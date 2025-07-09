Ключові досягнення та висновки в галузі кібербезпеки та стратегій нульового довіри

Відкриття останніх досягнень та стратегічних змін у сфері кібербезпеки та архітектури нульового довіри

“Стан штучного інтелекту у 2025 році: Глобальні тенденції, досягнення та виклики. Штучний інтелект (ШІ) продовжує трансформувати галузі, суспільства та економіки з небувалою швидкістю.” (джерело)

Сучасний стан та динаміка ринку кібербезпеки та нульового довіри

Ринок кібербезпеки та нульового довіри зазнав значних розробок у червні та липні 2025 року, відображаючи як змінюючий ландшафт загроз, так і швидке впровадження сучасних систем безпеки. Організації в усьому світі прискорюють перехід до архітектур нульового довіри, викликаний гучними порушеннями безпеки, регуляторним тиском і поширенням гібридних робочих середовищ.

Різке зростання впровадження нульового довіри: Згідно з недавнім звітом Gartner, 68% великих підприємств або вже впровадили, або знаходяться в процесі впровадження систем нульового довіри на липень 2025 року, що зросло з 54% у 2024 році. Це зростання пояснюється збільшеною увагою керівництв до кіберстійкості та необхідністю забезпечення захисту розподілених робочих сил.

Згідно з недавнім звітом Gartner, 68% великих підприємств або вже впровадили, або знаходяться в процесі впровадження систем нульового довіри на липень 2025 року, що зросло з 54% у 2024 році. Це зростання пояснюється збільшеною увагою керівництв до кіберстійкості та необхідністю забезпечення захисту розподілених робочих сил. Великі порушення сприяють інвестиціям: Кібернапад у червні 2025 року на одного з основних постачальників медичних послуг у США відкрив доступ до записів понад 12 мільйонів пацієнтів, підкреслюючи необхідність у надійних рішеннях для управління ідентифікацією та доступом. У відповідь сектор охорони здоров’я збільшив витрати на кібербезпеку на 19% у річному обчисленні (IDC).

Кібернапад у червні 2025 року на одного з основних постачальників медичних послуг у США відкрив доступ до записів понад 12 мільйонів пацієнтів, підкреслюючи необхідність у надійних рішеннях для управління ідентифікацією та доступом. У відповідь сектор охорони здоров’я збільшив витрати на кібербезпеку на 19% у річному обчисленні (IDC). Регуляторний імпульс: Цифровий закон про операційну стійкість (DORA) Європейського Союзу, який набрав чинності у липні 2025 року, зобов’язує фінансові установи дотримуватися принципів нульового довіри, що призводить до хвилі інвестицій, спрямованих на дотримання стандартів, по всьому континенту.

Цифровий закон про операційну стійкість (DORA) Європейського Союзу, який набрав чинності у липні 2025 року, зобов’язує фінансові установи дотримуватися принципів нульового довіри, що призводить до хвилі інвестицій, спрямованих на дотримання стандартів, по всьому континенту. Інновації постачальників та діяльність злиття та поглинання: Провідні постачальники, такі як Microsoft, Palo Alto Networks та Zscaler, оголосили про нові пакети продуктів нульового довіри та можливості виявлення загроз на основі ШІ. Зокрема, придбання Zscaler компанією CyberX у липні 2025 року має на меті підвищити безпеку IoT у рамках архітектур нульового довіри.

Провідні постачальники, такі як Microsoft, Palo Alto Networks та Zscaler, оголосили про нові пакети продуктів нульового довіри та можливості виявлення загроз на основі ШІ. Зокрема, придбання Zscaler компанією CyberX у липні 2025 року має на меті підвищити безпеку IoT у рамках архітектур нульового довіри. Зростання ринку: Глобальний ринок безпеки нульового довіри, за прогнозами, досягне 78,2 мільярда доларів до кінця 2025 року, збільшуючись на 17,4% у середньому за рік (MarketsandMarkets).

