Russia Scrambles as Satellite Images Expose Urgent New Moves to Protect Warplanes After Ukrainian Strikes

Росія метушиться, оскільки супутникові знімки викривають термінові нові кроки для захисту військових літаків після українських ударів

2025-06-10
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Супутникові слідчі виявляють високі ставки Росії щодо захисту аеродромів під час руйнівних українських атаках дронів

Ексклюзивні супутникові знімки демонструють, як Росія поспішає зміцнити авіабази після відважної операції України “Павутинка”, яка вразила ключові військові об’єкти.

Швидкі факти

  • 41 російський стратегічний літак вражено в операції України “Павутинка”
  • 12+ російських та кримських авіабаз швидко зводять нові укриття
  • 3 часові пояси охоплені кампанією атак дронів України
  • 100+ FPV дронів контрабандою ввезено за допомогою мобільних дерев’яних будинків, підтверджує СБУ

Росія активно намагається захистити свої улюблені військові літаки. Нещодавно випущені супутникові зображення показують сплеск будівництва на кількох авіабазах — не лише в окупованому Криму, але й глибоко на території Росії. Причина: смілива українська дронова атака, яка приголомшила військових аналітиків і змусила Кремль вжити заходів.

У Кіровському, Севастополі, Гвардійському, Саках та інших місцях нові закладки укриттів для літаків помітно видніються на злітно-посадкових смугах. Ці імпровізовані ангари з’являються на російських аеродромах, таких як Єйськ, Кримськ, Приморсько-Екатарськ і Міллерово — знаки військової готовності до нових технологічних атак.

Чому саме зараз? Служба безпеки України (СБУ) лише що шокувала російську оборону операцією “Павутинка”, спеціальною місією, яка звільнила ряд атак дронів на стратегічні авіаційні об’єкти. Варто зазначити, що навіть укріплена російська авіабаза Енгельс і літаки раннього попередження не змогли уникнути втрат.

За останніми світовими новинами розвідки відвідайте Radio Free Europe/Radio Liberty та Ukrinform. Слідкуйте за геополітичним впливом через Reuters та BBC.

Як працювала операція “Павутинка” України?

Українська винахідливість проявилася в усій своїй красі. СБУ таємно транспортувала рої FPV дронів до Росії, ховаючи їх у мобільних дерев’яних будинках. Ці будинки, встановлені на вантажних автомобілях, перемістили ці “Троянські коні” тисячі кілометрів, не викликавши підозри.

Коли вони опинилися на місці, приховані крани дронів чекали свого часу. У потрібний момент пульти дистанційного керування відкрили дахи, випускаючи десятки дронів, які націлилися на найцінніші російські бомбардувальники та розвідувальні літаки, включаючи величезні Ту-160 та невловимі А-50.

Q&A: Чому Росія поспішає зміцнювати свої аеродроми?

Q: З чого виготовлені нові укриття аеродромів Росії?
A: Більшість з них виготовлені з залізобетону або сталі — деякі prefab, інші зібрані на швидку руку — розроблені для витримування вибухових атак дронів і ракет.

Q: Наскільки ефективні ці укриття проти атак дронів?
A: Вони забезпечують певний захист, але швидке будівництво означає, що багато з них не такі міцні, як старі бункери часів холодної війни, залишаючи цінні літаки все ще вразливими.

Q: Де ще відбувається будівництво?
A: Захисні споруди з’явилися на більш ніж десятці об’єктів, включаючи глибину центральної Росії, що є знаком зростаючої тривоги щодо дальнобійних українських атак.

Як ці зміни вплинуть на конфлікт у 2025 році?

Військові стратегі покладають на ці нестабільні будівельні зусилля як на подразник: Росія тепер стикається з більш складною, непередбачуваною українською загрозою — такою, що використовує технології, креативність і елемент здивування.

З успіхом України повітряна війна в регіоні швидко еволюціонує. Очікуйте, що обидві сторони розгорнуть нові тактики, контрзаходи розвідки та більше маскованих логістичних операцій у боротьбі за повітряну перевагу.

Що далі — і що вам варто спостерігати?

  • Слідкуйте за останніми подіями в військовій інженерії та війні дронів на ознаки ескалації.
  • Моніторте оновлення розвідки від Radio Free Europe/Radio Liberty та BBC.
  • Слідкуйте за безпековими оголошеннями з обох сторін – Москви та Києва для змін у стратегіях розгортання.

Повітряна війна швидко трансформується — залишайтеся в курсі останніх відкриттів і не пропустіть критичні оновлення, адже напруження зростає до 2025 року!

Практичний огляд: Слідкуйте за підсиленнями російських авіабаз

  • Додайте до закладок надійні новинні ресурси для отримання супутникових зображень у реальному часі та військових новин.
  • Щотижня перевіряйте нові розробки у війні дронів та техніках протиповітряної оборони.
  • Огляньте офіційні заяви від Ukrinform та BBC.
  • Розумійте, як логістика та інновації переосмислюють фронтальні лінії конфлікту.
Satellite images show aftermath of Ukraine drone attack on Russian airfields
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Gabriel Apex

Gabriel Apex is a seasoned author and technology analyst renowned for his stimulating and insightful commentaries on emerging technologies. He graduated with honours from the prestigious Stanford University, where he majored in Computer Science and minored in Journalism.

Gabriel later launched his career at the pioneering tech firm, Kinetix, where he quickly ascended to a lead role in their Research and Development department. His intricate research papers on artificial intelligence, cybersecurity, cloud computing, and machine learning earned him a reputation as a forward-thinking mind in this dynamic industry.

Gabriel's profound understanding of technology and its global impacts not only fueled his successful career but also became the cornerstone of his writings, making him one of the most respected authors in the field. His ability to articulate complex technological concepts in a simple, easy-to-understand language has endeared him to a wide readership. Gabriel continues to enlighten and challenge his audience through his thoughtful exploration of the ever-evolving tech landscape.

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