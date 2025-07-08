Siber Güvenlik ve Sıfır Güven Stratejilerindeki Önemli Gelişmeler ve İçgörüler

Siber Güvenlik ve Sıfır Güven Mimarisi alanındaki Son Gelişmeler ve Stratejik Değişimler

“2025 yılında Yapay Zeka Durumu: Küresel Eğilimler, Atılımlar ve Zorluklar. Yapay Zeka (AI), endüstrileri, toplumları ve ekonomileri eşsiz bir hızla yeniden şekillendirmeye devam ediyor.” (kaynak)

Siber Güvenlik ve Sıfır Güven Pazarının Mevcut Durumu ve Dinamikleri

Siber güvenlik ve sıfır güven pazarı, Haziran ve Temmuz 2025’te önemli gelişmeler yaşamıştır ve bu durum, hem gelişen tehdit manzarasını hem de gelişmiş güvenlik çerçevelerinin hızlı benimsenmesini yansıtmaktadır. Dünya genelindeki organizasyonlar, yüksek profilli ihlaller, düzenleyici baskılar ve hibrit çalışma ortamlarının artışı tarafından yönlendirilen sıfır güven mimarilerine geçişlerini hızlandırmaktadır.

Sıfır Güven Benimsemesinde Artış: Yakın tarihli bir Gartner raporuna göre, Temmuz 2025 itibarıyla büyük işletmelerin %68’i sıfır güven çerçevelerini ya uygulamış ya da uygulama aşamasındadır; bu oran 2024’te %54’tü. Bu artış, siber dayanıklılık konusundaki yönetim düzeyinde artan dikkat ve dağıtılmış iş gücünü güvence altına almanın gerekliliği ile ilişkilendirilmektedir.

Yakın tarihli bir Gartner raporuna göre, Temmuz 2025 itibarıyla büyük işletmelerin %68’i sıfır güven çerçevelerini ya uygulamış ya da uygulama aşamasındadır; bu oran 2024’te %54’tü. Bu artış, siber dayanıklılık konusundaki yönetim düzeyinde artan dikkat ve dağıtılmış iş gücünü güvence altına almanın gerekliliği ile ilişkilendirilmektedir. Büyük İhlaller Yatırımları Artırıyor: Haziran 2025’te büyük bir ABD sağlık hizmet sağlayıcısına yapılan siber saldırı, 12 milyonun üzerinde hastanın kayıtlarını ifşa ederek güçlü kimlik ve erişim yönetimi (IAM) çözümlerine olan aciliyeti vurgulamıştır. Buna yanıt olarak sağlık sektörü, siber güvenlik harcamalarını yıllık %19 artırmıştır (IDC).

Haziran 2025’te büyük bir ABD sağlık hizmet sağlayıcısına yapılan siber saldırı, 12 milyonun üzerinde hastanın kayıtlarını ifşa ederek güçlü kimlik ve erişim yönetimi (IAM) çözümlerine olan aciliyeti vurgulamıştır. Buna yanıt olarak sağlık sektörü, siber güvenlik harcamalarını yıllık %19 artırmıştır (IDC). Düzenleyici Hareketlilik: Avrupa Birliği’nin Dijital İşletme Dayanıklılığı Yasası (DORA), Temmuz 2025 itibarıyla finansal kuruluşlar için sıfır güven ilkelerini zorunlu kılmakta ve bu durum kıta genelinde uyum odaklı yatırımların artmasına neden olmaktadır.

Avrupa Birliği’nin Dijital İşletme Dayanıklılığı Yasası (DORA), Temmuz 2025 itibarıyla finansal kuruluşlar için sıfır güven ilkelerini zorunlu kılmakta ve bu durum kıta genelinde uyum odaklı yatırımların artmasına neden olmaktadır. Tedarikçi Yeniliği ve M&A Faaliyetleri: Microsoft, Palo Alto Networks ve Zscaler gibi önde gelen tedarikçiler, yeni sıfır güven ürün setlerini ve AI destekli tehdit tespit yeteneklerini duyurmuştur. Özellikle, Zscaler’ın CyberX’i satın alması, Temmuz 2025’te sıfır güven çerçevelerinde IoT güvenliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Microsoft, Palo Alto Networks ve Zscaler gibi önde gelen tedarikçiler, yeni sıfır güven ürün setlerini ve AI destekli tehdit tespit yeteneklerini duyurmuştur. Özellikle, Zscaler’ın CyberX’i satın alması, Temmuz 2025’te sıfır güven çerçevelerinde IoT güvenliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Pazarın Büyümesi: Küresel sıfır güven güvenlik pazarının 2025 sonunda 78.2 milyar dolara ulaşması beklenmektedir ve bu oran %17.4’lük bir CAGR ile büyüyecektir (MarketsandMarkets).