Ці розробки підкреслюють стрімку еволюцію сектора кібербезпеки, при цьому нульове довіряється стає де-факто стандартом сучасної безпеки підприємств. Очікується, що найближчими місяцями відбудеться подальша інновація, регуляторні дії та консолідація ринку, оскільки організації прагнуть бути попереду дедалі більш складних кіберзагроз.

Нові технології та інновації, що формують сектор

У період з червня по липень 2025 року сектор кібербезпеки зазнав значних досягнень, зокрема у впровадженні архітектур нульового довіри та інтеграції штучного інтелекту (ШІ) для виявлення загроз і реагування на них. Ці інновації змінюють спосіб, яким організації захищаються від дедалі більш складних кіберзагроз.

Розширення архітектури нульового довіри: Модель безпеки нульового довіри, яка ґрунтується на припущенні, що немає жодної неявної довіри як усередині, так і за межами мережі, зазнала прискореного впровадження. Згідно з недавнім звітом Gartner, понад 70% великих підприємств або вже впровадили, або проходять тестування архітектур нульового довіри на липень 2025 року, що зросло з 54% у 2024 році. Це зростання викликане регуляторним тиском і необхідністю забезпечення безпеки гібридних робочих середовищ.

Модель безпеки нульового довіри, яка ґрунтується на припущенні, що немає жодної неявної довіри як усередині, так і за межами мережі, зазнала прискореного впровадження. Згідно з недавнім звітом Gartner, понад 70% великих підприємств або вже впровадили, або проходять тестування архітектур нульового довіри на липень 2025 року, що зросло з 54% у 2024 році. Це зростання викликане регуляторним тиском і необхідністю забезпечення безпеки гібридних робочих середовищ. Виявлення загроз на основі ШІ: ШІ та машинне навчання тепер є центральними елементами стратегій кібербезпеки. Нові платформи, запущені в червні 2025 року, такі як Sentinel AI Suite від Microsoft, використовують генеративний ШІ для ідентифікації та реагування на загрози в режимі реального часу, скорочуючи час реагування на інциденти на 40% (Microsoft Security Blog).

ШІ та машинне навчання тепер є центральними елементами стратегій кібербезпеки. Нові платформи, запущені в червні 2025 року, такі як Sentinel AI Suite від Microsoft, використовують генеративний ШІ для ідентифікації та реагування на загрози в режимі реального часу, скорочуючи час реагування на інциденти на 40% (Microsoft Security Blog). Інновації в управлінні ідентифікацією та доступом (IAM): У секторі спостерігається хвиля інновацій у IAM, де біометрична аутентифікація та безперервна перевірка користувачів стають стандартом. Оновлення Okta у липні 2025 року представило адаптивну аутентифікацію, яка динамічно коригує привілеї доступу на основі поведінки користувача та профілів ризику (Okta Blog).

У секторі спостерігається хвиля інновацій у IAM, де біометрична аутентифікація та безперервна перевірка користувачів стають стандартом. Оновлення Okta у липні 2025 року представило адаптивну аутентифікацію, яка динамічно коригує привілеї доступу на основі поведінки користувача та профілів ризику (Okta Blog). Шифрування, стійке до квантових атак: З урахуванням очікуваного зростання квантових обчислень, компанії з кібербезпеки впроваджують протоколи шифрування, стійкі до квантових атак. У червні 2025 року IBM оголосила про інтеграцію постквантової криптографії у своїх хмарних службах, прагнучи захистити дані в майбутньому (IBM Newsroom).

З урахуванням очікуваного зростання квантових обчислень, компанії з кібербезпеки впроваджують протоколи шифрування, стійкі до квантових атак. У червні 2025 року IBM оголосила про інтеграцію постквантової криптографії у своїх хмарних службах, прагнучи захистити дані в майбутньому (IBM Newsroom). Автоматизовані операції безпеки: Платформи організації безпеки, автоматизації та реагування (SOAR) наразі використовують ШІ для автоматизації до 60% рутинних завдань з безпеки, згідно з аналізом Forrester, опублікованим у липні 2025 року. Ця зміна допомагає організаціям заповнити прогалину в талантах кібербезпеки та покращити ефективність реагування на інциденти.

