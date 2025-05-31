可可農林系統：開啟可持續產量與生物多樣性的獲益

轉型巧克力生產：可可農業森林系統如何推動可持續性，提高農民收入並恢復生態系統。探索道德可可栽培的未來。

可可農業森林系統介紹

可可農業森林系統是綜合土地利用實踐，其中可可（Theobroma cacao）與各種樹木、灌木，以及有時候作物或牲畜一起種植。這種方法與單一栽培的種植園形成對比，提供了一個更具生態可持續性和社會利益的可可生產模式。農業森林系統模擬自然森林結構，為可可樹提供陰影，增強生物多樣性，並支持土壤肥力、水資源調節和碳封存等生態系統服務。這些系統在西非、拉丁美洲和東南亞的熱帶地區特別普遍，在這些地區，小農戶依賴可可作為主要的收入來源。

採用可可農業森林系統解決了許多與傳統可可農業相關的挑戰，包括森林砍伐、土壤退化以及對害蟲和疾病的脆弱性。通過引入本地和經濟價值高的樹種，農民可以多樣化其收入來源並降低經濟風險。此外，農業森林系統通過儲存比單一栽培系統更多的碳來幫助氣候變遷的緩解，並提供對野生動物的棲息地，包括授粉者和天然害蟲捕食者。研究表明，良好管理的可可農業森林系統可以維持甚至提高產量，同時促進面對環境變化的長期可持續性和韌性（聯合國糧食及農業組織）。

隨著全球對可持續且道德生產的巧克力需求的增長，可可農業森林系統越來越被各國政府、非政府組織和私營部門認可為平衡生產力、環境保護和農村生計的可行途徑（世界可可基金會）。持續的研究和政策支持對於優化這些系統並確保其廣泛採用至關重要。

可可栽培的歷史背景與發展

可可農業森林系統有著深厚的歷史根基，可以追溯到前哥倫布時期的中美洲，當時土著人們在本地森林樹木的陰影下栽培Theobroma cacao。這種傳統做法不僅是生產食物的一種方式，也是維持生態平衡和文化身份的一種方法。16世紀的西班牙殖民標誌著一次重大的轉變，因為可可栽培擴展以滿足歐洲需求，導致大型種植園的建立，在某些地區，多樣化的農業森林系統被單一栽培取代（聯合國糧食及農業組織）。

在19世紀和20世紀，全球市場力量驅動下的可可生產強化，往往優先考慮產量而非可持續性。這導致了廣泛的森林砍伐和生物多樣性喪失，特別是在西非和拉丁美洲。然而，傳統農業森林系統的韌性在許多小農社區中仍然存在，在這些社區中，可可繼續與木材、水果樹及其他作物共同生長，提供多種生態系統服務和多樣化的收入來源（世界可可基金會）。

在最近幾十年中，對可可農業森林的生態和社會經濟效益的重新認識逐漸增強。現代方法越來越多地將科學知識與傳統做法相結合，旨在恢復退化的景觀、增強氣候韌性和支持小農生計。這一演變反映了對可持續農業的更廣泛轉變，將可可農業森林定位為平衡生產力與環境管理的關鍵策略（國際林業研究中心（CIFOR））。

關鍵組件與設計原則

可可農業森林系統的特點是故意將可可樹（Theobroma cacao）與不同類型的陰影樹、作物以及有時候的牲畜結合在一起，形成多功能的景觀。這些系統的關鍵組件包括可可樹本身、提供陰影的樹種（例如豆科樹木、水果樹和木材樹種）、地面覆蓋植物，以及在某些情況下的其他現金或自給自足作物。陰影樹的選擇至關重要，因為它們調節微氣候，通過氮固定或有機物質輸入來增強土壤肥力，並為有益動物提供棲息地。常用的陰影樹種包括Inga spp.、Gliricidia sepium和各種本地水果樹，這些樹也可以為農民提供額外的收入來源或食物安全（世界可可基金會）。

可可農業森林系統的設計原則強調空間和時間的多樣性。空間安排涉及優化樹木密度和樹種組成，以平衡光線可用性、疾病管理和資源競爭。時間多樣性通過引入具有不同生長速率和壽命的樹種來實現，確保持續的冠層覆蓋和資源循環。有效的設計還需要考慮當地的生態條件，如降雨量、土壤類型和地形，以最大化韌性和生產力。適應性管理，包括定期修剪、選擇性疏伐和增強性栽植，對於維持系統健康和生產力至關重要（聯合國糧食及農業組織）。通過整合生態和社會經濟目標，設計良好的可可農業森林系統可以增強生物多樣性、改善生計並促進氣候變遷的緩解。