Bu gelişmeler, siber güvenlik sektörünün hızlı evrimini vurgulamaktadır ve sıfır güven, modern kurumsal güvenliğin de facto standardı olarak ortaya çıkmaktadır. Önümüzdeki aylarda, organizasyonlar giderek daha sofistike hale gelen siber tehditlerin önüne geçmek için yenilik, düzenleyici hareket ve pazar konsolidasyonunun artması beklenmektedir.

Sektörü Şekillendiren Yeni Teknolojiler ve Yenilikler

Haziran ve Temmuz 2025 tarihleri arasında siber güvenlik sektöründe, özellikle sıfır güven mimarilerinin benimsenmesi ve tehdit tespiti ve yanıt için yapay zeka (AI) entegrasyonu alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yenilikler, organizasyonların giderek daha sofistike siber tehditlere karşı nasıl savunma yaptıklarını dönüştürmektedir.

Sıfır Güven Mimarisi Genişlemesi: Ağ içinde veya dışında herhangi bir içsel güvenin olmadığı varsayılan sıfır güven güvenlik modeli hızla benimsenmektedir. Temmuz 2025 itibarıyla, büyük işletmelerin %70’inden fazlası sıfır güven çerçevelerini uygulamış veya pilot uygulamalar yapmaktadır; bu oran 2024’te %54’tü. Bu artış, düzenleyici baskılar ve hibrit çalışma ortamlarının güvence altına alınma gerekliliği ile yönlendirilmektedir.

Ağ içinde veya dışında herhangi bir içsel güvenin olmadığı varsayılan sıfır güven güvenlik modeli hızla benimsenmektedir. Temmuz 2025 itibarıyla, büyük işletmelerin %70’inden fazlası sıfır güven çerçevelerini uygulamış veya pilot uygulamalar yapmaktadır; bu oran 2024’te %54’tü. Bu artış, düzenleyici baskılar ve hibrit çalışma ortamlarının güvence altına alınma gerekliliği ile yönlendirilmektedir. AI Destekli Tehdit Tespiti: AI ve makine öğrenimi artık siber güvenlik stratejilerinin merkezindedir. 2025 Haziranında piyasaya sürülen yeni platformlar, Microsoft’un Sentinel AI Suite’i gibi, tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edip yanıtlamak için üreteç AI kullanmakta, olay yanıt sürelerini %40’a kadar azaltmaktadır (Microsoft Security Blog).

AI ve makine öğrenimi artık siber güvenlik stratejilerinin merkezindedir. 2025 Haziranında piyasaya sürülen yeni platformlar, Microsoft’un Sentinel AI Suite’i gibi, tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edip yanıtlamak için üreteç AI kullanmakta, olay yanıt sürelerini %40’a kadar azaltmaktadır (Microsoft Security Blog). Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) Yenilikleri: Sector, biyometrik kimlik doğrulama ve sürekli kullanıcı doğrulamasının standart hale geldiği bir yenilik dalgası yaşamaktadır. Okta’nın Temmuz 2025 güncellemesi, kullanıcı davranışına ve risk profillerine dayalı olarak erişim ayrıcalıklarını dinamik olarak ayarlayan adaptif kimlik doğrulama özelliğini eklemiştir (Okta Blog).

Sector, biyometrik kimlik doğrulama ve sürekli kullanıcı doğrulamasının standart hale geldiği bir yenilik dalgası yaşamaktadır. Okta’nın Temmuz 2025 güncellemesi, kullanıcı davranışına ve risk profillerine dayalı olarak erişim ayrıcalıklarını dinamik olarak ayarlayan adaptif kimlik doğrulama özelliğini eklemiştir (Okta Blog). Kuantum Dirençli Şifreleme: Kuantum bilgisayarlarının beklenen yükselişi ile birlikte, siber güvenlik tedarikçileri kuantum direnci şifreleme protokollerini piyasaya sürmektedir. 2025 Haziranında IBM, bulut hizmetlerine post-kuantum kriptografi entegrasyonunu duyurarak veri koruma süreçlerini geleceğe taşımayı hedeflemektedir (IBM Newsroom).

