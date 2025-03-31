Часовий шедевр Салмана Хана вражає Боллівуд: всередині його ексклюзивної колаборації годинників

Салман Хан співпрацює з виробником розкішних годинників Jacob & Co., щоб створити вражаючий годинник під назвою “Світ належить тобі”.

Годинник є даниною індійській спадщині, має елементи дизайну, такі як карта світу, підпис Салмана та індійські кольори.

Його унікальна особливість полягає в можливості відображати два часові пояси, що робить його дуже практичним для мандрівників.

Ціна становить ₹61 lakh, цей годинник поєднує в собі оповідь, майстерність та особисту спадщину.

Колекція годинників Салмана включає дорогі екземпляри, такі як Patek Philippe вартістю ₹20.87 crore.

Очікування зростає щодо майбутнього фільму Салмана “Сікандар”, який має вийти 30 березня 2025 року під час святкування Ід.

Годинник представляє собою злиття розкоші та особистої історії, святкуючи культурні корені та спадщину Салмана.

Salman khan’s “BILLIONAIRE” watch by Jacob & Co. #india #salmankhan #bollywood #hindi #watch #luxury

Любимий ікон Bollywood, Салман Хан, відомий своїми касовими фільмами та магнетичною присутністю на екрані, знову потрапив у заголовки новин, не лише завдяки своїм кінематографічним виступам, а й завдяки вишуканій співпраці з виробником розкішних годинників Jacob & Co. Це не просто бізнес-проект; це спільне бачення, втілене у вражаючому годиннику, що резонує з глибокою повагою Салмана до родини та спадщини.

У нещодавньому пості в Instagram було продемонстровано ретельно підібраний поєднання елегантності та ностальгії. Актор гордо представив годинник, який втілює як його особисту подорож, так і глибоку спадщину його батька. Годинник Jacob & Co., влучно названий “Світ належить тобі”, підкреслений нюансами дизайну, які символізують індійську спадщину — данина як коріння зірки, так і яскравій культурі Індії.

Привабливість цього шедевра полягає в його складних деталях: упакований у яскраву бірюзову коробку, що не лише відзеркалює відомий браслет Салмана, а й містить шафранові та зелені акценти, які відображають індійські кольори. Його нюансований дизайн має карту світу разом із підписом та ініціалами Салмана, що робить його унікальним скарбом.

Для мандрівника цей годинник пропонує більше, ніж просто стиль. Його унікальна функціональність включає незалежні два часові пояси, звільняючи мандрівників від неприємної задачі ручного налаштування годин у регіонах з незвичними часовими зміщеннями, такими як GMT +5:30. Ця інновація підносить його вище за простий аксесуар — це супутник у подорожах, висловлення елегантності та практичності, переплетене з сентиментальною цінністю.

Ціна цього обмеженого випуску становить вражаючі ₹61 lakh, цей годинник не просто про розкіш. Це полотно, на якому оповідання та майстерність зустрічаються, поєднуючи історію міграції Джейкоба Арабо з спадщиною Салмана та любов’ю до його коріння. Кожна деталь, ретельно спроектована разом з Арабо, вдихає життя в символ поколіннєвого зв’язку.

Поки шанувальники захоплюються цим величним творінням, можна згадати про пристрасть актора до надзвичайних годинників. Від годинника, усіяного діамантами, що має понад 47 карат блискучого досконалості, до візіонерського Patek Philippe, що вразив за ₹20.87 crore, Салман продовжує вражати своєю пристрастю до годинникового мистецтва.

Хоча його колекція годинників є темою захоплення, кінематографічна подорож Салмана також чекає з нетерпінням. Довгоочікуваний реліз “Сікандар”, режисером якого є відомий АР Муругадосс, а продюсером — Саджид Надіадвала, обіцяє стати кінематографічним видовищем і має вийти на великі екрани 30 березня 2025 року, якраз під час святкування Ід.

У світі, де знаменитості займаються рекламними контрактами, остання ініціатива Салмана Хана виділяється як гармонійне поєднання особистої оповіді та розкоші. Це нагадування про те, наскільки глибоко можуть бути переплетені особиста спадщина з глобальним мистецтвом — ідеальне матеріалізація спогадів і моментів, зафіксованих у розкішному годиннику.

