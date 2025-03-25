Zeekr 7X, Eylül 2025’ten itibaren Tesla Model Y ile rekabet edecek

2025-03-25
by
Zeekr 7X to fight Tesla Model Y from September 2025
2025 Zeekr 7X | Best luxury EV for $75K?
Watch this video on YouTube.

Dr. Ethan Hart

Dr. Ethan Hart, teknoloji ve insan davranışının entegrasyonunda uzmandır ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine bir Ph.D. derecesine sahiptir. Kullanıcı deneyimi ve adaptif teknolojilere odaklanan teknoloji start-up'larında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Ethan, hem sezgisel hem de devrim niteliğinde yazılım çözümleri geliştirmeye yardımcı olmuştur. Araştırmaları, teknolojinin gizlilik ve bireyselliği ihlal etmeden günlük yaşamı nasıl iyileştirebileceği üzerine odaklanmaktadır. Ethan'ın çalışmaları, teknolojik ilerleme ve insan merkezli tasarım arasındaki dengeyi tartıştığı teknoloji konferanslarında ve akademik dergilerde sıklıkla yer almaktadır.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Languages

Last Posts

Don't Miss

DJI Introduces Avinox Drive System for Electric Bicycles

Yeni Amflow Sürüş Sistemi ile DJI Elektrikli Bisikletlerde Sınırları Zorluyor

DJI, ünlü dron ve kamera şirketi, son zamanlarda Amflow markası
Is the Future of Watches Hybrid? Unpacking the Seiko SNXS79K Evolution

Saatlerin Geleceği Hibrit mi? Seiko SNXS79K Evrimini İncelemek

Zaman Tutmanın Ötesinde: Klasik Saatler İçin Sırada Ne Var? Zamansız