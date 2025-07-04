Прогрес і перспективи штучного інтелекту в Ірані: Углублений аналіз та інсайти

Розкриття ландшафту штучного інтелекту в Ірані: прориви, динаміка ринку та стратегічний огляд

“Технічні новини Поглиблене дослідження: Липень 2025 року. Масштабна реорганізація Microsoft: скорочення персоналу, інвестиції в ШІ та непередбачуваність у іграх. Microsoft потрапляє в заголовки новин з масовим скороченням, скорочуючи приблизно 9,000 робочих місць—близько 4% своєї світової робочої сили.” (джерело)

Огляд ринку

Сектор штучного інтелекту (ШІ) в Ірані зазнав значного зростання та трансформації в останні роки, завдяки ініціативам уряду та інноваціям приватного сектора. Станом на 30 червня 2025 року, ринок ШІ в Ірані характеризується зростанням інвестицій, бурхливим стартап-екосистемою та акцентом на стратегічні сектори, такі як охорона здоров’я, фінансові технології та смарт-виробництво.

Останні події

Урядова підтримка: Іранський уряд поставив ШІ в пріоритет як ключовий стовп своєї “Дорожньої карти цифрової економіки 2025”, з метою збільшення частки цифрової економіки в ВВП до 10% до 2025 року (Tehran Times). Міністерство інформаційних технологій і комунікацій (МТК) запустило кілька програм фінансування та наукових центрів ШІ, включаючи Національний центр ШІ в Тегерані.

Іранський уряд поставив ШІ в пріоритет як ключовий стовп своєї “Дорожньої карти цифрової економіки 2025”, з метою збільшення частки цифрової економіки в ВВП до 10% до 2025 року (Tehran Times). Міністерство інформаційних технологій і комунікацій (МТК) запустило кілька програм фінансування та наукових центрів ШІ, включаючи Національний центр ШІ в Тегерані. Стартап-екосистема: В Ірані активно працює понад 200 стартапів, зосереджених на ШІ, з 30% річним зростанням нових реєстрацій компаній у 2024 році (Financial Tribune). Ці стартапи розробляють рішення в обробці природної мови, комп’ютерному зорі та прогнозній аналітиці, часто адаптовані до перської мови та потреб місцевого ринку.

В Ірані активно працює понад 200 стартапів, зосереджених на ШІ, з 30% річним зростанням нових реєстрацій компаній у 2024 році (Financial Tribune). Ці стартапи розробляють рішення в обробці природної мови, комп’ютерному зорі та прогнозній аналітиці, часто адаптовані до перської мови та потреб місцевого ринку. Наукова та дослідна продуктивність: Іранські університети збільшили свою продуктивність у наукових дослідженнях, пов’язаних із ШІ, Іран займає 15 місце в світі за публікаціями в галузі ШІ у 2024 році (Scimago Journal & Country Rank). Співпраця між академією та промисловістю сприяє інноваціям, особливо в медичній візуалізації та автоматизації сільського господарства.

Іранські університети збільшили свою продуктивність у наукових дослідженнях, пов’язаних із ШІ, Іран займає 15 місце в світі за публікаціями в галузі ШІ у 2024 році (Scimago Journal & Country Rank). Співпраця між академією та промисловістю сприяє інноваціям, особливо в медичній візуалізації та автоматизації сільського господарства. Міжнародне співробітництво та санкції: Хоча міжнародні санкції продовжують обмежувати доступ до деякого передового обладнання та хмарних послуг, іранські компанії з ШІ все більше співпрацюють з регіональними партнерами в Туреччині, Росії та Китаї для доступу до технологій і ринків (Al-Monitor).

Перспективи

Дивлячись вперед, прогнозується, що ринок ШІ в Ірані зростатиме з середньорічним темпом (CAGR) 18% до 2028 року, при цьому сектори охорони здоров’я та фінансових технологій лідирують у впровадженні (Statista). Основні виклики залишаються, зокрема утримання талантів, доступ до світових платформ ШІ та регуляторна ясність. Однак поєднання молодого, технічно освіченого населення та сильної підтримки уряду позиціонує Іран як суттєвого новачка у регіональному ландшафті ШІ.

