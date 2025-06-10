Ukrayna Kuvvetleri Cesur Bir Hava Saldırısıyla Rus Su-35 Uçağını Düşürdü: 2025 Savaş Alanı İçin Ne Anlama Geliyor

Ukrayna İleri Saldırıyor: Su-35 Savaş Uçağı, Rekor Kıran İnsansız Hava Aracı Saldırıları Arasında Yok Edildi

Ukrayna hava kuvvetleri, insansız hava aracı savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemde Rus Su-35 jetini düşürerek büyük bir zafer elde etti. 2025 çatışmasında sırada ne var?

Öne Çıkan Bilgiler 1 Su-35 uçağı Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldü, 7 Haziran 2025

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldü, 7 Haziran 2025 40+ Rus askeri uçağı, geçen hafta SBU insansız hava araçları tarafından hedef alındı

Rus askeri uçağı, geçen hafta SBU insansız hava araçları tarafından hedef alındı Onlarca stratejik bombardıman uçağı son saldırılarda hasar aldı veya yok edildi

son saldırılarda hasar aldı veya yok edildi 400 insansız hava aracı ve 40 füze Rusya tarafından en son saldırıda fırlatıldığı bildiriliyor

Doğu Avrupa’nın gökyüzünde yüksek riskli bir çatışma yaşandı. 7 Haziran 2025’te, Ukrayna Hava Kuvvetleri dramatik bir zafer ilan etti: Kursk bölgesi yakınlarında bir Rus Su-35 savaş uçağının düşürülmesi, askeri analizcileri şok etti ve global gerilimleri artırdı.

Bu gelişme, Ukrayna’nın güvenlik servisi SBU’nun 40’tan fazla Rus askeri uçağını hedef alan kapsamlı bir insansız hava aracı saldırısını başlattığı haftanın ardından geldi. Hedeflenen saldırılar, Rusya’nın Ukrayna şehirlerine yönelik uzun menzilli füze saldırılarının temel silahları olan birkaç Tu-95 ve Tu-22 stratejik bombardıman uçağını etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Rus yetkililer, Ukrayna’nın son iddiasına henüz yanıt vermedi ve Reuters gibi bağımsız kaynaklar doğrulama talep etmeye devam ediyor. Ancak bu olay, giderek teknolojik bir odaklanan çatışmada bir başka gerilim noktasını işaret ediyor.

S: Su-35’in Düşürülmesi Neden Önemli?

Rus Su-35, Moskova’nın en gelişmiş çok rollü savaş uçaklarından biri olarak biliniyor ve savaş kabiliyeti ile son teknoloji aviyonikleri ile tanınıyor. Bu tür bir uçağın düşürülmesi, Rus hava gücüne hem sembolik hem de taktiksel bir darbe olma niteliği taşıyor.

Askeri gözlemciler, Rusya’nın hava üstünlüğü için bu uçaklara güvendiğini belirtiyor. Her kayıp, rekabetçi hava sahasını kontrol etme yeteneklerini azaltıyor — bu, Ukrayna’nın kendi savunma ve saldırı operasyonlarını artırdığı bir dönemde kritik bir faktör.

Ukrayna En Büyük İnsansız Hava Aracı İstilası Nasıl Gerçekleştirdi?

Geçen hafta, SBU dijital çağda bir saldırı koordine etti. Yapay zeka ile güçlendirilmiş insansız hava aracı sürüleri, Rus hava üslerine sızarak bombardıman uçaklarını ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Raporlar, bu baskınların onlarca uçağı yok ettiğini veya etkisiz hale getirdiğini ve kritik altyapıyı tahrip ettiğini öne sürüyor.

Yeni taktik, Ukrayna’nın asimetrik savaş kapasitesini gösteriyor ve teknoloji ile yeniliği kullanarak geleneksel askeri gücü aşmayı hedefliyor—bu trendin 2025 ve sonrasında artması bekleniyor.

S: Rusya Nasıl Tepki Veriyor?

Hava üssü saldırılarının ardından, Rusya şimdiye kadarki en büyük füze ve insansız hava aracı saldırısını gerçekleştirdi ve 400 insansız hava aracı ve 40 füze fırlattı. Bu saldırılar, Ukrayna’nın hava savunmalarını aşmayı ve Rusya’nın operasyonlarını azaltmadığını göstermeyi amaçlıyor.

Ancak, insansız hava aracı savaşlarındaki artan hız, daha geniş bir bölgeye yayılma riski taşıyor ve bu durum NATO müttefikleri ve dünya çapındaki savunma uzmanları arasında endişelere yol açıyor.

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Dikkatli olun. Savaş alanı, insansız hava araçları, yapay zeka ve modern savaşın tanımını yapacak yeni stratejilerle hızla değişiyor.

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Russia-Ukraine War: Ukraine Says It Shot Down Russian SU-35 Jet After Russian Strikes | WION

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