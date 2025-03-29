德國在北約曲折中大膽推進F-35計畫

德國率先引進F-35閃電II，利用先進的隱形技術加強北約的空中防禦。

德國在維澤建立新的組裝線，為其空軍及歐洲盟友生產F-35機身，顯示出其承諾。

到2027年，F-35將在比歇爾空軍基地投入運作，加強德國的軍事能力。

F-35無可匹敵，第四代替代機型無法相比，急需在2030年前取代過時的潘維亞颱風。

土耳其能否重返F-35計畫取決於擱置其俄羅斯S-400，突顯出地緣政治的複雜性。

F-35象徵的不僅是航空技術的優越，還代表著錯綜複雜的聯盟和地緣政治影響力。

Germany's F-35s: Military Expansion & NATO's Future

F-35閃電II的流線型輪廓，承載著力量與精準的承諾，不僅吸引航空愛好者，更吸引整個國家。隨著北約在艱難的水域中航行，少數成員國依然堅定地擁抱這一第五代奇蹟。德國作為堅定的船長，駕駛其艦隊邁向由隱形技術定義的未來。

儘管加拿大和葡萄牙等盟友中出現了不和的低語聲，德國卻堅定不移。這一承諾在2022年具體體現，德國將與F-35的關係從紙面轉向生產。在維澤建立新的組裝線的決定凸顯了德國對創新的堅持。這一由萊茵金屬運營的設施將為德國的空軍及其他歐洲盟友製造F-35的核心結構。到2023年，將製造不少於400個機身，每一個都是德國工業和決心的見證。

這些巨獸中的第一架於12月成形，預計在2026年為空軍的首批飛行員和技術人員展翅。到2027年，雷霆將安置在比歇爾空軍基地，準備融入德國的防禦體系。隨著柏林撇開有關美國控制問題的傳聞，明確的信息是：柏林的航空夢依然生機勃勃。

歐洲正處於一個轉折點。F-35的替代品只是名義上的存在，第四代的同類機型在能力上無法相比。急需在2030年前取代老化的潘維亞颱風，使F-35更具吸引力——這是一款不僅在空中作戰的戰鬥機，還是地緣政治力量的象徵。

這一轉變與未來作戰空中系統（FCAS）的願景相符，這是法德西三國的合作，旨在躍進第六代空域。然而，變革的風潮並不僅限於西歐。

在地平線上，土耳其的故事再次與F-35的敘事交織。因與俄羅斯S-400的交往而被驅逐出計畫的土耳其，正在進行談判，暗示著一個引人入勝的情節轉折。使S-400無法運作——或許通過將其轉移至美國基地——為重返F-35的機會留了一扇門。隨著土耳其在這條外交鋼索上行走，複雜的忠誠舞蹈揭示了一個更廣泛的主題：軍事力量與地緣政治權力的平衡。

F-35的故事超越了單純的機械；它關乎聯盟與影響力、信任與恐懼。隨著德國和潛在的土耳其與這架飛機編織未來，他們展示了大膽的野心和戰略的必要性。北約上空的天空愈發引人入勝，提醒我們空中優勢不僅關乎先進的航空電子設備，還關乎政治運作。

為什麼F-35隱形戰鬥機正在重塑全球軍事戰略

F-35閃電II：軍事航空的革命性飛躍

F-35閃電II代表了軍事航空技術的重大進步。作為第五代戰鬥機，它帶來了幾個開創性的特點：

1. 隱形能力：F-35擁有先進的隱形特徵，顯著減少其雷達截面，使敵方雷達難以探測和追蹤。

2. 先進的航空電子設備：該飛機配備了複雜的航空電子設備，提供無與倫比的態勢感知。其分佈式孔徑系統（DAS）提供360度覆蓋，使飛行員能夠從各個方向探測和應對威脅。

3. 多功能性和多角色能力：F-35可以執行多種任務，包括空中優勢、近距離空中支援、電子戰、情報、監視和偵察。

4. 網絡連接和傳感器融合：F-35作為力量倍增器，能夠與其他飛機、地面部隊和指揮中心實時共享數據。

5. 超音速速度和靈活性：其先進的設計使其能夠以超音速執行機動，提高其在戰鬥場景中的有效性。

德國對F-35的戰略承諾

德國投資F-35的決定是在關鍵的地緣政治變化中作出的。通過在維澤建立由萊茵金屬運營的新組裝線，德國展示了其對創新和北約戰略目標的承諾。這一決定的重要性體現在以下幾個方面：

– 取代老化機隊：通過這項投資，德國旨在在2030年前取代其老化的潘維亞颱風，確保機隊的準備和增強國防能力。

– 經濟和工業增長：新的生產設施預計將促進當地經濟並提供技術進步的機會。

– 戰略主權：通過抵制對美國控制的擔憂，德國在軍事技術上主張其航空主權和獨立性。

北約及未來作戰系統的角色

德國對F-35的接受與其他北約戰略倡議相符，例如未來作戰空中系統（FCAS）。這一法德西三國的三方合作項目旨在於2040年代推出第六代戰鬥機。FCAS倡議專注於：

– 加強合作：加強歐盟軍事合作，減少對非歐洲系統的依賴。

– 技術進步：利用人工智能和自主系統等新興技術。

土耳其的難題：重返F-35計畫

土耳其可能重返F-35計畫的潛力凸顯了國際軍事聯盟的複雜動態。以下是最新情況：

– S-400爭議：土耳其因購買俄羅斯S-400導彈系統而被驅逐。外交努力正在進行中，例如使S-400無法運作。

– 地緣政治平衡：土耳其如何導航此路徑可能會重新調整其與北約的關係並影響其地區權力地位。

緊迫的問題和見解

為什麼F-35比第四代戰鬥機更受青睞？

F-35的先進隱形技術、卓越的傳感器能力和穩健的通信系統使其無與倫比，任何第四代飛機都無法提供同樣的威脅應對和避免能力。

F-35如何支持全球安全？

通過實現隱秘行動和網絡化戰爭，F-35在維持對全球維和行動和威懾至關重要的空中優勢中發揮了關鍵作用。

F-35的成本是多少？

單架F-35的估計成本約為8000萬美元，但包括維護和更新在內的總計畫成本則高得多。

對軍事愛好者和政策制定者的可行建議

– 保持信息靈通：關注可信的軍事分析，以獲取有關F-35的地緣政治變化的見解。

– 參與對話：在防務論壇和會議等平台上進行討論，可以提供更深入的理解和網絡機會。

– 監控行業趨勢：關注航空領域新興技術，這些技術可能會補充或挑戰F-35的能力。

欲了解更多信息，請考慮訪問 洛克希德·馬丁，該公司是F-35計畫的主要承包商，提供有關這架飛機的技術規格和在現代戰爭中的角色的深入見解。