Виникаючі технологічні тенденції

Штучний інтелект в Ірані: Останні події та перспективи (30 червня 2025 року)

Сектор штучного інтелекту (ШІ) в Ірані зазнав значного зростання у 2024 році та першій половині 2025 року, завдяки ініціативам уряду, науковим дослідженням та бурхливій стартап-екосистемі. Незважаючи на міжнародні санкції та обмежений доступ до світових платформ ШІ, Іран досяг значного прогресу в наукових дослідженнях, застосуванні та розробці політики ШІ.

Урядові ініціативи: Іранський уряд поставив ШІ в пріоритет як стратегічну технологію. Національна дорожня карта ШІ має на меті розташувати Іран серед десяти найкращих країн у галузі ШІ до 2030 року. У 2024 році Міністерство інформаційних технологій і комунікацій (МТК) збільшило фінансування дослідницьких центрів ШІ та запустило пілотні проекти в охороні здоров’я, сільському господарстві та смарт-містах.

Іранський уряд поставив ШІ в пріоритет як стратегічну технологію. Національна дорожня карта ШІ має на меті розташувати Іран серед десяти найкращих країн у галузі ШІ до 2030 року. У 2024 році Міністерство інформаційних технологій і комунікацій (МТК) збільшило фінансування дослідницьких центрів ШІ та запустило пілотні проекти в охороні здоров’я, сільському господарстві та смарт-містах. Науковий та дослідний прогрес: Іранські університети, такі як Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет, опублікували понад 2,500 наукових статей, пов’язаних з ШІ, у міжнародних журналах у 2024 році, зайнявши 15-е місце у світі за обсягом наукових досліджень у галузі ШІ (Scimago Journal & Country Rank). Основні наукові напрями включають обробку природної мови (NLP) для перської мови, комп’ютерне зору та ШІ-підтримку медичної діагностики.

Іранські університети, такі як Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет, опублікували понад 2,500 наукових статей, пов’язаних з ШІ, у міжнародних журналах у 2024 році, зайнявши 15-е місце у світі за обсягом наукових досліджень у галузі ШІ (Scimago Journal & Country Rank). Основні наукові напрями включають обробку природної мови (NLP) для перської мови, комп’ютерне зору та ШІ-підтримку медичної діагностики. Стартап-екосистема: Кількість стартапів у галузі ШІ в Ірані на початку 2025 року перевищила 400, з акцентом на фінансові технології, електронну комерцію та рішення в сфері охорони здоров’я (IranGov News). Відомі компанії, такі як Cafebazaar та Snapp, інтегрували ШІ для персоналізованих рекомендацій та оптимізації маршрутів.

Кількість стартапів у галузі ШІ в Ірані на початку 2025 року перевищила 400, з акцентом на фінансові технології, електронну комерцію та рішення в сфері охорони здоров’я (IranGov News). Відомі компанії, такі як Cafebazaar та Snapp, інтегрували ШІ для персоналізованих рекомендацій та оптимізації маршрутів. Виклики: Санкції продовжують обмежувати доступ до передового обладнання (наприклад, GPU) та хмарних AI-сервісів. Іранські розробники покладаються на відкриті програмні платформи та вітчизняних постачальників хмарних послуг, що може обмежувати масштабованість та продуктивність (Al-Monitor).

Санкції продовжують обмежувати доступ до передового обладнання (наприклад, GPU) та хмарних AI-сервісів. Іранські розробники покладаються на відкриті програмні платформи та вітчизняних постачальників хмарних послуг, що може обмежувати масштабованість та продуктивність (Al-Monitor). Перспективи: Внаслідок триваючих інвестицій та сильної бази талантів, сектор ШІ в Ірані, як очікується, зросте з середньорічним темпом на 18% до 2027 року. Акцент уряду на етику штучного інтелекту та регулювання, як це викладено в “Наказах щодо етики штучного інтелекту”, опублікованих у березні 2025 року, має на меті сприяти відповідальним інноваціям та міжнародній співпраці.

У підсумку, ландшафт ШІ в Ірані швидко розвивається, з потужними дослідженнями, динамічним стартап-середовищем та стратегічною підтримкою політики, хоча виклики залишаються через зовнішні обмеження.

