Feedback Sports запускає доступну електричну підйомну допомогу для ремонту велосипедів

Інноваційна команда Feedback Sports представила революційний продукт для власників сучасних продуктивних електровелосипедів та важких маунтінбайків. Feedback Pro E Lift Repair Stand пропонує електричний підйомник для легкого обслуговування та ремонту вдома. Він заповнює прогалину на ринку компактним та доступним рішенням, яке не вимагає великого приміщення для майстерні.

На відміну від традиційних ремонтних стендів, Feedback Pro E Lift розроблено з урахуванням портативності та ефективності. Він має легший механізм підйому та розумний діапазон висоти, що більш ніж достатньо для більшості завдань. Стійка має стабільну основу, яку легко можна прибрати, коли вона не використовується, що забезпечує оптимальне використання простору.

Однією з основних переваг Feedback Pro E Lift є його доступність. Ціна нижча за половину вартості порівнянних професійних електричних ремонтних стендів, що забезпечує відмінну цінність для домашніх механіків та маленьких веломагазинів, які хочуть оновити своє обладнання, не витрачаючи багато грошей.

Стійка розроблена для зручного використання та легкого монтажу. З лише 29″/74 см у квадратному сліду, вона не займає багато місця у вашому гаражі або майстерні. Робоча стійка вагою 55lb/34 kg приходить практично в зібраному вигляді і вимагає лише установки широкої основи перед тим, як бути готовою до використання.

З висотою підйому понад 3’/1m, Feedback Pro E Lift легко підніме ваш електровелосипед або маунтінбайк до бажаної робочої висоти. Затискач починається з комфортної висоти 34″/84 см над землею, що усуває необхідність піднімання. Плоскі ноги стенду оснащені регуляторами для адаптації до нерівних підлог.

Стійка має відомий затиск Feedback з швидким механізмом і обертальним важелем, який славиться своєю зручністю у використанні та надійним захопленням. Максимальна вага, яку можна підняти, становить 110lb/50 kg, що робить її ідеальною для продуктивних електровелосипедів. Крім того, Feedback пропонує як американський, так і європейський адаптер живлення для забезпечення сумісності.

Feedback Pro E Lift Repair Stand буде доступний для покупки за ціною від $1200/1350€ з січня 2025 року. Для тих, хто зацікавлений, він буде доступний у вибраних незалежних веломагазинах або безпосередньо від Feedback Sports. То чому б не інвестувати в високоякісний та доступний робочий стенд, який зробить обслуговування велосипедів простим?

Покращений ремонт велосипедів з Feedback Pro E Lift Repair Stand