介紹 Karbike：電動自行車與微型車的革命性融合

在快速發展的城市交通世界中，各公司正努力開發環保解決方案，以在繁忙的城市中穿行。法國初創公司 Karbikes 提出了一個突破性的概念，結合了電動自行車和微型汽車的最佳特徵。

Karbike 是一種獨特的電動車輛，擁有四個輪子、兩個座位、設計師頭燈、一個擋風玻璃和完整的車身，類似於迷你汽車。然而，讓它與眾不同的是，它是一種電動輔助貨物自行車，由一個250W的電動馬達驅動，通過踩踏來啟動。

這一巧妙的設計提供了電動自行車的優勢，如零排放和較低的能耗，同時提供了緊湊汽車的穩定性和舒適性。它旨在滿足城市居民對可持續和高效通勤選擇的需求。

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該車輛堅固的鋼框架、鋁製車頂和不易破碎的聚碳酸酯擋風玻璃可以防風防雨，確保舒適的駕駛體驗。此外，Karbike 的四輪設計和類似城市車的增強可視性旨在降低道路上的事故風險。

此外，Karbike 配備了增強安全性的功能，包括可鎖門、警報系統、喇叭、停止燈和閃光燈。部分可轉換的車身設計允許騎乘者在陽光明媚的日子裡通過收回車頂、窗戶和行李箱門來享受露天體驗。

Karbike 寬僅 80 公分（31.5 英寸），是標準汽車的三倍緊湊，使其在城市環境中非常靈活。其混合推進系統結合了踏板動力、250 瓦的中置 Valeo 馬達和 750Wh 的電池，提供初始範圍為 75 公里（46.6 英里）。

該初創公司計劃提供兩個版本的 Karbike：一款以實用為重的單人座椅型和一款家庭型，能夠容納一位成人和兩名兒童，以及雜貨或其他貨物。Karbikes 對可持續性的承諾使其從當地製造商那裡採購零部件，確保低碳足跡。

雖然仍處於原型階段，Karbikes 旨在為生產獲得資金，並計劃在 2024 年夏季向客戶交付第一批產品。Karbike 結合了實用性、安全性和功能性，為尋求可持續和愉悅的城市通勤方式的通勤者提供了一個引人注目的選擇。

Karbike 代表了城市交通行業的一項重大發展，因為它結合了電動自行車和微型汽車的優勢。這一法國初創公司的創新概念應對了擁擠城市中對環保交通選擇日益增長的需求。

包括電動自行車和汽車在內的電動車市場預計在未來幾年將經歷顯著增長。根據 Allied Market Research 的報告，全球電動車市場預計到 2027 年將達到 8028.1 億美元，從 2020 年到 2027 年的年均增長率為 22.6%。這一預測突顯了對可持續交通解決方案日益增長的需求。

行業中的一個關鍵問題是電動車的有限範圍。然而，Karbike 通過利用混合推進系統來解決這一問題，該系統結合了踏板動力、一個電動馬達和高容量電池。Karbike 提供的 75 公里（46.6 英里）的初始範圍，為城市通勤提供了實用的解決方案。

行業中的另一個挑戰是在道路上確保安全，特別是在擁擠的城市環境中。Karbike 通過整合增強安全性的功能來解決這一問題，如可鎖門、警報系統、停止燈和閃光燈。這些功能旨在降低事故風險並提高騎乘者和其他道路使用者的可見性。

值得注意的是，Karbike 仍處於原型階段，並積極尋求生產資金。一旦進入市場，它有潛力通過提供可持續和愉悅的通勤方式來徹底改變城市交通。

有關更多信息，請訪問 Karbikes 的官方網站 karbikes.com。