Росія метушиться, оскільки супутникові знімки викривають термінові нові кроки для захисту військових літаків після українських ударів

Супутникові слідчі виявляють високі ставки Росії щодо захисту аеродромів під час руйнівних українських атаках дронів

Ексклюзивні супутникові знімки демонструють, як Росія поспішає зміцнити авіабази після відважної операції України “Павутинка”, яка вразила ключові військові об’єкти.

Швидкі факти 41 російський стратегічний літак вражено в операції України “Павутинка”

російський стратегічний літак вражено в операції України “Павутинка” 12+ російських та кримських авіабаз швидко зводять нові укриття

російських та кримських авіабаз швидко зводять нові укриття 3 часові пояси охоплені кампанією атак дронів України

часові пояси охоплені кампанією атак дронів України 100+ FPV дронів контрабандою ввезено за допомогою мобільних дерев’яних будинків, підтверджує СБУ

Росія активно намагається захистити свої улюблені військові літаки. Нещодавно випущені супутникові зображення показують сплеск будівництва на кількох авіабазах — не лише в окупованому Криму, але й глибоко на території Росії. Причина: смілива українська дронова атака, яка приголомшила військових аналітиків і змусила Кремль вжити заходів.

У Кіровському, Севастополі, Гвардійському, Саках та інших місцях нові закладки укриттів для літаків помітно видніються на злітно-посадкових смугах. Ці імпровізовані ангари з’являються на російських аеродромах, таких як Єйськ, Кримськ, Приморсько-Екатарськ і Міллерово — знаки військової готовності до нових технологічних атак.

Чому саме зараз? Служба безпеки України (СБУ) лише що шокувала російську оборону операцією “Павутинка”, спеціальною місією, яка звільнила ряд атак дронів на стратегічні авіаційні об’єкти. Варто зазначити, що навіть укріплена російська авіабаза Енгельс і літаки раннього попередження не змогли уникнути втрат.

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Як працювала операція “Павутинка” України?

Українська винахідливість проявилася в усій своїй красі. СБУ таємно транспортувала рої FPV дронів до Росії, ховаючи їх у мобільних дерев’яних будинках. Ці будинки, встановлені на вантажних автомобілях, перемістили ці “Троянські коні” тисячі кілометрів, не викликавши підозри.

Коли вони опинилися на місці, приховані крани дронів чекали свого часу. У потрібний момент пульти дистанційного керування відкрили дахи, випускаючи десятки дронів, які націлилися на найцінніші російські бомбардувальники та розвідувальні літаки, включаючи величезні Ту-160 та невловимі А-50.

Q&A: Чому Росія поспішає зміцнювати свої аеродроми?

Q: З чого виготовлені нові укриття аеродромів Росії?

A: Більшість з них виготовлені з залізобетону або сталі — деякі prefab, інші зібрані на швидку руку — розроблені для витримування вибухових атак дронів і ракет.

Q: Наскільки ефективні ці укриття проти атак дронів?

A: Вони забезпечують певний захист, але швидке будівництво означає, що багато з них не такі міцні, як старі бункери часів холодної війни, залишаючи цінні літаки все ще вразливими.

Q: Де ще відбувається будівництво?

A: Захисні споруди з’явилися на більш ніж десятці об’єктів, включаючи глибину центральної Росії, що є знаком зростаючої тривоги щодо дальнобійних українських атак.

Як ці зміни вплинуть на конфлікт у 2025 році?

Військові стратегі покладають на ці нестабільні будівельні зусилля як на подразник: Росія тепер стикається з більш складною, непередбачуваною українською загрозою — такою, що використовує технології, креативність і елемент здивування.

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