伊朗的人工智慧進展與前景：洞察與分析

揭示伊朗的人工智慧生態：突破進展、市場動態及策略展望
“科技新聞深度報導：2025年7月 微軟的大規模重組：裁員、AI投資和遊戲動盪 微軟因裁減約9,000個職位（約占全球員工的4%）而登上頭條。” (來源)
市場概述
在過去幾年中，伊朗的人工智慧（AI）行業經歷了顯著的增長和變革，這得益於政府的舉措和私營部門的創新。截至2025年6月30日，伊朗的AI市場特徵包括投資增加、新創企業生態系統蓬勃發展，以及專注於醫療保健、金融科技和智能製造等戰略性行業。
近期發展
- 政府支持：伊朗政府將AI視為其“2025年數位經濟路線圖”的關鍵支柱，目標是到2025年使數位經濟在GDP中佔比達到10% (德黑蘭時報)。信息與通訊技術部（ICT）已啟動多個資金計劃和AI研究中心，包括位於德黑蘭的國家AI中心。
- 新創生態系統：伊朗目前活躍著超過200家以AI為重點的新創企業，2024年新公司註冊數量同比增長30% (金融論壇)。這些新創公司的解決方案涉及自然語言處理、計算機視覺及預測分析，通常針對波斯語市場需求量身定制。
- 學術和研究產出：伊朗的大學已增加了AI相關研究的產出，根據2024年的數據，伊朗在全球AI出版物中排名第15位 (Scimago期刊及國家排名)。學術界和業界的合作在醫學影像和農業自動化方面促進了創新。
- 國際合作與制裁：儘管國際制裁持續限制對某些先進硬體和雲端服務的訪問，伊朗的AI公司正越來越多地與土耳其、俄羅斯和中國的區域夥伴合作，以獲取技術和市場 (Al-Monitor)。
展望
展望未來，伊朗的AI市場預計在2028年前以18%的年均複合增長率（CAGR）增長，醫療和金融科技部門將引領採用潮流 (Statista)。仍然存在一些主要挑戰，包括人才留存、進入全球AI平台的機會，以及監管明確性。然而，年輕的科技感興趣人口和強有力的政府支持使得伊朗在區域AI生態中成為一個重要的新興參與者。
新興技術趨勢
伊朗的人工智慧：近期發展及展望（2025年6月30日）
伊朗的人工智慧（AI）行業在2024年及2025年上半年經歷了顯著增長，這得益於政府的舉措、學術研究及蓬勃發展的新創生態系統。儘管面臨國際制裁和對全球AI平台的有限訪問，伊朗在AI研究、應用及政策制定方面已取得重大進展。
- 政府舉措：伊朗政府將AI視為一項戰略性技術。國家AI路線圖的目標是在2030年前將伊朗定位為全球AI前十名國家之一。在2024年，信息及通訊技術部（ICT）增加了對AI研究中心的資助並啟動了醫療、農業和智慧城市的試點項目。
- 學術和研究進展：伊朗的大學，如沙里夫科技大學和德黑蘭大學，於2024年在國際期刊上發表了超過2500篇AI相關論文，使伊朗在AI研究產出方面排在全球第15位 (Scimago期刊及國家排名)。主要研究領域包括波斯語的自然語言處理（NLP）、計算機視覺及AI驅動的醫療診斷。
- 新創生態系統：截至2025年初，伊朗的AI新創企業數量已超過400家，專注於金融科技、電子商務及健康科技解決方案 (IranGov News)。如Cafebazaar和Snapp等知名公司已整合AI提供個性化推介和路徑優化服務。
- 挑戰：制裁持續限制了對先進硬體（如GPU）和基於雲的AI服務的訪問。伊朗的開發者依賴於開源框架和國內雲供應商，這可能限制了可擴展性和性能 (Al-Monitor)。
- 展望：隨著持續投資和強大的專業人才庫，伊朗的AI行業預計將在2027年前以18%的年均增長率增長。政府對AI倫理及監管的重視，以2025年3月出台的AI倫理指導方針為基礎，旨在促進負責任的創新及國際合作。
總之，伊朗的AI生態正在快速發展，擁有穩健的研究、充滿活力的新創場景以及策略政策的支持，雖然由於外部約束仍然存在挑戰。
競爭格局評估
伊朗的人工智慧（AI）競爭格局迅速發展，受到國內創新和對國際制裁適應的驅動。截至2025年6月30日，伊朗的AI行業特徵是政府主導的舉措、學術研究以及不斷增長的私營新創企業，這些企業都在獨特的監管和經濟環境中運作。