Kuantum bilgisayarlarının beklenen yükselişi ile birlikte, siber güvenlik tedarikçileri kuantum direnci şifreleme protokollerini piyasaya sürmektedir. 2025 Haziranında IBM, bulut hizmetlerine post-kuantum kriptografi entegrasyonunu duyurarak veri koruma süreçlerini geleceğe taşımayı hedeflemektedir (IBM Newsroom). Otomatik Güvenlik Operasyonları: Güvenlik orkestrasyonu, otomasyon ve yanıt (SOAR) platformları, rutin güvenlik görevlerinin %60’ına kadar otomasyona geçiş yapmaktadır. 2025 Temmuzunda yayımlanan bir Forrester analizi, bu değişimin organizasyonların siber güvenlik yetenek açığını kapatmalarına ve olay yanıt verimliliğini artırmalarına yardımcı olduğunu göstermektedir.

Bu gelişmeler, sektörün hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu vurgulamakta ve sıfır güven ile AI destekli çözümler 2025 yılında gelişen siber tehditlere karşı savunmanın öncüsü olmaktadır.

Lider Oyuncular ve Gelişen Rekabet Stratejileri

Haziran ve Temmuz 2025 tarihleri arasında siber güvenlik ortamında önemli gelişmeler yaşanmıştır, özellikle sıfır güven çerçevelerinin benimsenmesi ve evrimi açısından. Önde gelen endüstri oyuncuları, siber tehditlerin artan sofistikeliği ve düzenleyici taleplerine yanıt olarak inovasyonu ve stratejik ortaklıkları hızlandırmıştır.

Microsoft , Defender suitesine gelişmiş AI destekli tehdit tespitini entegre ederek sıfır güven tekliflerini genişletmiştir. Şirket, kurumsal ağlar içindeki yatay hareketlerin azaltılmasını hedefleyen sürekli kimlik doğrulama ve adaptif erişim kontrolü için yeni yetenekler duyurmuştur. Microsoft’un 2025’in ikinci çeyrek kazanç raporu, sıfır güvenin benimsenmesiyle yönlendirilen güvenlik işinde yıllık %22’lik bir büyüme göstermiştir.

, Defender suitesine gelişmiş AI destekli tehdit tespitini entegre ederek sıfır güven tekliflerini genişletmiştir. Şirket, kurumsal ağlar içindeki yatay hareketlerin azaltılmasını hedefleyen sürekli kimlik doğrulama ve adaptif erişim kontrolü için yeni yetenekler duyurmuştur. Microsoft’un 2025’in ikinci çeyrek kazanç raporu, sıfır güvenin benimsenmesiyle yönlendirilen güvenlik işinde yıllık %22’lik bir büyüme göstermiştir. Palo Alto Networks , Temmuz 2025’te kritik altyapı ve endüstriyel ortamlara yönelik Sıfır Güven OT Güvenliği platformunu piyasaya sürmüştür. Bu adım, operasyonel teknolojinin hedef aldığı fidye yazılım saldırılarındaki artışı ele almaktadır ve şirket, enerji ve imalat sektörlerinden %30’luk bir talep artışı bildirmiştir.

, Temmuz 2025’te kritik altyapı ve endüstriyel ortamlara yönelik Sıfır Güven OT Güvenliği platformunu piyasaya sürmüştür. Bu adım, operasyonel teknolojinin hedef aldığı fidye yazılım saldırılarındaki artışı ele almaktadır ve şirket, enerji ve imalat sektörlerinden %30’luk bir talep artışı bildirmiştir. Okta , Okta Kimlik Yönetiimi 2.0yı tanıtmıştır ve burada gerçek zamanlı risk değerlendirmesi ve otomatik politika uygulamasını içermektedir. Güncelleme, organizasyonların Haziran 2025’te yürürlüğe giren AB’nin Siber Dayanıklılık Yasası gibi yeni düzenleyici gerekliliklerle uyum sağlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

