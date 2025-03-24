Zeekr 7X, Eylül 2025’ten itibaren Tesla Model Y ile mücadele edecek

Dr. Alexander Reynolds, yirmi yılı aşkın bir süredir gelişen teknolojiler alanında deneyimli bir lider teknoloji uzmanıdır. Stanford Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisliği dalında doktora derecesine sahip olan Reynolds, yapay zeka ve kuantum bilgisayarları üzerine çığır açan araştırmalara katkıda bulunarak yeniliklerin ön saflarında yer almıştır. Alexander, birçok Silicon Valley teknoloji firmasında üst düzey pozisyonlar tutmuş ve Fortune 500 şirketleri için aranan bir danışman olmuştur. Verimli bir yazar ve konuşmacı olarak, yeni teknolojilerin iş ve toplumun geleceğini nasıl şekillendirebileceğini keşfetmeye adanmıştır.