- 政府舉措：伊朗政府將AI視為一項戰略性技術，信息與通訊技術部（ICT）和科技副總統辦公室主導國家AI路線圖。2024年底推出的國家AI戰略旨在使伊朗在2030年前成為AI研究產出全球前十的國家之一。
- 學術和研究機構：伊朗的大學，如沙里夫科技大學和德黑蘭大學，已成為AI研究的區域領袖。根據Scimago期刊及國家排名，伊朗在2024年在亞洲的AI相關出版物中排名第四，反映出強健的學術產出。
- 新創生態系統：儘管國際風險限制了全球風險投資的接入，伊朗的AI新創企業在金融科技、醫療和自然語言處理等部門快速湧現。像Digikala和Cafe Bazaar等公司正整合AI驅動的推薦引擎和客戶分析，而健康科技新創企業則利用AI進行診斷和遠程醫療。
- 國際合作與制裁：持續的制裁限制了對領先AI硬體和雲服務的訪問，迫使伊朗公司開發本土解決方案。然而，與中國和俄羅斯等國家的合作則有所增加，尤其是在AI硬體和算法開發方面 (Al-Monitor)。
- 展望：伊朗AI的前景仍然謹慎樂觀。政府持續投資、強大的學術基礎以及堅韌的新創文化預示著穩定的增長。然而，地緣政治風險和技術孤立可能限制伊朗在全球範圍內，尤其是在尖端AI應用方面的競爭能力。
總之，儘管面臨大量外部制約，伊朗的AI行業仍在不斷前進，國內創新和區域合作塑造了該行業在2025年的競爭格局。
成長預測和預估
伊朗的人工智慧（AI）行業正在經歷顯著增長，這得益於政府的舉措、學術研究以及蓬勃發展的科技新創生態系統。截至2025年6月30日，該國正將自己定位為AI的區域領導者，儘管面臨國際制裁和對全球技術市場的有限訪問。
近期發展
- 政府投資：伊朗政府已增加對AI研究和發展的資助，信息與通訊技術部（ICT）在2024年撥款超過1億美元以支持AI項目和基礎設施 (德黑蘭時報)。
- 學術進展：伊朗的大學，如沙里夫科技大學和德黑蘭大學，已啟動新的AI研究中心和研究生項目，對增長的AI人才庫作出貢獻 (金融論壇)。
- 新創生態系統：截至2022年，伊朗的AI新創企業數量已翻倍，專注於自然語言處理、計算機視覺及醫療AI解決方案 (梅赫爾新聞)。
成長預測和預估
- 市場規模：伊朗的AI市場預計到2027年將達到12億美元，從2024年到2027年以22%的年均增長率（CAGR）增長 (Statista)。
- 行業採用：預計金融服務、醫療保健和製造業將成為AI技術的主要採用者，超過60%的大型企業計劃在2026年前實施AI驅動的解決方案 (IRNA)。
- 人才供應：到2025年，伊朗的AI專業人員人數預計將超過25,000人，這得到了政府獎學金和國際合作的支持 (ISNA)。
儘管面臨暗技術硬體和全球AI平台的有限接入等挑戰，伊朗的AI行業預計將保持強勁增長，利用國內創新和區域合作。對於2025年及以後的前景顯示出持續擴張，AI在伊朗的數位轉型策略中將扮演關鍵角色。
區域市場分析
伊朗的人工智慧：近期發展及展望（2025年6月30日）
伊朗的人工智慧（AI）行業近年來經歷了顯著增長，這得益於政府的舉措、學術研究及蓬勃發展的新創生態系統。截至2025年中期，該國正將自己定位為AI的區域領導者，儘管面臨國際制裁和對全球技術市場的有限接入。
- 政府戰略和投資：伊朗政府將AI列為“2025年數位經濟路線圖”的重要組成部分，目標是到2025年使數位經濟在GDP中的佔比達到10% (德黑蘭時報)。信息與通訊技術部（ICT）在2024-2025年期間撥款超過2億美元用於AI研究、基礎設施和人才發展。
- 學術和研究卓越：根據2024年Scimago機構排名，伊朗在中東和全球AI相關科學出版物方面分別排名第一和第15位 (Scimago)。沙里夫科技大學和德黑蘭大學等頂尖大學已成立專門的AI研究中心，專注於自然語言處理、計算機視覺和機器人技術。
- 新創生態系統：截至2025年6月，伊朗的新創企業在AI領域日益活躍，超過150家AI專注的新創公司活躍於醫療診斷、金融科技、智能農業和波斯語AI模型等方向，經常與當地大學合作 (IRNA)。