, Okta Kimlik Yönetiimi 2.0yı tanıtmıştır ve burada gerçek zamanlı risk değerlendirmesi ve otomatik politika uygulamasını içermektedir. Güncelleme, organizasyonların Haziran 2025’te yürürlüğe giren AB’nin Siber Dayanıklılık Yasası gibi yeni düzenleyici gerekliliklerle uyum sağlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Google Cloud , kuantum dirençli şifreleme ile güçlendirilmiş BeyondCorp Enterprise Sıfır Güven çözümünün genel kullanıma sunulduğunu ilan etmiştir. Bu durum, Google’ın kuantum güvenlik konusunda liderliğini pekiştirmekte ve kuantum bilgisayarlama yeteneklerinin gelişmesi ile gelecekteki tehditlere hazırlık yapmaktadır.

, kuantum dirençli şifreleme ile güçlendirilmiş BeyondCorp Enterprise Sıfır Güven çözümünün genel kullanıma sunulduğunu ilan etmiştir. Bu durum, Google’ın kuantum güvenlik konusunda liderliğini pekiştirmekte ve kuantum bilgisayarlama yeteneklerinin gelişmesi ile gelecekteki tehditlere hazırlık yapmaktadır. CrowdStrike, Falcon Sıfır Güven Değerlendirmesi modülünün yayınlanmasının ardından kurumsal sıfır güven dağıtımlarında %40’lık bir artış bildirmiştir. Bu araç, kullanıcı ve cihaz güvenilirliğini sürekli doğrulamak için davranış analitiğinden faydalanmaktadır.

Stratejik olarak, önde gelen tedarikçiler AI entegrasyonuna, çoklu platform birlikte çalışabilirliğine ve uyum odaklı çözümlere odaklanmaktadır. Rekabet ortamı, Haziran 2025’te raporlanan niş sıfır güven başlangıçlarının çeşitli satın almalarıyla şekillenmektedir (Cybersecurity Dive). Organizasyonlar dayanıklılığa ve düzenleyici uyuma öncelik verdikçe, sıfır güven pazarının 2028 yılına kadar %17.8’lik bir CAGR ile büyümesi beklenmektedir (MarketsandMarkets).

Beklenen Genişleme ve Yatırım Merkezleri

Siber güvenlik ortamı, Haziran ve Temmuz 2025 boyunca önemli bir genişleme yaşamaktadır ve sıfır güven mimarisi (ZTA) hem kurumsal hem de devlet stratejilerinde merkezi bir sütun olarak ortaya çıkmaktadır. Siber tehditler daha da sofistike hale geldikçe, organizasyonlar, içsel güveni minimize eden ve katı kimlik doğrulamasını zorunlu kılan gelişmiş güvenlik çerçevelerine yatırım yapmayı hızlandırmaktadır.

Pazar Büyümesi ve Yatırım: Küresel siber güvenlik pazarının 2025 yılına kadar 300 milyar doların üzerinde ulaşması beklenmektedir ve sıfır güven çözümleri hızla artan bir pazar payına sahip olacaktır. Gartner’a göre, güvenlik ve risk yönetimi harcamalarının 2025’te %14 artması beklenmektedir, bu büyüme büyük ölçüde bulut güvenliği ve kimlik erişim yönetimi (IAM) yatırımları tarafından yönlendirilmektedir.

Küresel siber güvenlik pazarının 2025 yılına kadar 300 milyar doların üzerinde ulaşması beklenmektedir ve sıfır güven çözümleri hızla artan bir pazar payına sahip olacaktır. Gartner’a göre, güvenlik ve risk yönetimi harcamalarının 2025’te %14 artması beklenmektedir, bu büyüme büyük ölçüde bulut güvenliği ve kimlik erişim yönetimi (IAM) yatırımları tarafından yönlendirilmektedir. Sıfır Güven Benimsemesi: İşletmeler sıfır güven girişimlerine öncelik vermektedir, IDC, büyük organizasyonların %70’inin 2025 ortalarına kadar ZTA’yı uygulamayı planladığını bildirmektedir. Bu değişim, düzenleyici baskılar ve hibrit iş gücü ile dağıtılmış bulut ortamlarının güvence altına alınma gerekliliğinden kaynaklanmaktadır.

