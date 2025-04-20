Електробуси змінюють громадський транспорт Телангани

Як інноваційна ініціатива сталого громадського транспорту, Державна служба автомобільного транспорту штату Телангана (TSRTC) представила 35 сучасних електричних автобусів для покращення зв’язку між Карімнагаром та Хайдарабадом. На заході з нагоди запуску, що відбувся на стадіоні Амбедкара в Карімнагарі, були присутні міністр транспорту, віце-президент TSRTC та представники місцевої влади.

Під час заходу міністр проїхав на одному з нових електричних автобусів до депо Карімнагар-II, перевіряючи нововстановлену електричну зарядну інфраструктуру. Ця подія символізує зобов’язання штату щодо екологічно чистих транспортних рішень. Вже заплановано, що найближчим часом буде введено в експлуатацію ще 39 електричних автобусів.

Уряд штату планує розмістити 67 автобусів у Найзамабаді, 86 у Барханалі, 52 у Сурйапеті, 65 у Налгоді та 74 у Хайдарабаді. Ця ініціатива є частиною більшої стратегії, спрямованої на придбання близько 2,400 електричних автобусів, відповідно до вказівок прем’єр-міністра А. Леванта Реді щодо сприяння використанню електромобілів, особливо в околицях столиці.

Transforming India's public transport system || MEIL TRANSPORT

Крім того, щоб відповісти на високий попит, спричинений планом Махалакшмі, уряд штату розпочав процес набору 3,035 нових співробітників для підтримки зеленого транспортного революції TSRTC.

Покращення щоденних поїздок: поради, хитрощі та цікаві факти

З введенням електричних автобусів у систему громадського транспорту Телангани, перехід до сталого подорожування стає ще більш помітним. Ось кілька корисних порад, лайфхаків та цікавих фактів, які допоможуть покращити ваш досвід щоденних поїздок і дослідити переваги електричного транспорту.

1. Використовуйте громадський транспорт для сталості

Використання громадського транспорту, такого як електричні автобуси, може значно зменшити ваш вуглецевий слід. Замість того, щоб їхати наодинці, подумайте про спільні поїздки або використання автобуса, щоб зменшити затори та викиди парникових газів. Не розглядайте громадський транспорт лише як засіб пересування, а розглядайте його як частину сталого способу життя.

2. Плануйте маршрут розумно

Використовуючи додатки, які надають оновлення в реальному часі про автобусні маршрути, ви можете ефективно планувати свої поїздки. Знайдіть додатки, які надають інформацію про маршрути електричних автобусів. Це допоможе вам заощадити час та легко з’єднатися з іншими засобами транспорту.

3. Використовуйте зарядну інфраструктуру

Як видно з недавнього запуску електричних автобусів, нова зарядна інфраструктура встановлюється. Якщо ви керуєте електромобілем, знайомтеся з місцями зарядних станцій. Знання місць зарядки допоможе вам комбінувати попит на транспорт та зменшити час очікування.

4. Досліджуйте, користуючись транспортом

Громадський транспорт може бути чудовим способом відкрити для себе місто. Сідай на автобус до нових районів або парків. Багато міст мають приховані скарби, які можна відкрити, досліджуючи сусідні райони на автобусі.

5. Дізнайтеся про електромобілі (EV)

Розуміння того, як працюють електричні автобуси, може підвищити ваш інтерес до цього екологічного засобу транспорту. Чи знали ви, що електричні автобуси можуть відновлювати енергію під час гальмування? Цей процес збільшує дальність та ефективність, роблячи їх інноваційним вибором для міського транспорту.

6. Беріть участь у місцевих ініціативах

Залишайтеся в курсі місцевих зелених ініціатив та розвитку транспорту. Участь у місцевих зборах або форумах з питань транспорту може стати чудовою можливістю дізнатися більше та висловити свою думку. Така участь може призвести до покращення послуг та сталих практик у вашій громаді.

7. Розгляньте переваги для здоров’я

Перехід на сталий транспорт, такий як електричні автобуси, може сприяти покращенню якості повітря та здоров’я громади. Зменшення викидів призводить до зниження забруднення повітря, що корисно для дихальної системи всіх.

8. Використовуйте урядові ініціативи

Скористайтеся урядовими програмами або пільгами, спрямованими на сприяння використанню електромобілів. У багатьох регіонах пропонуються податкові пільги на покупку електромобілів або відшкодування за використання громадського транспорту, що може значно знизити загальні витрати на пересування.

Об’єднуючи ці поради та розуміючи переваги недавніх досягнень у громадському транспорті в таких регіонах, як Телангана, ви можете покращити свій досвід поїздок і внести свій внесок у збереження навколишнього середовища.

Щоб дізнатися більше про сталий спосіб життя та транспортні рішення, відвідайте TSRTC.