Оцінка конкурентного середовища

Конкурентне середовище у сфері штучного інтелекту (ШІ) в Ірані швидко розвивається, завдяки внутрішнім інноваціям і необхідності адаптуватися до міжнародних санкцій. Станом на 30 червня 2025 року, сектор ШІ в Ірані характеризується поєднанням державних ініціатив, наукових досліджень та зростаючої кількості приватних стартапів, які всі функціонують у унікальному регуляторному та економічному середовищі.

Урядові ініціативи: Іранський уряд поставив ШІ у пріоритет як стратегічну технологію, з Міністерством інформаційних технологій і комунікацій (МТК) та Віце-президентством з науки і технологій, головуючими національними дорожніми картами ШІ. Національна стратегія ШІ, оголошена наприкінці 2024 року, має на меті розташувати Іран серед десяти найкращих країн за обсягом наукових досліджень у галузі ШІ до 2030 року.

Іранський уряд поставив ШІ у пріоритет як стратегічну технологію, з Міністерством інформаційних технологій і комунікацій (МТК) та Віце-президентством з науки і технологій, головуючими національними дорожніми картами ШІ. Національна стратегія ШІ, оголошена наприкінці 2024 року, має на меті розташувати Іран серед десяти найкращих країн за обсягом наукових досліджень у галузі ШІ до 2030 року. Академічні та дослідницькі інститути: Іранські університети, такі як Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет, стали регіональними лідерами у сфері наукових досліджень у галузі ШІ. Згідно з Scimago Journal & Country Rank, Іран посів 4-те місце в Азії за публікаціями, пов’язаними з ШІ у 2024 році, що свідчить про потужну академічну основу.

Іранські університети, такі як Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет, стали регіональними лідерами у сфері наукових досліджень у галузі ШІ. Згідно з Scimago Journal & Country Rank, Іран посів 4-те місце в Азії за публікаціями, пов’язаними з ШІ у 2024 році, що свідчить про потужну академічну основу. Стартап-екосистема: Незважаючи на обмежений доступ до світового венчурного капіталу, іранські стартапи ШІ з’являються в таких секторах, як фінансові технології, охорона здоров’я та обробка природної мови. Компанії, такі як Digikala та Cafe Bazaar, інтегрують двигуни рекомендацій на базі штучного інтелекту та аналітику клієнтів, тоді як стартапи в галузі охорони здоров’я використовують ШІ для діагностики та телемедицини.

Незважаючи на обмежений доступ до світового венчурного капіталу, іранські стартапи ШІ з’являються в таких секторах, як фінансові технології, охорона здоров’я та обробка природної мови. Компанії, такі як Digikala та Cafe Bazaar, інтегрують двигуни рекомендацій на базі штучного інтелекту та аналітику клієнтів, тоді як стартапи в галузі охорони здоров’я використовують ШІ для діагностики та телемедицини. Міжнародне співробітництво та санкції: Постійні санкції обмежують доступ до провідних апаратних засобів ШІ та хмарних послуг, змушуючи іранські компанії розробляти вітчизняні рішення. Проте, співпраця з такими країнами, як Китай та Росія, зросла, особливо в розробці апаратного забезпечення та алгоритмів (Al-Monitor).

Постійні санкції обмежують доступ до провідних апаратних засобів ШІ та хмарних послуг, змушуючи іранські компанії розробляти вітчизняні рішення. Проте, співпраця з такими країнами, як Китай та Росія, зросла, особливо в розробці апаратного забезпечення та алгоритмів (Al-Monitor). Перспективи: Прогнози щодо ШІ в Ірані залишаються обережно оптимістичними. Тривале інвестування з боку уряду, потужна академічна база та стійка культура стартапів вказують на стабільне зростання. Проте геополітичні ризики та технологічна ізоляція можуть обмежити можливості Ірану конкурувати на світовій арені, особливо у сфері передових застосувань ШІ.

У підсумку, сектор ШІ в Ірані просувається вперед незважаючи на значні зовнішні обмеження, з місцевими інноваціями та регіональними партнерствами, які формують його конкурентне середовище у 2025 році.

Прогнози зростання та проекції

Сектор штучного інтелекту (ШІ) в Ірані демонструє помітне зростання, яке відбувається завдяки ініціативам уряду, науковим дослідженням та бурхливій технологічній стартап-екосистемі. Станом на 30 червня 2025 року країна позиціонує себе як регіонального лідера в галузі ШІ, незважаючи на міжнародні санкції та обмежений доступ до світових технологічних ринків.