İşletmeler sıfır güven girişimlerine öncelik vermektedir, IDC, büyük organizasyonların %70’inin 2025 ortalarına kadar ZTA’yı uygulamayı planladığını bildirmektedir. Bu değişim, düzenleyici baskılar ve hibrit iş gücü ile dağıtılmış bulut ortamlarının güvence altına alınma gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Coğrafi Merkezler: Kuzey Amerika, siber güvenlik yatırımları açısından en büyük pazar olmaya devam ederken, Asya-Pasifik en hızlı büyüyen bölge konumundadır. Hindistan, Singapur ve Japonya gibi ülkeler, ulusal siber güvenlik çerçevelerini ve sıfır güven talimatlarını artırmaktadır (Mordor Intelligence).

Kuzey Amerika, siber güvenlik yatırımları açısından en büyük pazar olmaya devam ederken, Asya-Pasifik en hızlı büyüyen bölge konumundadır. Hindistan, Singapur ve Japonya gibi ülkeler, ulusal siber güvenlik çerçevelerini ve sıfır güven talimatlarını artırmaktadır (Mordor Intelligence). Sektörel Odak: Finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve kritik altyapı, sıfır güven benimsemesi için önde gelen sektörlerdir. ABD federal hükümetinin devam eden sıfır güven baskısı, OMB’nin 2024 rehberliğinde, özel sektörde paralel yatırımları teşvik etmektedir.

Finansal hizmetler, sağlık hizmetleri ve kritik altyapı, sıfır güven benimsemesi için önde gelen sektörlerdir. ABD federal hükümetinin devam eden sıfır güven baskısı, OMB’nin 2024 rehberliğinde, özel sektörde paralel yatırımları teşvik etmektedir. Venture Capital ve M&A: Sıfır güven ve AI destekli tehdit tespiti konusunda uzmanlaşan siber güvenlik başlangıçları için girişim sermayesi finansmanı hızla artmaktadır; 2025’in ikinci çeyreği rekor işlem hacimleri görmekte (CB Insights). Büyük teknoloji firmaları da güvenlik portföylerini güçlendirmek için niş ZTA sağlayıcılarını satın almaktadır.

Özetle, Haziran-Temmuz 2025, siber güvenlik ve sıfır güven gelişmelerinin hızlanacağı bir dönem olacaktır ve Kuzey Amerika ile Asya-Pasifik’te yatırım merkezleri belirgin biçimde öne çıkacaktır. Bulut, IAM ve AI destekli güvenlik çözümlerine güçlü bir odaklanma olacaktır.

Coğrafi Eğilimler ve Bölgesel Pazar Vurgulamaları

Haziran ve Temmuz 2025 tarihleri arasında küresel siber güvenlik ve sıfır güven ortamında önemli gelişmeler yaşanmış ve bölgesel eğilimler pazarın şekillenmesine katkıda bulunmuştur. Dünya genelindeki organizasyonlar, artan siber tehditler, düzenleyici değişiklikler ve yüksek profilli ihlallerle yönlendirilen sıfır güven mimarilerine odaklarını artırmaktadırlar.

Kuzey Amerika: Birleşik Devletler, federal zorunluluklar ve kritik altyapı koruma yatırımlarındaki artış ile sıfır güven benimsemesinde liderliğini sürdürmektedir. Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), Haziran 2025’te güncellenmiş bir Sıfır Güven Olgunluk Modeli yayımlayarak hem kamu hem de özel sektör için daha net bir rehberlik sağlamıştır. Büyük finansal kuruluşlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, sıfır güven dağıtımlarını hızlandırmıştır; ABD sıfır güven pazarının 2025 sonuna kadar 18.2 milyar dolara ulaşması beklenmektedir (MarketsandMarkets).