Ці розробки підкреслюють сектор, що швидко змінюється, з нульовим довірою та рішеннями на основі ШІ на передньому плані захисту від еволюціонуючих кіберзагроз у 2025 році.

Основні гравці та еволюція конкурентних стратегій

У період з червня по липень 2025 року ландшафт кібербезпеки зазнав значних змін, зокрема у впровадженні та еволюції архітектур нульового довіри. Основні гравці галузі прискорили інновації та стратегічні партнерства, щоб впоратися з дедалі більшою складністю кіберзагроз та регуляторними вимогами.

Microsoft розширила свої пропозиції нульового довіри, інтегрувавши просунуте виявлення загроз на основі ШІ в свій Defender suite. Компанія оголосила про нові можливості безперервної аутентифікації та адаптивних контролів доступу, намагаючись зменшити латеральний рух у мережах підприємств. Звіт про доходи Microsoft за другий квартал 2025 року підкреслив зростання на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в галузі безпеки, викликане здебільшого впровадженням нульового довіри.

розширила свої пропозиції нульового довіри, інтегрувавши просунуте виявлення загроз на основі ШІ в свій Defender suite. Компанія оголосила про нові можливості безперервної аутентифікації та адаптивних контролів доступу, намагаючись зменшити латеральний рух у мережах підприємств. Звіт про доходи Microsoft за другий квартал 2025 року підкреслив зростання на 22% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в галузі безпеки, викликане здебільшого впровадженням нульового довіри. Palo Alto Networks запустила свою платформу Zero Trust OT Security у липні 2025 року, орієнтуючись на критичну інфраструктуру та промислові середовища. Цей крок вирішує проблему зростання атак програм-вимагачів на операційну технологію, компанія відзвітувала про 30%-е зростання попиту з боку енергетики та виробничого сектору.

запустила свою платформу Zero Trust OT Security у липні 2025 року, орієнтуючись на критичну інфраструктуру та промислові середовища. Цей крок вирішує проблему зростання атак програм-вимагачів на операційну технологію, компанія відзвітувала про 30%-е зростання попиту з боку енергетики та виробничого сектору. Okta впровадила Okta Identity Governance 2.0, що включає оцінку ризиків у реальному часі та автоматизоване забезпечення політики. Оновлення розроблено для допомоги організаціям у дотриманні нових регуляторних вимог, таких як Закон про кіберстійкість ЄС, що набрав чинності у червні 2025 року.

впровадила Okta Identity Governance 2.0, що включає оцінку ризиків у реальному часі та автоматизоване забезпечення політики. Оновлення розроблено для допомоги організаціям у дотриманні нових регуляторних вимог, таких як Закон про кіберстійкість ЄС, що набрав чинності у червні 2025 року. Google Cloud оголосила про загальну доступність свого рішення BeyondCorp Enterprise Zero Trust, яке тепер доповнене шифруванням, стійким до квантових атак. Це позиціонує Google як лідера у сфері безпеки після квантового обчислення, усвідомлюючи майбутні загрози в міру розвитку квантових обчислювальних можливостей.

оголосила про загальну доступність свого рішення BeyondCorp Enterprise Zero Trust, яке тепер доповнене шифруванням, стійким до квантових атак. Це позиціонує Google як лідера у сфері безпеки після квантового обчислення, усвідомлюючи майбутні загрози в міру розвитку квантових обчислювальних можливостей. CrowdStrike повідомила про 40%-ве зростання впровадження нульового довіри в підприємствах після виходу свого модуля Falcon Zero Trust Assessment. Інструмент використовує поведінкову аналітику для безперервної валідації надійності користувача та пристрою.