生態效益：生物多樣性、土壤健康與氣候韌性

可可農業森林系統提供顯著的生態效益，特別是在生物多樣性保護、土壤健康改善和氣候韌性方面。通過將可可樹與各種陰影樹、灌木和地面覆蓋植物相結合，這些系統創造了複雜的棲息地，支持多種植物和動物。研究表明，相較於單一栽培的種植園，可可農業森林可以維持更高水平的植物、鳥類和昆蟲的多樣性，從而有助於保持瀕危物種和熱帶景觀的整體生態完整性（國際林業研究中心（CIFOR））。

土壤健康是可可農業森林的另一個關鍵益處。多種植物的存在通過落葉和根系更替增強了有機物質的輸入，改善了土壤結構、肥力和微生物活性。陰影樹有助於調節土壤溫度和濕度，減少侵蝕和養分淋失。這些過程共同促進了更有韌性和生產力的土壤生態系統，這對於可持續可可生產至關重要（聯合國糧食及農業組織）。

在氣候韌性方面，可可農業森林系統在地上和地下儲存碳，減少溫室氣體排放。多樣化的冠層保護可可植物免受極端天氣事件，如乾旱和暴雨的影響，通過調節微氣候條件。隨著氣候變遷對熱帶農業帶來新挑戰，這種韌性變得越來越重要（世界可可基金會）。總體而言，這些生態效益突顯了農業森林作為可持續可可栽培方法的價值。

對農業社區的社會經濟影響

可可農業森林系統對農業社區，特別是在可可作為主要現金作物的熱帶地區，具有重要的社會經濟影響。通過將可可與陰影樹和其他作物結合，這些系統多樣化了農民的收入來源，降低對市場波動和作物失敗的經濟脆弱性。研究顯示，農業森林可以通過允許農民同時收穫和銷售多種產品，如木材、水果和藥用植物，來增加家庭收入的穩定性，這些產品與可可豆一起銷售（世界可可基金會）。

此外，與單一栽培的種植園相比，可可農業森林系統通常需要的化學投入較少，降低了生產成本和農業家庭的健康風險。陰影樹的存在還可以改善微氣候條件，導致更好的可可產量和品質，這些可以在專門市場上獲得更高的價格（聯合國糧食及農業組織）。此外，這些系統通過促進知識交流和集體管理實踐來促進社區韌性，這通常得到合作社和認證計劃的支持。

然而，轉向農業森林可能會面臨一些挑戰，例如對於初期投資、技術培訓和對多樣化產品的市場進入的需求。政府和非政府組織的支持對於解決這些障礙並確保小農的公平利益至關重要（國際可可組織）。總的來說，可可農業森林系統為改善生計、社會凝聚力和農業社區的長期可持續性提供了一條途徑。

比較農業森林與單一栽培的可可系統

比較農業森林與單一栽培的可可系統顯示了在生態、經濟和社會結果方面的顯著差異。農業森林系統將可可與各種陰影樹和其他作物相結合，促進更高的生物多樣性和生態系統服務。這些系統支持授粉者、天然害蟲捕食者和土壤健康，導致更具韌性的生產景觀。相比之下，單一栽培的可可種植園，特徵是密集種植單一樹種且陰影最小，往往導致生物多樣性下降、對害蟲和疾病的脆弱性增加，以及對化學投入的更大依賴（聯合國糧食及農業組織）。

在經濟上，農業森林系統可以通過出售木材、水果和其他非可可產品為農民提供多樣化的收入來源，以對抗可可價格波動。雖然單一栽培系統可能由於強化管理而提供更高的短期產量，但它們對市場和氣候風險的敏感度更高。研究表明，農業森林可可可以在一定時間內維持競爭力的產量，特別是在樹木成熟和微氣候條件改善之後（世界可可基金會）。

在社會方面，農業森林系統通常更好地與傳統農業實踐和當地知識相一致，支持食品安全和社區韌性。它們還通過碳封存和土壤及水資源保護來促進氣候變遷的緩解。總而言之，雖然單一栽培的可可可能提供短期的生產力增長，農業森林系統則提供了一種更可持續和更具韌性的可可栽培方法，平衡生產力與環境和社會利益（國際林業研究中心（CIFOR））。

採用面臨的挑戰與障礙

儘管可可農業森林系統的生態和經濟效益顯著，但其廣泛採用仍面臨多項重大挑戰。其中一個主要障礙是小農戶對技術知識和推廣服務的有限獲得。許多生產者缺乏有關最佳農業森林設計、樹種選擇和管理實踐的信息，這可能會阻礙生產力和利潤。此外，建立農業森林系統的初期成本——如購買苗木和改造現有地塊——對於資源有限的農民來說可能是不可承受的，特別是那些可能無法獲得信貸或財務激勵的農民（聯合國糧食及農業組織）。