Birleşik Devletler, federal zorunluluklar ve kritik altyapı koruma yatırımlarındaki artış ile sıfır güven benimsemesinde liderliğini sürdürmektedir. Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), Haziran 2025’te güncellenmiş bir Sıfır Güven Olgunluk Modeli yayımlayarak hem kamu hem de özel sektör için daha net bir rehberlik sağlamıştır. Büyük finansal kuruluşlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, sıfır güven dağıtımlarını hızlandırmıştır; ABD sıfır güven pazarının 2025 sonuna kadar 18.2 milyar dolara ulaşması beklenmektedir (MarketsandMarkets). Avrupa: Avrupa Birliği’nin Dijital İşletme Dayanıklılığı Yasası (DORA), Ocak 2025 itibarıyla bankacılık ve sigorta sektörlerinde sıfır güven girişimlerini artırmıştır. Temmuz’da, Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA), kimlik merkezli güvenlik ve sürekli izleme üzerine yeni sıfır güven mimarisi kılavuzlarını yayımlamıştır. Almanya ve Fransa, bölgesel yatırımları yönlendirmekte olup, Avrupa sıfır güven pazarının 2028’e kadar %18.7’lik bir CAGR ile büyümesi beklenmektedir (ResearchAndMarkets).

Avrupa Birliği’nin Dijital İşletme Dayanıklılığı Yasası (DORA), Ocak 2025 itibarıyla bankacılık ve sigorta sektörlerinde sıfır güven girişimlerini artırmıştır. Temmuz’da, Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA), kimlik merkezli güvenlik ve sürekli izleme üzerine yeni sıfır güven mimarisi kılavuzlarını yayımlamıştır. Almanya ve Fransa, bölgesel yatırımları yönlendirmekte olup, Avrupa sıfır güven pazarının 2028’e kadar %18.7’lik bir CAGR ile büyümesi beklenmektedir (ResearchAndMarkets). Asya-Pasifik: Bölge, özellikle Japonya, Güney Kore ve Avustralya’da sıfır güven benimsemesinde hızlı bir artış yaşamaktadır. Haziran ayında, Japon hükümeti, kritik sektörlerde sıfır güven uygulamaları için 1.5 milyar dolarlık bir fon açıkladı (Nikkei Asia). Avustralya’nın güncellenmiş Siber Güvenlik Stratejisi 2025, hükümet ajansları ve büyük işletmeler için sıfır güveni önceliklendirmektedir (Avustralya Siber Güvenlik Merkezi).

Bölge, özellikle Japonya, Güney Kore ve Avustralya’da sıfır güven benimsemesinde hızlı bir artış yaşamaktadır. Haziran ayında, Japon hükümeti, kritik sektörlerde sıfır güven uygulamaları için 1.5 milyar dolarlık bir fon açıkladı (Nikkei Asia). Avustralya’nın güncellenmiş Siber Güvenlik Stratejisi 2025, hükümet ajansları ve büyük işletmeler için sıfır güveni önceliklendirmektedir (Avustralya Siber Güvenlik Merkezi). Orta Doğu & Afrika: Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri, özellikle BAE ve Suudi Arabistan, dijital dönüşüm girişimlerini güvence altına almak amacıyla sıfır güven çerçevelerine ağır yatırım yapmaktadır. Temmuz ayında, BAE’nin Ulusal Siber Güvenlik Konseyi, hükümet varlıkları için ulusal bir sıfır güven çerçevesi ortaya koymuştur (WAM).

Bu bölgesel vurgulamalar, sıfır güvenin temel bir siber güvenlik stratejisi olarak küresel bir değişimi öne çıkarmaktadır; düzenleyici itici güçler ve hükümet girişimleri pazar büyümesini ve yeniliği hızlandırmaktadır.

Beklenen Gelişmeler ve Stratejik Yönler

Haziran ve Temmuz 2025 tarihleri arasında siber güvenlik ortamında önemli gelişmeler beklenmektedir. Organizasyonlar, giderek daha sofistike hale gelen siber tehditlerle başa çıkarken, “asla güvenme, her zaman doğrula” ilkesine dayanan sıfır güven modeli, kurumsal güvenlik stratejilerinin bir köşesi haline gelmektedir.

Sıfır Güven Olgunluğu ve Standartlaştırma: Endüstri analistleri, sıfır güven olgunluğunda bir artış öngörmektedir; daha fazla organizasyon pilottan tam ölçekli uygulamalara geçmektedir. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), sıfır güven çerçevelerini daha da standartlaştırmak ve hem kamu hem de özel sektörde benimsemeyi hızlandırmak üzere güncellenmiş kılavuzlar yayımlaması beklenmektedir (NIST).

