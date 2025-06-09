烏克蘭軍隊在大膽空襲中擊落俄羅斯Su-35戰機：這對2025年戰場的意義

烏克蘭反擊：在創紀錄的無人機攻擊中摧毀一架Su-35戰鬥機

隨著無人機戰爭的升級，烏克蘭空軍通過擊落一架俄羅斯Su-35戰鬥機獲得了重大勝利。2025年的衝突將會怎樣進展？

快速資訊 1架Su-35戰鬥機 於2025年6月7日被烏克蘭空軍擊落

於2025年6月7日被烏克蘭空軍擊落 40+ 架俄羅斯軍機上周遭SBU無人機鎖定

架俄羅斯軍機上周遭SBU無人機鎖定 數十架戰略轟炸機 在最近的攻擊中受到損壞或摧毀

在最近的攻擊中受到損壞或摧毀 400架無人機 & 40枚導彈據報導在最新攻擊中由俄羅斯發射

東歐的天空剛剛見證了一場高風險的對峙。在2025年6月7日，烏克蘭空軍宣稱取得了一場戲劇性的勝利：在庫爾斯克地區擊落了一架俄羅斯Su-35戰鬥機，令軍事分析家震驚，並加劇了全球緊張局勢。

這一事件發生在烏克蘭安全局（SBU）展開針對40多架俄軍軍機的廣泛無人機攻勢僅一周。據報導，他們的精確打擊重創了數架Tu-95和Tu-22戰略轟炸機——這些是俄羅斯對烏克蘭城市進行長程導彈攻擊的關鍵武器。

俄羅斯官員尚未對烏克蘭的最新聲明作出回應，獨立消息來源如路透社仍在尋求證實。然而，此事件標誌著這場日益以科技驅動的衝突中的又一個火花點。

問：擊落Su-35有何重要性？

俄羅斯的Su-35是莫斯科最先進的多用途戰鬥機之一，以其作戰能力和尖端的航空電子設備而聞名。擊落這樣的飛機既是一個象徵性的打擊，也是對俄羅斯空中力量的策略性打擊。

軍事觀察者指出，俄羅斯依賴這些戰鬥機來維持空中優勢。每一次損失都在削弱他們對有爭議空域的控制能力，這是烏克蘭加強自身防禦和攻擊行動的一個關鍵因素。

烏克蘭如何執行其最大的無人機突擊？

上周，SBU協調了一次數字時代的攻擊。無人機群（部分配備了人工智慧導引）潛入俄羅斯空軍基地，鎖定轟炸機和後勤中心。報告顯示，這些突擊摧毀或損壞了數十架飛機，並損壞了關鍵基礎設施。

這一新戰術展示了烏克蘭在不對稱戰爭中的增長能力，利用科技和創新來超越傳統軍事力量——這一趨勢預計在2025年及以後將會加劇。

問：俄羅斯的回應是什麼？

在空軍基地攻擊後，俄羅斯以其最大規模的導彈和無人機攻擊進行回擊，發射了400架無人機和40枚導彈。這些攻勢旨在壓垮烏克蘭的空中防禦，並表明俄羅斯並未縮減其行動。

儘管如此，無人機戰爭加快的步伐有可能進一步擴散至更廣的地區，引起北約盟友及全球防禦專家的關注。

如何跟上2025年烏克蘭-俄羅斯戰爭的升級步伐

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保持警惕。戰場正在以令人眼花繚亂的速度變化，無人機、人工智慧和新戰略將定義現代戰爭。

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Russia-Ukraine War: Ukraine Says It Shot Down Russian SU-35 Jet After Russian Strikes | WION

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