Останні події

Урядові інвестиції: Іранський уряд збільшив фінансування для досліджень та розробок у галузі ШІ, Міністерство інформаційних технологій і комунікацій (МТК) виділило понад 100 мільйонів доларів у 2024 році для підтримки проектів та інфраструктури у сфері ШІ (Tehran Times).

Іранський уряд збільшив фінансування для досліджень та розробок у галузі ШІ, Міністерство інформаційних технологій і комунікацій (МТК) виділило понад 100 мільйонів доларів у 2024 році для підтримки проектів та інфраструктури у сфері ШІ (Tehran Times). Академічний прогрес: Іранські університети, такі як Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет, запустили нові дослідницькі центри ШІ та програми для випускників, що сприяє зростаючій кількості талановитих спеціалістів у галузі ШІ (Financial Tribune).

Іранські університети, такі як Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет, запустили нові дослідницькі центри ШІ та програми для випускників, що сприяє зростаючій кількості талановитих спеціалістів у галузі ШІ (Financial Tribune). Стартап-екосистема: Кількість стартапів, які спеціалізуються на ШІ в Ірані, подвоїлася з 2022 року, при цьому компанії спеціалізуються на обробці природної мови, комп’ютерному зорі та рішеннях в галузі охорони здоров’я (Mehr News).

Прогнози зростання та проекції

Розмір ринку: Очікується, що ринок ШІ в Ірані досягне 1.2 мільярда доларів до 2027 року, з ростом із середньорічним темпом (CAGR) 22% з 2024 по 2027 рік (Statista).

Очікується, що ринок ШІ в Ірані досягне 1.2 мільярда доларів до 2027 року, з ростом із середньорічним темпом (CAGR) 22% з 2024 по 2027 рік (Statista). Секторальне впровадження: Очікується, що фінансові послуги, охорона здоров’я та виробничі сектори будуть основними споживачами технологій ШІ, причому понад 60% великих підприємств планують впроваджувати рішення на основі ШІ до 2026 року (IRNA).

Очікується, що фінансові послуги, охорона здоров’я та виробничі сектори будуть основними споживачами технологій ШІ, причому понад 60% великих підприємств планують впроваджувати рішення на основі ШІ до 2026 року (IRNA). Талантний пул: Кількість фахівців у галузі ШІ в Ірані, як очікується, перевищить 25,000 до 2025 року, за підтримки урядових стипендій та міжнародних співпраць (ISNA).

Незважаючи на виклики, такі як обмежений доступ до передового обладнання та світових платформ ШІ, сектор ШІ в Ірані, як очікується, зможе зберегти своє міцне зростання, використовуючи внутрішні інновації та регіональні партнерства. Прогнози на 2025 рік та далі свідчать про подальше розширення, при цьому ШІ відіграватиме ключову роль у цифровій трансформації Ірану.

Регіональний аналіз ринку

Штучний інтелект в Ірані: Останні події та перспективи (30 червня 2025 року)

Сектор штучного інтелекту (ШІ) в Ірані зазнав значного зростання в останні роки, завдяки урядовим ініціативам, науковим дослідженням та бурхливій стартап-екосистемі. Станом на середину 2025 року країна позиціонує себе як регіонального лідера в галузі ШІ, незважаючи на міжнародні санкції та обмежений доступ до світових технологічних ринків.

Урядова стратегія та інвестиції: Іранський уряд поставив ШІ у пріоритет у рамках “Дорожньої карти цифрової економіки 2025”, з метою збільшення частки цифрової економіки у ВВП до 10% до 2025 року (Tehran Times). Міністерство інформаційних технологій і комунікацій (МТК) виділило понад 200 мільйонів доларів у 2024-2025 роках на дослідження ШІ, інфраструктуру та розробку талантів.