У стратегічному плані провідні постачальники зосереджені на інтеграції ШІ, крос-платформній сумісності та рішеннях, що відповідають нормативним вимогам. Конкуренне середовище також формується активністю M&A, з кількома придбаннями нішевих стартапів нульового довіри, про які повідомлялося у червні 2025 року (Cybersecurity Dive). Оскільки організації ставлять на перше місце стійкість та відповідність вимогам, ринок нульового довіри прогнозується до зростання на 17,8% у середньому на рік до 2028 року (MarketsandMarkets).

Прогнозоване розширення та центри інвестицій

Ландшафт кібербезпеки готується до значного розширення до червня та липня 2025 року, з архітектурою нульового довіри (ZTA) як центральним елементом і підприємств, і державних стратегій. У міру зростання складності кіберзагроз організації прискорюють інвестиції в сучасні системи безпеки, зокрема ті, що мінімізують неявну довіру та забезпечують сувору ідентифікацію.

Зростання ринку та інвестиції: Глобальний ринок кібербезпеки, за прогнозами, досягне більш ніж 300 мільярдів доларів до 2025 року, при цьому рішення нульового довіри займають дедалі більшу частку. Згідно з Gartner, витрати на управління безпекою та ризиками, ймовірно, зростуть на 14% у 2025 році, стимульовані, насамперед, інвестиціями в хмарні технології та управління доступом до ідентичності (IAM).

Глобальний ринок кібербезпеки, за прогнозами, досягне більш ніж 300 мільярдів доларів до 2025 року, при цьому рішення нульового довіри займають дедалі більшу частку. Згідно з Gartner, витрати на управління безпекою та ризиками, ймовірно, зростуть на 14% у 2025 році, стимульовані, насамперед, інвестиціями в хмарні технології та управління доступом до ідентичності (IAM). Впровадження нульового довіри: Підприємства віддають перевагу ініціативам нульового довіри, з IDC, яка повідомляє, що 70% великих організацій планують впровадження ZTA до середини 2025 року. Ця зміна зумовлена регуляторним тиском і необхідністю забезпечення безпеки гібридних робочих сил та розподілених хмарних середовищ.

Підприємства віддають перевагу ініціативам нульового довіри, з IDC, яка повідомляє, що 70% великих організацій планують впровадження ZTA до середини 2025 року. Ця зміна зумовлена регуляторним тиском і необхідністю забезпечення безпеки гібридних робочих сил та розподілених хмарних середовищ. Географічні гарячі точки: Північна Америка залишається найбільшим ринком для інвестицій у кібербезпеку, але регіон Азія-Тихий океан є найшвидше зростаючим, країни такі, як Індія, Сінгапур і Японія, посилюють національні системи кібербезпеки та зобов’язання нульового довіри (Mordor Intelligence).

Північна Америка залишається найбільшим ринком для інвестицій у кібербезпеку, але регіон Азія-Тихий океан є найшвидше зростаючим, країни такі, як Індія, Сінгапур і Японія, посилюють національні системи кібербезпеки та зобов’язання нульового довіри (Mordor Intelligence). Секторний фокус: Фінансові послуги, охорона здоров’я й критична інфраструктура є провідними секторами для впровадження нульового довіри. Триваюче просування нульового довіри з боку федерального уряду США, як зазначено в керівництві OMB 2024 року, стимулює паралельні інвестиції в приватному секторі.

Фінансові послуги, охорона здоров’я й критична інфраструктура є провідними секторами для впровадження нульового довіри. Триваюче просування нульового довіри з боку федерального уряду США, як зазначено в керівництві OMB 2024 року, стимулює паралельні інвестиції в приватному секторі. Венчурний капітал та M&A: Венчурне фінансування стартапів у сфері кібербезпеки, що спеціалізуються на нульовому довірі та виявленні загроз на основі ШІ, різко зросло, з Q2 2025, що бачить рекордні обсяги угод (CB Insights). Великі технологічні компанії також здійснюють придбання нішевих постачальників ZTA для зміцнення своїх портфелів безпеки.