市場相關的挑戰也起著至關重要的作用。農業森林產品，包括陰影種植的可可，通常無法獲得反映其環境效益的價格溢價，減少了農民從單一栽培系統轉型的財務動機。此外，土地使用不安全和不明確的產權可能會抑制對農業森林的長期投資，因為農民擔心在獲得其努力的利益之前會失去土地的使用權（世界銀行）。

最後，政策和制度障礙依然存在。在某些地區，農業政策和補貼仍然偏向於單一栽培或傳統農業實踐，規範框架可能限制了在農業用地上整合樹木。克服這些挑戰需要政府、非政府組織和私營部門的協同努力，以提供技術支持、財務激勵、保障土地權益以及對可持續可可農業森林系統的市場認可（國際林業研究中心（CIFOR））。

案例研究：全球成功的可可農業森林模型

全球若干成功的可可農業森林模型展示了將可可栽培與多樣化樹種結合以實現生態和經濟效益的潛力。在拉丁美洲，熱帶農業研究與高等教育中心（CATIE）記錄了在哥斯達黎加的多層系統，在這裡可可與木材樹、水果作物和固氮樹種一起生長。這些系統增強了生物多樣性，改善了土壤肥力，並為農民提供了多樣化的收入來源。類似地，在迦納，國際林業研究中心（CIFOR）報導了農民管理的陰影可可系統，這些系統整合了本地樹木，有助於保護當地的植物和動物，同時保持穩定的可可產量。

在印尼，世界農業森林（ICRAF）支持開發將可可與椰子、香蕉和豆科樹結合的可可農業森林模型。這些模型在降低害蟲爆發和提高對氣候變異的韌性方面被證明是有效的。在巴西，巴伊亞州的“Cabruca”系統將可可置於大西洋森林樹木的陰影下，保護了顯著的森林覆蓋面並支持野生動物走廊，這一點也得到了聯合國糧食及農業組織（FAO）的認可。

這些案例研究強調成功的可可農業森林模型是特定於情境的，適應當地的生態條件和農民的需求。它們共同顯示，農業森林可以作為可持續可可生產的一種可行策略，平衡生產力與保護和農村生計。

最佳實踐與實施建議

有效實施可可農業森林系統需要綜合生態、農藝和社會經濟的最佳實踐。一個主要建議是仔細選擇陰影樹種，優先考慮本土和多用途樹木，這些樹木能增強生物多樣性、提供生態系統服務並提供額外收入來源，如木材、水果或藥用產品。整合固氮樹種可以改善土壤肥力並減少對合成肥料的需求，支持長期的生產力和可持續性（世界可可基金會）。

可可和陰影樹的空間排列及密度應根據當地情況進行調整，平衡最佳可可生長所需的光線要求與陰影對微氣候調節和害蟲管理的好處。定期修剪和維護陰影樹對於防止過度競爭和促進空氣循環至關重要，這有助於減少疾病的發生（生物多樣性國際和CIAT聯盟）。

土壤健康管理是另一個關鍵方面，涉及有機覆蓋、作物輪作和最小耕作以保持土壤結構和濕度。建議採用綜合害蟲管理（IPM）策略，結合生物防治和文化做法，將化學投入最小化，促進生態平衡（聯合國糧食及農業組織）。

最後，成功的實施依賴於農民培訓、技術支持的獲得以及對多樣化產品的市場聯繫的開發。讓地方社區參與規劃和決策的參與式方法促進了農業森林實踐的所有權和長期採用（雨林聯盟）。

未來展望：創新與政策支持

可可農業森林系統的未來受制於技術創新、氣候適應策略和演變中的政策框架的交匯。精準農業工具，如遙感技術和基於移動的農場管理平台，越來越多地為小農可可農戶所接受，使其能夠更有效地監控樹木健康、土壤狀況和陰影管理。這些創新能優化產量，同時保持農業森林的生態效益，如生物多樣性保護和碳封存（世界可可基金會）。

氣候變遷對可可生產構成重大挑戰，包括害蟲壓力增加和適合種植的區域變化。研究正在進行中，以培育氣候抗逆的可可品種和多樣化的陰影樹種，旨在增強系統的韌性和農民的生計。整合本地及經濟價值高的樹木可進一步增強生態系統服務和收入多樣化（國際林業研究中心（CIFOR））。

政策支持對於擴大可持續可可農業森林至關重要。各國政府和國際組織正在開發認證方案、財務激勵和技術援助計劃以鼓勵採用。例如，歐盟新關於無森林砍伐供應鏈的規定預計將推動對可追蹤、可持續可可生產的更大投資（歐洲委員會）。公共、私營和民間社會參與者之間的合作將對確保創新和政策的包容性至關重要，以惠及小農並促進可可景觀的長期可持續性。

來源與參考文獻