Іранський уряд поставив ШІ у пріоритет у рамках “Дорожньої карти цифрової економіки 2025”, з метою збільшення частки цифрової економіки у ВВП до 10% до 2025 року (Tehran Times). Міністерство інформаційних технологій і комунікацій (МТК) виділило понад 200 мільйонів доларів у 2024-2025 роках на дослідження ШІ, інфраструктуру та розробку талантів. Академічна та дослідна досконалість: Іран займає перше місце на Близькому Сході та 15-е місце у світі за науковими публікаціями, пов’язаними з ШІ, відповідно до рейтингу 2024 року Scimago Institutions (Scimago). Ведучі університети, такі як Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет, створили спеціалізовані дослідницькі центри з ШІ, зосереджуючись на обробці природної мови, комп’ютерному зорі та робототехніці.

Іран займає перше місце на Близькому Сході та 15-е місце у світі за науковими публікаціями, пов’язаними з ШІ, відповідно до рейтингу 2024 року Scimago Institutions (Scimago). Ведучі університети, такі як Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет, створили спеціалізовані дослідницькі центри з ШІ, зосереджуючись на обробці природної мови, комп’ютерному зорі та робототехніці. Стартап-екосистема: Іранська стартап-сцена стає все активнішою в галузі ШІ, з понад 150 стартапами, що спеціалізуються на ШІ станом на червень 2025 року (IRNA). Ці стартапи розробляють рішення в діагностиці охорони здоров’я, фінансових технологіях, смарт-сільському господарстві та моделях штучного інтелекту для перської мови, часто у співпраці з місцевими університетами.

Іранська стартап-сцена стає все активнішою в галузі ШІ, з понад 150 стартапами, що спеціалізуються на ШІ станом на червень 2025 року (IRNA). Ці стартапи розробляють рішення в діагностиці охорони здоров’я, фінансових технологіях, смарт-сільському господарстві та моделях штучного інтелекту для перської мови, часто у співпраці з місцевими університетами. Виклики та можливості: Незважаючи на прогрес, сектор ШІ в Ірані стикається з викликами, включаючи обмежений доступ до передового апаратного забезпечення (наприклад, GPU), обмежена міжнародна співпраця та труднощі в залученні іноземних інвестицій через триваючі санкції (Al-Monitor). Проте внутрішній попит на автоматизацію на основі ШІ в банківському секторі, нафті та газі, а також громадських послугах продовжує сприяти зростанню.

Перспективи: Дивлячись вперед, прогнозується, що ринок ШІ в Ірані буде зростати з середньорічним темпом (CAGR) 18% до 2028 року, з акцентом уряду на підвищення самодостатності в технологіях ШІ та зростанням регіонального впливу (Financial Tribune). Стратегічні партнерства з сусідніми країнами та акцент на інструментах ШІ для перської мови, як очікується, подальше зміцнять позиції Ірану в регіональному ландшафті ШІ.

Стратегічний майбутній огляд

Стратегічний майбутній огляд: Штучний інтелект в Ірані – Останні події та перспективи (30 червня 2025 року)

Сектор штучного інтелекту (ШІ) в Ірані зазнав значного зростання у 2024 році та першій половині 2025 року, завдяки як урядовим ініціативам, так і розвиваючійся технологічній екосистемі. “Національна дорожня карта ШІ” уряду Ірану, запущена у 2021 році, продовжує керувати політикою та інвестиціями, маючи на меті позиціонувати Іран серед десяти найкращих країн у галузі ШІ до 2030 року (Tehran Times). Станом на червень 2025 року Іран досяг значного прогресу в дослідженнях з ШІ, розвитку талантів та застосуванні ШІ у ключових секторах, таких як охорона здоров’я, енергетика та оборона.

Дослідження та таланти: Іран займає перше місце на Близькому Сході та 15-е місце у світі за кількістю наукових публікацій, пов’язаних із ШІ, згідно з останніми даними Scimago Journal & Country Rank. Такі університети, як Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет, розширили програми з ШІ, випустивши понад 2,000 випускників у 2024 році.

Іран займає перше місце на Близькому Сході та 15-е місце у світі за кількістю наукових публікацій, пов’язаних із ШІ, згідно з останніми даними Scimago Journal & Country Rank. Такі університети, як Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет, розширили програми з ШІ, випустивши понад 2,000 випускників у 2024 році. Впровадження в промисловості: Іранські стартапи та відомі компанії все більше інтегрують ШІ у свої продукти та послуги. Відзначені приклади включають рішення з медичної візуалізації на основі ШІ, управління смарт-мережами в енергетичному секторі та інструменти обробки природної мови (NLP) для перської мови. Віце-президентство з науки і технологій, яке підтримується урядом, профінансувало понад 150 стартапів у сфері ШІ з 2023 року.