Таким чином, червень–липень 2025 року спостерігатиме прискорення розвитку кібербезпеки та нульового довіри, з центрами інвестицій у Північній Америці та Азії-Тихому океані, а також акцентом на хмарах, IAM і рішеннях з безпеки на основі ШІ.

Географічні тенденції та регіональні особливості ринку

У період з червня по липень 2025 року світовий ландшафт кібербезпеки та нульового довіри зазнав значних змін, з помітними регіональними тенденціями, що формують ринок. Організації по всьому світу посилюють свою увагу на архітектурах нульового довіри через зростання кіберзагроз, зміни в регуляторних вимогах і гучні порушення безпеки.

Північна Америка: Сполучені Штати продовжують лідирувати в впровадженні нульового довіри, підживлені федеральними зобов’язаннями та збільшеними інвестиціями в захист критичної інфраструктури. Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) в червні 2025 року випустило оновлену модель зрілості нульового довіри, надаючи чіткіші рекомендації для державного та приватного секторів. Основні фінансові установи та постачальники медичних послуг прискорили впровадження нульового довіри, з очікуваними обсягами ринку нульового довіри в США, які досягнуть 18,2 мільярда доларів до кінця 2025 року (MarketsandMarkets).

Сполучені Штати продовжують лідирувати в впровадженні нульового довіри, підживлені федеральними зобов’язаннями та збільшеними інвестиціями в захист критичної інфраструктури. Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) в червні 2025 року випустило оновлену модель зрілості нульового довіри, надаючи чіткіші рекомендації для державного та приватного секторів. Основні фінансові установи та постачальники медичних послуг прискорили впровадження нульового довіри, з очікуваними обсягами ринку нульового довіри в США, які досягнуть 18,2 мільярда доларів до кінця 2025 року (MarketsandMarkets). Європа: Цифровий закон про операційну стійкість (DORA) Європейського Союзу, що набрав чинності з січня 2025 року, спонукає до хвилі ініціатив нульового довіри в секторах банківських послуг та страхування. У липні Європейське агентство з кібербезпеки (ENISA) опублікувало нові рекомендації щодо архітектури нульового довіри, підкреслюючи ідентично центровану безпеку та безперервний моніторинг. Німеччина та Франція є лідерами регіональних інвестицій, з очікуваним ростом європейського ринку нульового довіри на 18,7% у середньому до 2028 року (ResearchAndMarkets).

Цифровий закон про операційну стійкість (DORA) Європейського Союзу, що набрав чинності з січня 2025 року, спонукає до хвилі ініціатив нульового довіри в секторах банківських послуг та страхування. У липні Європейське агентство з кібербезпеки (ENISA) опублікувало нові рекомендації щодо архітектури нульового довіри, підкреслюючи ідентично центровану безпеку та безперервний моніторинг. Німеччина та Франція є лідерами регіональних інвестицій, з очікуваним ростом європейського ринку нульового довіри на 18,7% у середньому до 2028 року (ResearchAndMarkets). Азія-Тихий океан: Регіон спостерігає швидке впровадження нульового довіри, зокрема в Японії, Південній Кореї та Австралії. У червні японський уряд оголосив про фонд у 1,5 мільярда доларів для підтримки впровадження нульового довіри в критичних секторах (Nikkei Asia). Оновлена стратегія кібербезпеки Австралії 2025 року пріоритетом ставить нульове довіряє для державних установ та великих підприємств (Австралійський центр кібербезпеки).

Регіон спостерігає швидке впровадження нульового довіри, зокрема в Японії, Південній Кореї та Австралії. У червні японський уряд оголосив про фонд у 1,5 мільярда доларів для підтримки впровадження нульового довіри в критичних секторах (Nikkei Asia). Оновлена стратегія кібербезпеки Австралії 2025 року пріоритетом ставить нульове довіряє для державних установ та великих підприємств (Австралійський центр кібербезпеки). Середній Схід та Африка: Країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC), особливо ОАЕ та Саудівська Аравія, активно інвестують у системи нульового довіри для забезпечення ініціатив цифрової трансформації. У липні Національна рада з кібербезпеки ОАЕ розпочала національну програму нульового довіри для державних органів (WAM).

