 2025 Haziran itibarıyla, İran, sağlık, enerji ve savunma gibi anahtar sektörlerde YZ araştırmaları, yetenek geliştirme ve uygulama konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

Araştırma ve Yetenek: İran, YZ ile ilgili bilimsel yayın sayısı bakımından Orta Doğu’da birinci ve dünya genelinde 15. sırada yer almaktadır ve bu, en son Scimago Journal & Country Rank verilerine dayanmaktadır. Sharif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi gibi üniversiteler, 2024 yılında tek başına 2,000’den fazla YZ mezunu üretmiş ve YZ programlarını genişletmiştir.

İran, YZ ile ilgili bilimsel yayın sayısı bakımından Orta Doğu’da birinci ve dünya genelinde 15. sırada yer almaktadır ve bu, en son Scimago Journal & Country Rank verilerine dayanmaktadır. Sharif Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi gibi üniversiteler, 2024 yılında tek başına 2,000’den fazla YZ mezunu üretmiş ve YZ programlarını genişletmiştir. Sektörde Benimseme: İranlı startuplar ve köklü firmalar, ürün ve hizmetlerine YZ’yi giderek daha fazla entegre etmektedir. Öne çıkan örnekler arasında YZ destekli tıbbi görüntüleme çözümleri, enerji sektöründe akıllı şebeke yönetimi ve Farsça doğal dil işleme (NLP) araçları bulunmaktadır. Hükümet destekli Bilim ve Teknoloji Başkanlığı, 2023’ten bu yana 150’den fazla YZ startup’ına finansman sağlamıştır.

İranlı startuplar ve köklü firmalar, ürün ve hizmetlerine YZ’yi giderek daha fazla entegre etmektedir. Öne çıkan örnekler arasında YZ destekli tıbbi görüntüleme çözümleri, enerji sektöründe akıllı şebeke yönetimi ve Farsça doğal dil işleme (NLP) araçları bulunmaktadır. Hükümet destekli Bilim ve Teknoloji Başkanlığı, 2023’ten bu yana 150’den fazla YZ startup’ına finansman sağlamıştır. Uluslararası İşbirliği ve Yaptırımlar: Uluslararası yaptırımlar, gelişmiş donanım ve bulut hizmetlerine erişimi kısıtlasa da, İran, YZ uzmanlığı ve altyapısına erişim sağlamak için özellikle Rusya ve Çin ile bölgesel ortaklıklar geliştirmiştir (Al-Monitor).

Görünüm: İleriye bakıldığında, İran’ın YZ sektörünün sağlam bir büyüme göstermesi beklenmekte olup, hükümet 2027 yılına kadar YZ ile ilgili ekonomik çıktıda %25 yıllık artış öngörmektedir. Süregelen yaptırımlar nedeniyle yüksek performanslı bilgisayar ve küresel YZ platformlarına sınırlı erişim gibi önemli zorluklar sürmektedir. Ancak, yerel yenilikler, bölgesel ittifaklar ve güçlü bir yetenek havuzu, İran’ın YZ hedeflerini sürdürebilir. Stratejik odak, sağlık, enerji optimizasyonu ve güvenlik alanlarında YZ uygulamalarına yönelik olup, sektör geliştikçe etik çerçevelere ve düzenleyici standartlara giderek artan bir vurgu yapılacaktır.

Karşılaşılan Zorluklar ve Fırsatlar

İran’daki Yapay Zeka (YZ) son yıllarda kalifiye mühendis havuzundaki artış, devlet destekli girişimler ve canlı bir startup ekosisteminin etkisiyle önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak, sektör, 30 Haziran 2025 itibarıyla önemli zorluklarla birlikte ortaya çıkan fırsatlarla karşı karşıyadır.

Zorluklar Yaptırımlar ve Teknolojiye Sınırlı Erişim: Süregelen uluslararası yaptırımlar, İran’ın gelişmiş donanımlara, bulut bilişim kaynaklarına ve küresel YZ platformlarına erişimini kısıtlamaya devam etmektedir. Bu durum, yerel çözümlere ve açık kaynak alternatiflerine bağımlılığı artırmakta olup, inovasyonu yavaşlatabilmektedir (Reuters). Beyin Göçü: Birçok üst düzey YZ araştırmacısı ve mühendis, daha iyi finansman, araştırma olanakları ve akademik özgürlük nedeniyle yurtdışında fırsatlar aramakta, bu durum ülke içinde bir yetenek açığına neden olmaktadır (Al-Monitor). Veri Erişimi ve Kalitesi: Büyük ve yüksek kaliteli veri setlerine erişim, gizlilik endişeleri, düzenleyici engeller ve standartlaşmamış veri toplama eksikliği nedeniyle sınırlıdır ve bu durum sağlam YZ modellerinin geliştirilmesini engellemektedir (ScienceDirect). Düzenleyici Belirsizlik: YZ yönetim çerçevelerinin eksikliği, startup’lar ve yatırımcılar için belirsizlik yaratmakta ve potansiyel olarak yenilikçilik ve ticarileşmeyi engelleyebilmektedir.

Fırsatlar Hükümet Desteği: İran hükümeti, YZ araştırmalarına finansmanı artırmış ve 2030 yılına kadar ülkeyi YZ alanında en iyi 10 güçten biri olma konumuna yükseltmeyi hedeflemektedir. Son girişimler arasında ulusal YZ laboratuvarlarının kurulması ve YZ destekli startup’lara teşviklerin verilmesi yer almaktadır (Mehr News). Büyüyen Startup Ekosistemi: Kısıtlamalara rağmen, İran’ın YZ startup sahası, Farsça dilinde ihtiyaçlara yönelik finans teknoloji, sağlık teknolojisi ve doğal dil işleme üzerine odaklanan şirketlerle genişlemektedir (TechRasa). Akademik Mükemmeliyet: İran üniversiteleri, sağlam bir YZ mezunu ve araştırma makaleleri akışı üretmektedir ve Sharif Üniversitesi ile Tahran Üniversitesi bölgedeki YZ araştırma alanında en iyi kuruluşlar arasında yer almaktadır (Scopus). Bölgesel İşbirliği: İran, komşu ülkelerle kaynakları ve uzmanlığı paylaşmak için ortaklıklar kurmayı hedeflemekte ve bu durum uluslararası izolasyonun bazı etkilerini hafifletebilmektedir.



Özetle, İran’ın YZ sektörü ciddi engellerle karşı karşıya olmasına rağmen, stratejik yatırımlar, güçlü bir akademik zemin ve dirençli bir girişimcilik ruhu, önümüzdeki yıllarda büyüme ve bölgesel liderlik için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Kaynaklar ve Referanslar