Відкрийте для себе безсмертне злиття спадщини та розкоші з ексклюзивним годинником Салмана Хана

Мегазірка Bollywood Салман Хан підняв свою любов до годинникових скарбів на новий рівень завдяки вишуканій співпраці з Jacob & Co. Це партнерство не лише підкреслює його захоплення складними годинниками, але й переплітає його сімейну спадщину в шедевр, влучно названий “Світ належить тобі”.

Відкриття ексклюзивних особливостей годинника Салмана Хана

Співпраця Салмана Хана з Jacob & Co. призводить до створення годинника, що перевершує чисту функціональність, інтегруючи особисте оповідання та культурну данину в свій дизайн:

– Елементи дизайну: Годинник упакований у бірюзову коробку, що нагадує про фірмовий браслет Салмана, доповнений шафрановими та зеленими акцентами, що відображають індійські кольори. Це двоїстість дизайну вшановує як особисту, так і національну спадщину.

– Унікальна персоналізація: Основні акценти включають карту світу на циферблаті годинника та підпис Салмана — деталі, які резонують з глобальним впливом актора та його особистою подорожжю.

– Розширена функціональність: Орієнтуючись на частих мандрівників, годинник має незалежні два часові пояси, що є необхідним для навігації в регіонах з незвичними часовими зміщеннями, підвищуючи його корисність за межами стандартного відстеження часу.

Чому ця співпраця важлива

Годинник Салмана Хана не просто ще одна угода з рекламування. Це полотно, яке творить оповідання про особисту спадщину, культурну гордість та мистецтво. Джейкоб Арабо, розум за Jacob & Co., ділиться оповіданням про міграцію та майстерність, що відгукується з власними сімейними коріннями Салмана, створюючи багатий сюжет за розкішшю.

Прогноз ринку та тенденції в індустрії

Ринок розкішних годинників, як очікується, значно розшириться, зростаючи попитом на персоналізовані та обмежені випуски годинників. Згідно з Fortune Business Insights, світовий ринок розкішних годинників оцінювався в 27,8 мільярда доларів США у 2023 році і, як очікується, досягне 38,6 мільярда доларів США до 2030 року. Це партнерство між Ханом та Jacob & Co. використовує цю тенденцію, привертаючи увагу колекціонерів та ентузіастів.

Годинникова подорож Салмана та кіно

– Дорогий смак: Відомий своїм апетитом до ексклюзивних годинників, колекція Салмана включає рідкісні придбання, такі як Patek Philippe вартістю ₹20.87 crore. Це партнерство підкреслює його статус у світі розкішних годинників.

– Майбутні проекти: Поки шанувальники захоплюються його годинником, вони також з нетерпінням чекають його майбутнього фільму “Сікандар”, який має грандіозну прем’єру в березні 2025 року під час святкування Ід. Режисером є АР Муругадосс, а продюсером — Саджид Надіадвала, фільм обіцяє стати касовим хітом.

Як стилізувати розкішні годинники

Володіння розкішним годинником поєднує елегантність з відображенням особистої оповіді:

1. Повсякденний стиль: Оберіть стриманий вигляд. Поєднайте годинник з простою сорочкою та джинсами, щоб дати можливість годиннику стати основним аксесуаром.

2. Формальні випадки: Скоординуйте годинник з вечірнім вбранням, щоб підкреслити його розкішний вигляд.

3. Подорожні необхідності: Використовуйте функцію двох часових поясів годинника під час міжнародних поїздок для безперешкодного управління часом.

Висновок & Швидкі поради

Співпраця Салмана Хана з Jacob & Co. символізує більше, ніж просто розкішну покупку — це прояв спогадів та мистецтва, вплетених у функціональний аксесуар. При розгляді преміум-колекцій годинників, звертайте увагу на екземпляри, які розповідають особисту або культурну історію, оскільки ці деталі збагачують ваш досвід за межами простої моди.

Для отримання додаткової інформації про розкішні годинники та співпраці, відвідайте Jacob & Co. для їх портфоліо або відвідайте Салмана Хана для оновлень про його кінематографічні проекти.

Поєднуючи особисту історію, культурну гордість та передову годинникову майстерність, новий годинник Салмана Хана представляє собою безсмертну інвестицію та кураторську оповідь, готову прикрасити зап’ястя тих, хто цінує майстерність, обгорнуту в особисті історії.