Ці регіональні особливості підкреслюють глобальний перехід до нульового довіри як основної стратегії кібербезпеки, з регуляторними драйверами та урядовими ініціативами, що стимулюють ринковий зріст і інновації.

Очікувані зміни та стратегічні напрямки

У період з червня по липень 2025 року ландшафт кібербезпеки, ймовірно, зазнає значних змін, особливо в впровадженні та еволюції архітектур нульового довіри. Оскільки організації продовжують боротися з дедалі більш складними кіберзагрозами, модель нульового довіри — яка ґрунтується на принципі “ніколи не довіряй, завжди перевіряй” — стає основою стратегій безпеки підприємств.

Зрілість і стандартизація нульового довіри: Аналітики галузі передбачають збільшення зрілості нульового довіри, з більшою кількістю організацій, що переходять від пілотних проектів до повномасштабних впроваджень. Очікується, що Національний інститут стандартів і технологій (NIST) видасть оновлені рекомендації, що подальше стандартизують архітектури нульового довіри та пришвидшують їх впровадження у державному та приватному секторах (NIST).

Аналітики галузі передбачають збільшення зрілості нульового довіри, з більшою кількістю організацій, що переходять від пілотних проектів до повномасштабних впроваджень. Очікується, що Національний інститут стандартів і технологій (NIST) видасть оновлені рекомендації, що подальше стандартизують архітектури нульового довіри та пришвидшують їх впровадження у державному та приватному секторах (NIST). Виявлення загроз на основі ШІ: Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання (ML) у засобах кібербезпеки, ймовірно, досягне нових висот. Постачальники впроваджують нові рішення з потужними можливостями AI, здатні до виявлення аномалій у реальному часі та автоматизованого реагування, що зменшує час на ліквідацію загроз і покращує реагування на інциденти (Gartner).

Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання (ML) у засобах кібербезпеки, ймовірно, досягне нових висот. Постачальники впроваджують нові рішення з потужними можливостями AI, здатні до виявлення аномалій у реальному часі та автоматизованого реагування, що зменшує час на ліквідацію загроз і покращує реагування на інциденти (Gartner). Удосконалення безпеки, орієнтовно на хмари: У міру прискорення впровадження хмарних технологій постачальники безпеки зосереджуються на рішеннях нульового довіри, орієнтованих на хмари. Ці пропозиції розроблені для захисту гібридних і мульти-хмарних середовищ з акцентом на ідентично-центричні контроль та безперервну аутентифікацію (Forrester).

У міру прискорення впровадження хмарних технологій постачальники безпеки зосереджуються на рішеннях нульового довіри, орієнтованих на хмари. Ці пропозиції розроблені для захисту гібридних і мульти-хмарних середовищ з акцентом на ідентично-центричні контроль та безперервну аутентифікацію (Forrester). Регуляторний тиск та вимоги: Уряди світу посилюють регуляції кібербезпеки, зобов’язуючи впроваджувати нульове довіряє для критичної інфраструктури та чутливих даних. Директива NIS2 Європейського Союзу та оновлені федеральні вимоги США повинні сприяти інвестиціям у дотримання норм та переосмисленню стратегій управління ризиками (Європейська Комісія).

Уряди світу посилюють регуляції кібербезпеки, зобов’язуючи впроваджувати нульове довіряє для критичної інфраструктури та чутливих даних. Директива NIS2 Європейського Союзу та оновлені федеральні вимоги США повинні сприяти інвестиціям у дотримання норм та переосмисленню стратегій управління ризиками (Європейська Комісія). Безпека постачальницького ланцюга: У відповідь на гучні атаки на постачальницькі ланцюги організації розширюють принципи нульового довіри на третіх осіб-постачальників і партнерів. Підвищений моніторинг, сегментація та контроль найменших привілеїв стають стандартною практикою для зменшення ризиків у постачальницькому ланцюзі (CSO Online).