Іранські стартапи та відомі компанії все більше інтегрують ШІ у свої продукти та послуги. Відзначені приклади включають рішення з медичної візуалізації на основі ШІ, управління смарт-мережами в енергетичному секторі та інструменти обробки природної мови (NLP) для перської мови. Віце-президентство з науки і технологій, яке підтримується урядом, профінансувало понад 150 стартапів у сфері ШІ з 2023 року. Міжнародне співробітництво та санкції: Хоча міжнародні санкції продовжують обмежувати доступ до передового апаратного забезпечення та хмарних послуг, Іран розвиває регіональне співробітництво, особливо з Росією та Китаєм, для отримання експертизи та інфраструктури в галузі ШІ (Al-Monitor).

Перспективи: Вперше, як очікується, сектор ШІ в Ірані продовжить демонструвати значний ріст, при цьому уряд прогнозує 25% річний приріст у виробництві економіки, пов’язаній з ШІ, до 2027 року. Основні виклики залишаються, включаючи обмежений доступ до високопродуктивних обчислень та до світових платформ ШІ через триваючі санкції. Проте внутрішні інновації, регіональні альянси та сильний талантний пул, імовірно, підтримають амбіції Ірану у сфері ШІ. Стратегічний акцент зосередиться на застосуваннях ШІ в охороні здоров’я, оптимізації енергії та безпеці, з посиленням акценту на етичних рамках і регуляторних стандартах під час поступового розвитку сектора.

Виклики та можливості попереду

Штучний інтелект (ШІ) в Ірані зазнав помітного прогресу в останні роки, завдяки зростанню кількості кваліфікованих інженерів, урядовим ініціативам та жвавій стартап-екосистемі. Проте, станом на 30 червня 2025 року, сектор стикається зі значними викликами разом із виникаючими можливостями.

Виклики Санкції та обмежений доступ до технологій: Постійні міжнародні санкції продовжують обмежувати доступ Ірану до передового обладнання, ресурсів хмарних обчислень та світових платформ ШІ. Це призвело до залежності від внутрішніх рішень та відкритих альтернатив, які можуть уповільнити іновації (Reuters). Витік мізків: Багато провідних науковців та інженерів у галузі ШІ шукають можливості за кордоном через краще фінансування, дослідницькі установи та академічну свободу, що призводить до дефіциту талантів у країні (Al-Monitor). Доступність та якість даних: Доступ до великих, високоякісних наборів даних обмежений через проблеми конфіденційності, регуляторні перешкоди та відсутність стандартизованого збору даних, що перешкоджає розробці надійних моделей ШІ (ScienceDirect). Регуляторна невизначеність: Відсутність чітких рамок управління ШІ створює невизначеність для стартапів і інвесторів, що може стримувати інновації та комерціалізацію.

Можливості Урядова підтримка: Іранський уряд збільшив фінансування для досліджень у галузі ШІ, маючи на меті позиціонувати країну серед десяти найкращих держав у галузі ШІ до 2030 року. Останні ініціативи включають запуск національних лабораторій ШІ та стимули для стартапів на основі ШІ (Mehr News). Зростаюча стартап-екосистема: Незважаючи на обмеження, сценка стартапів Ірану в галузі ШІ розширюється, компанії зосереджуються на фінансових технологіях, охороні здоров’я та обробці природної мови, що відповідає потребам перської мови (TechRasa). Академічна досконалість: Іранські університети забезпечують стабільний потік випускників із спеціалізацією в ШІ та наукових статей, при цьому Технічний університет Шаріфа та Тегеранський університет займають провідні місця серед регіональних інститутів за дослідженнями в галузі ШІ (Scopus). Регіональна співпраця: Іран шукає партнерства з сусідніми країнами для обміну ресурсами та експертизою, що може пом’якшити деякі наслідки міжнародної ізоляції.



У підсумку, хоча сектор ШІ в Ірані стикається з серйозними перешкодами, стратегічні інвестиції, міцна академічна база та стійкий підприємецькою дух відкривають значні можливості для зростання та регіонального лідерства в найближчі роки.

Джерела та посилання