- 挑戰與機會：儘管進展顯著，伊朗的AI行業仍面臨挑戰，包括對先進硬體（如GPU）的受限訪問、有限的國際合作，以及由於持續制裁而吸引外國投資的困難 (Al-Monitor)。然而，對銀行、石油與天然氣以及公共服務等領域的AI驅動自動化的國內需求正在持續促進增長。
展望：展望未來，伊朗的AI市場預計將在2028年前以18%的年均增長率增長，政府正以增加AI技術自給自足和擴大區域影響力為目標 (金融論壇)。與鄰國的戰略合作和專注於波斯語AI工具的開發預期將進一步強化伊朗在區域AI生態中的地位。
戰略未來展望
戰略未來展望：伊朗的人工智慧 – 近期發展及展望（2025年6月30日）
伊朗的人工智慧（AI）行業在2024年及2025年上半年經歷了顯著的動力，這得益於政府的舉措和蓬勃的科技生態系統。伊朗政府於2021年啟動的“國家AI路線圖”仍在指導政策和投資，目標是到2030年使伊朗在AI領域名列前十 (德黑蘭時報)。截至2025年6月，伊朗在AI研究、人才開發以及在醫療、能源和國防等關鍵領域的AI應用方面取得了顯著進展。
- 研究與人才：根據最新的Scimago期刊及國家排名，伊朗在中東的AI相關科學出版物中排名第一，全球第15位。沙里夫科技大學和德黑蘭大學等大學已擴展AI課程，僅在2024年就培養了超過2000名AI畢業生。
- 產業採用：伊朗的新創公司和成熟企業越來越多地將AI整合到產品和服務中。值得注意的例子包括AI驅動的醫學影像解決方案、能源領域的智能電網管理以及波斯語的自然語言處理（NLP）工具。支持政府的科技副總統辦公室自2023年以來資助了超過150家AI新創企業。
- 國際合作與制裁：雖然國際制裁持續限制對先進硬體和雲服務的訪問，但伊朗已促進與區域夥伴（尤其是俄羅斯和中國）的合作，以獲取AI專業知識和基礎設施 (Al-Monitor)。
展望：展望未來，預計伊朗的AI行業將保持強勁增長，政府預計AI相關的經濟產出到2027年將每年增長25%。依然存在的挑戰包括由於持續制裁而對高效能計算和全球AI平台的有限訪問。然而，國內創新、區域聯盟和強大的專業人才供應預期將支撐伊朗的AI雄心。戰略重點將放在醫療、能源優化和安全領域的AI應用上，並隨著行業成熟，越來越注重倫理框架和監管標準。
未來挑戰與機會
截至2025年6月30日，伊朗的人工智慧（AI）在過去幾年中取得了顯著進展，這得益於日益增長的高技能工程師隊伍、政府支持的舉措和活躍的新創生態系統。然而，該行業面臨著重大的挑戰，以及出現的機會。
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挑戰
- 制裁和技術訪問限制：持續的國際制裁限制了伊朗對高級硬體、雲計算資源和全球AI平台的訪問，這導致對國內解決方案和開源替代品的依賴，進而可能放慢創新 (Reuters)。
- 人才流失：許多頂尖的AI研究人員和工程師因為資金、研究設施及學術自由的更好機會而尋求國外的職位，導致國內人才的缺口 (Al-Monitor)。
- 數據可用性和質量：由於隱私問題、監管障礙及缺乏標準化數據收集，獲取大量高質量數據集的機會有限，從而阻礙了穩健AI模型的開發 (ScienceDirect)。
- 監管不確定性：缺乏明確的AI治理框架為新創公司和投資者帶來了不確定性，可能會抑制創新和商業化。
- 機會
總之，儘管伊朗的AI行業面臨著嚴峻的挑戰，而策略性的投資、堅實的學術基礎以及堅韌的企業家精神為未來幾年的增長和區域領導力提供了重要機會。
來源與參考文獻
- 伊朗的人工智慧：近期發展及展望（2025年6月30日）
- 德黑蘭時報
- 金融論壇
- Scimago期刊及國家排名
- Al-Monitor
- Statista
- Cafebazaar
- Digikala
- Cafe Bazaar
- 梅赫爾新聞
- IRNA
- ISNA
- Scimago
- IRNA
- TechRasa