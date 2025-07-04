伊朗的人工智慧進展與前景：洞察與分析

揭示伊朗的人工智慧生態：突破進展、市場動態及策略展望

“科技新聞深度報導：2025年7月 微軟的大規模重組：裁員、AI投資和遊戲動盪 微軟因裁減約9,000個職位（約占全球員工的4%）而登上頭條。” (來源)

市場概述

在過去幾年中，伊朗的人工智慧（AI）行業經歷了顯著的增長和變革，這得益於政府的舉措和私營部門的創新。截至2025年6月30日，伊朗的AI市場特徵包括投資增加、新創企業生態系統蓬勃發展，以及專注於醫療保健、金融科技和智能製造等戰略性行業。

近期發展

展望

展望未來，伊朗的AI市場預計在2028年前以18%的年均複合增長率（CAGR）增長，醫療和金融科技部門將引領採用潮流 (Statista)。仍然存在一些主要挑戰，包括人才留存、進入全球AI平台的機會，以及監管明確性。然而，年輕的科技感興趣人口和強有力的政府支持使得伊朗在區域AI生態中成為一個重要的新興參與者。

新興技術趨勢

伊朗的人工智慧：近期發展及展望（2025年6月30日）

伊朗的人工智慧（AI）行業在2024年及2025年上半年經歷了顯著增長，這得益於政府的舉措、學術研究及蓬勃發展的新創生態系統。儘管面臨國際制裁和對全球AI平台的有限訪問，伊朗在AI研究、應用及政策制定方面已取得重大進展。

總之，伊朗的AI生態正在快速發展，擁有穩健的研究、充滿活力的新創場景以及策略政策的支持，雖然由於外部約束仍然存在挑戰。

競爭格局評估

伊朗的人工智慧（AI）競爭格局迅速發展，受到國內創新和對國際制裁適應的驅動。截至2025年6月30日，伊朗的AI行業特徵是政府主導的舉措、學術研究以及不斷增長的私營新創企業，這些企業都在獨特的監管和經濟環境中運作。

總之，儘管面臨大量外部制約，伊朗的AI行業仍在不斷前進，國內創新和區域合作塑造了該行業在2025年的競爭格局。

成長預測和預估

伊朗的人工智慧（AI）行業正在經歷顯著增長，這得益於政府的舉措、學術研究以及蓬勃發展的科技新創生態系統。截至2025年6月30日，該國正將自己定位為AI的區域領導者，儘管面臨國際制裁和對全球技術市場的有限訪問。

近期發展

成長預測和預估

儘管面臨暗技術硬體和全球AI平台的有限接入等挑戰，伊朗的AI行業預計將保持強勁增長，利用國內創新和區域合作。對於2025年及以後的前景顯示出持續擴張，AI在伊朗的數位轉型策略中將扮演關鍵角色。

區域市場分析

伊朗的人工智慧：近期發展及展望（2025年6月30日）

伊朗的人工智慧（AI）行業近年來經歷了顯著增長，這得益於政府的舉措、學術研究及蓬勃發展的新創生態系統。截至2025年中期，該國正將自己定位為AI的區域領導者，儘管面臨國際制裁和對全球技術市場的有限接入。

展望：展望未來，伊朗的AI市場預計將在2028年前以18%的年均增長率增長，政府正以增加AI技術自給自足和擴大區域影響力為目標 (金融論壇)。與鄰國的戰略合作和專注於波斯語AI工具的開發預期將進一步強化伊朗在區域AI生態中的地位。

戰略未來展望

戰略未來展望：伊朗的人工智慧 – 近期發展及展望（2025年6月30日）

伊朗的人工智慧（AI）行業在2024年及2025年上半年經歷了顯著的動力，這得益於政府的舉措和蓬勃的科技生態系統。伊朗政府於2021年啟動的“國家AI路線圖”仍在指導政策和投資，目標是到2030年使伊朗在AI領域名列前十 (德黑蘭時報)。截至2025年6月，伊朗在AI研究、人才開發以及在醫療、能源和國防等關鍵領域的AI應用方面取得了顯著進展。

展望：展望未來，預計伊朗的AI行業將保持強勁增長，政府預計AI相關的經濟產出到2027年將每年增長25%。依然存在的挑戰包括由於持續制裁而對高效能計算和全球AI平台的有限訪問。然而，國內創新、區域聯盟和強大的專業人才供應預期將支撐伊朗的AI雄心。戰略重點將放在醫療、能源優化和安全領域的AI應用上，並隨著行業成熟，越來越注重倫理框架和監管標準。

未來挑戰與機會

截至2025年6月30日，伊朗的人工智慧（AI）在過去幾年中取得了顯著進展，這得益於日益增長的高技能工程師隊伍、政府支持的舉措和活躍的新創生態系統。然而，該行業面臨著重大的挑戰，以及出現的機會。

挑戰 制裁和技術訪問限制： 持續的國際制裁限制了伊朗對高級硬體、雲計算資源和全球AI平台的訪問，這導致對國內解決方案和開源替代品的依賴，進而可能放慢創新 (Reuters)。 人才流失： 許多頂尖的AI研究人員和工程師因為資金、研究設施及學術自由的更好機會而尋求國外的職位，導致國內人才的缺口 (Al-Monitor)。 數據可用性和質量： 由於隱私問題、監管障礙及缺乏標準化數據收集，獲取大量高質量數據集的機會有限，從而阻礙了穩健AI模型的開發 (ScienceDirect)。 監管不確定性： 缺乏明確的AI治理框架為新創公司和投資者帶來了不確定性，可能會抑制創新和商業化。

機會 政府支持： 伊朗政府已增加對AI研究的資金，目標是到2030年將該國定位為前十大AI國家之一。最近的舉措包括啟動國家AI實驗室和對AI驅動的新創企業的獎勵 (梅赫爾新聞)。 增長中的新創生態系統： 儘管面臨約束，伊朗的AI新創場景仍在擴展，專注於金融科技、醫療保健及針對波斯語需求的自然語言處理解決方案 (TechRasa)。 學術卓越： 伊朗的大學正在不斷培養AI畢業生和研究論文，沙里夫大學和德黑蘭大學在AI研究方面位居區域頂尖機構 (Scopus)。 區域合作： 伊朗正在尋求與鄰國合作，共享資源和專業知識，或許可以減輕一些國際孤立的影響。



總之，儘管伊朗的AI行業面臨著嚴峻的挑戰，而策略性的投資、堅實的學術基礎以及堅韌的企業家精神為未來幾年的增長和區域領導力提供了重要機會。

來源與參考文獻