В цілому, період червень–липень 2025 року, ймовірно, стане важливим етапом у сфері кібербезпеки, з нульовим довіряє у центрі захисту організацій та зусиль з дотримання регуляторних вимог.

Основні перешкоди та сфери зростання в кібербезпеці та нульовому довірі

Протягом червня та липня 2025 року ландшафт кібербезпеки та нульового довіри зазнав значних змін, відбиваючи як швидку еволюцію сектора, так і постійні виклики, з якими стикаються організації. Найбільш помітні тенденції та події, що формують індустрію в цей період, наведені нижче:

Зростання атак на основі ШІ: Поширення генеративних інструментів ШІ призвело до помітного зростання складних фішингових та соціально-інженерних кампаній. Згідно з Cybersecurity Dive, кількість фішингових електронних листів, згенерованих ШІ, зросла на 38% у річному обчисленні, що робить традиційні методи виявлення менш ефективними та змушує організації впроваджувати просунуту поведінкову аналітику.

Поширення генеративних інструментів ШІ призвело до помітного зростання складних фішингових та соціально-інженерних кампаній. Згідно з Cybersecurity Dive, кількість фішингових електронних листів, згенерованих ШІ, зросла на 38% у річному обчисленні, що робить традиційні методи виявлення менш ефективними та змушує організації впроваджувати просунуту поведінкову аналітику. Прискорене впровадження нульового довіри: Підприємства швидко переходять до архітектур нульового довіри, і згідно з недавнім звітом Gartner, 70% великих організацій впровадять якусь форму безпеки нульового довіри до кінця 2026 року, зростаючи з 45% у 2024 році. Ця зміна зумовлена необхідністю забезпечення безпеки гібридних робочих сил та хмарних середовищ.

Підприємства швидко переходять до архітектур нульового довіри, і згідно з недавнім звітом Gartner, 70% великих організацій впровадять якусь форму безпеки нульового довіри до кінця 2026 року, зростаючи з 45% у 2024 році. Ця зміна зумовлена необхідністю забезпечення безпеки гібридних робочих сил та хмарних середовищ. Зростання регуляторного тиску: Уряди світу приймають більш суворі регуляції щодо кібербезпеки. Директива NIS2 Європейського Союзу, що набула чинності у липні 2025 року, розширює сферу обов’язкових заходів безпеки та вимог до звітності для операторів критичної інфраструктури (Європейська Комісія).

Уряди світу приймають більш суворі регуляції щодо кібербезпеки. Директива NIS2 Європейського Союзу, що набула чинності у липні 2025 року, розширює сферу обов’язкових заходів безпеки та вимог до звітності для операторів критичної інфраструктури (Європейська Комісія). Вразливості постачальницького ланцюга залишаються основною проблемою: Гучні порушення, такі як компрометація великого постачальника програмного забезпечення у червні 2025 року, підкреслили постійні ризики в програмному постачальному ланцюгу. Інститут SANS повідомляє про 22%-ве зростання інцидентів, пов’язаних з постачальницьким ланцюгом, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Гучні порушення, такі як компрометація великого постачальника програмного забезпечення у червні 2025 року, підкреслили постійні ризики в програмному постачальному ланцюгу. Інститут SANS повідомляє про 22%-ве зростання інцидентів, пов’язаних з постачальницьким ланцюгом, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Нульове довіряє для операційних технологій (OT): Оскільки промислові та критичні інфраструктури цифровізуються, принципи нульового довіри поширюються на середовища OT. Дослідження Forrester підкреслює 30%-ве зростання проектів нульового довіри, пов’язаних з ОТ, у першій половині 2025 року.

Ці розробки підкреслюють динамічний характер кібербезпеки та зростаюче значення архітектур нульового довіри у відповідь на нові загрози та регуляторні вимоги.

Джерела та посилання