Endüstri analistleri, sıfır güven olgunluğunda bir artış öngörmektedir; daha fazla organizasyon pilottan tam ölçekli uygulamalara geçmektedir. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), sıfır güven çerçevelerini daha da standartlaştırmak ve hem kamu hem de özel sektörde benimsemeyi hızlandırmak üzere güncellenmiş kılavuzlar yayımlaması beklenmektedir (NIST). AI Destekli Tehdit Tespiti: Yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin (ML) siber güvenlik araçlarına entegrasyonu yeni zirvelere ulaşması beklenmektedir. Tedarikçiler, gerçek zamanlı anomali tespiti ve otomatik yanıt verme yeteneğine sahip gelişmiş AI destekli çözümleri piyasaya sürmektedir, bu da yanıt sürelerini azaltmakta ve olay yanıtını geliştirmektedir (Gartner).

Yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin (ML) siber güvenlik araçlarına entegrasyonu yeni zirvelere ulaşması beklenmektedir. Tedarikçiler, gerçek zamanlı anomali tespiti ve otomatik yanıt verme yeteneğine sahip gelişmiş AI destekli çözümleri piyasaya sürmektedir, bu da yanıt sürelerini azaltmakta ve olay yanıtını geliştirmektedir (Gartner). Bulut Yerel Güvenlik Geliştirmeleri: Bulut benimsemesi hızlandıkça, güvenlik sağlayıcıları bulut yerel sıfır güven çözümlerine odaklanmaktadır. Bu teklifler, kimlik merkezli kontroller ve sürekli kimlik doğrulama üzerine yoğunlaşarak hibrit ve çoklu bulut ortamlarını güvence altına almak için tasarlanmaktadır (Forrester).

Bulut benimsemesi hızlandıkça, güvenlik sağlayıcıları bulut yerel sıfır güven çözümlerine odaklanmaktadır. Bu teklifler, kimlik merkezli kontroller ve sürekli kimlik doğrulama üzerine yoğunlaşarak hibrit ve çoklu bulut ortamlarını güvence altına almak için tasarlanmaktadır (Forrester). Düzenleyici ve Uyum Baskıları: Dünya genelindeki hükümetler siber güvenlik düzenlemelerini sıkılaştırmakta, kritik altyapı ve hassas veriler için sıfır güven benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği’nin NIS2 Direktifi ve güncellenmiş ABD federal zorunlulukları, uyum yatırımlarını yönlendirecek ve risk yönetimi stratejilerini yeniden şekillendirecektir (Avrupa Komisyonu).

Dünya genelindeki hükümetler siber güvenlik düzenlemelerini sıkılaştırmakta, kritik altyapı ve hassas veriler için sıfır güven benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Avrupa Birliği’nin NIS2 Direktifi ve güncellenmiş ABD federal zorunlulukları, uyum yatırımlarını yönlendirecek ve risk yönetimi stratejilerini yeniden şekillendirecektir (Avrupa Komisyonu). Tedarik Zinciri Güvenliği: Üst düzey tedarik zinciri saldırılarına yanıt olarak, organizasyonlar sıfır güven ilkelerini üçüncü taraf satıcılar ve ortaklar için de genişletmektedir. Artan izleme, segmentasyon ve en düşük ayrıcalık erişim kontrolleri, tedarik zinciri risklerini azaltmak için standart uygulama haline gelirken (CSO Online).

Genel olarak, Haziran–Temmuz 2025 dönemi, siber güvenlikte sıfır güven stratejilerinin organizasyonal savunma ve düzenleyici uyum çabalarının ön planında olacak şekilde sarsıcı bir aşama olarak öne çıkmaktadır.

Siber Güvenlik ve Sıfır Güven Alanındaki Temel Engeller ve Büyüme Alanları

Haziran ve Temmuz 2025 tarihlerinde siber güvenlik ve sıfır güven alanı, sektörün hızlı evrimini ve organizasyonların karşılaştığı sürekli zorlukları yansıtan önemli gelişmeler yaşamıştır. Aşağıdaki en dikkate değer eğilimler ve olaylar, bu dönemde sektörü şekillendirmektedir:

AI Destekli Saldırılarda Artış: Üretken AI araçlarının çoğalması, daha sofistike kimlik avı ve sosyal mühendislik kampanyalarında belirgin bir artışa yol açmıştır. Cybersecurity Dive verilerine göre, AI ile üretilen kimlik avı e-postaları, bir önceki yıla göre %38 oranında artmıştır ve bu durum geleneksel tespit yöntemlerini daha az etkili hale getirmiştir; organizasyonların gelişmiş davranışsal analitikleri benimsemelerini zorlamaktadır.

