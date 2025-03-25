Zeekr 7X, Eylül 2025’ten itibaren Tesla Model Y ile rekabet edecek

Dr. Ethan Hart, teknoloji ve insan davranışının entegrasyonunda uzmandır ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den İnsan-Bilgisayar Etkileşimi üzerine bir Ph.D. derecesine sahiptir. Kullanıcı deneyimi ve adaptif teknolojilere odaklanan teknoloji start-up'larında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Ethan, hem sezgisel hem de devrim niteliğinde yazılım çözümleri geliştirmeye yardımcı olmuştur. Araştırmaları, teknolojinin gizlilik ve bireyselliği ihlal etmeden günlük yaşamı nasıl iyileştirebileceği üzerine odaklanmaktadır. Ethan'ın çalışmaları, teknolojik ilerleme ve insan merkezli tasarım arasındaki dengeyi tartıştığı teknoloji konferanslarında ve akademik dergilerde sıklıkla yer almaktadır.