Üretken AI araçlarının çoğalması, daha sofistike kimlik avı ve sosyal mühendislik kampanyalarında belirgin bir artışa yol açmıştır. Cybersecurity Dive verilerine göre, AI ile üretilen kimlik avı e-postaları, bir önceki yıla göre %38 oranında artmıştır ve bu durum geleneksel tespit yöntemlerini daha az etkili hale getirmiştir; organizasyonların gelişmiş davranışsal analitikleri benimsemelerini zorlamaktadır. Sıfır Güven Benimsemesinde Hızlanma: İşletmeler, sıfır güven mimarilerine hızla geçmektedir. Yakın tarihli bir Gartner raporu, 2026 sonuna kadar büyük organizasyonların %70’inin sıfır güven güvenliğinin herhangi bir formunu uygulamış olacağını öngörmektedir; bu oran 2024’te %45’ti. Bu değişim, hibrit iş gücünün ve bulut ortamlarının güvenliğini sağlama gerekliliği ile yönlendirilmektedir.

İşletmeler, sıfır güven mimarilerine hızla geçmektedir. Yakın tarihli bir Gartner raporu, 2026 sonuna kadar büyük organizasyonların %70’inin sıfır güven güvenliğinin herhangi bir formunu uygulamış olacağını öngörmektedir; bu oran 2024’te %45’ti. Bu değişim, hibrit iş gücünün ve bulut ortamlarının güvenliğini sağlama gerekliliği ile yönlendirilmektedir. Düzenleyici Baskılar Artıyor: Dünya genelindeki hükümetler siber güvenlik düzenlemelerini sıkılaştırmaktadır. Avrupa Birliği’nin NIS2 Direktifi, Temmuz 2025’te yürürlüğe girmesi ile birlikte, kritik altyapı operatörleri için zorunlu güvenlik önlemleri ve raporlama gerekliliklerini genişleterek kapsamı artırmaktadır (Avrupa Komisyonu).

Dünya genelindeki hükümetler siber güvenlik düzenlemelerini sıkılaştırmaktadır. Avrupa Birliği’nin NIS2 Direktifi, Temmuz 2025’te yürürlüğe girmesi ile birlikte, kritik altyapı operatörleri için zorunlu güvenlik önlemleri ve raporlama gerekliliklerini genişleterek kapsamı artırmaktadır (Avrupa Komisyonu). Tedarik Zinciri Zayıflıkları Üst Düzey Endişe Oluşturuyor: Haziran 2025’te büyük bir yazılım sağlayıcısının hedef alınması gibi yüksek profilli ihlaller, yazılım tedarik zincirlerinde sürekli olarak var olan riskleri vurgulamıştır. SANS Institute, geçen yıla göre tedarik zinciri ile ilgili olaylarda %22’lik bir artış bildirmektedir.

Haziran 2025’te büyük bir yazılım sağlayıcısının hedef alınması gibi yüksek profilli ihlaller, yazılım tedarik zincirlerinde sürekli olarak var olan riskleri vurgulamıştır. SANS Institute, geçen yıla göre tedarik zinciri ile ilgili olaylarda %22’lik bir artış bildirmektedir. Operasyonel Teknolojide (OT) Sıfır Güven: Endüstriyel ve kritik altyapı sektörleri dijitalleşirken, sıfır güven ilkeleri OT ortamlarına da genişletilmektedir. Bir Forrester çalışması, 2025’in ilk yarısında OT’ye özgü sıfır güven projelerinde %30’luk bir artış göstermektedir.

Bu gelişmeler, siber güvenliğin dinamik doğasını ve artan tehditler ile düzenleyici taleplerle başa çıkmada sıfır güven çerçevelerinin önemini vurgulamaktadır.

Kaynaklar & Referanslar