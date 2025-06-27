科摩羅的網路連接：以新一代解決方案橋接島嶼

連接科摩羅：探索從鴻溝到全球接入的數位轉型

「歐洲航天局的BIOMASS地球觀測衛星首次從太空中的P波段產生了高分辨率的合成孔徑雷達圖像——這是全球第一。」（來源）

市場概述：科摩羅的網際網路接入狀況

科摩羅聯盟，位於印度洋的群島，歷來在提供廣泛和可靠的網際網路接入方面面臨重大挑戰。該國的島嶼地理、基礎設施有限以及相對較小的人口——2023年估計約為87萬——促成了島內及與非洲大陸之間的數位鴻溝（世界銀行）。

截至2023年，科摩羅的網際網路滲透率在該地區仍然是最低的之一。根據《數位2023：科摩羅》的報告，只有約8.5%的人口能夠接入網際網路，這一數字落後於非洲平均的43%。大多數使用者集中在摩朗尼等城市中心，而農村和偏遠島嶼的連接性則非常有限或完全沒有連接。

歷史上，科摩羅依賴於一家國有運營商——科摩羅電信，該公司提供基本的固定電話和移動服務。缺乏競爭和投資導致價格偏高和速度緩慢。2016年，該國通過連接EASSy海底光纖電纜，邁出了重要一步，改善了國際帶寬，降低了延遲。然而，由於最後一英里的連接問題和有限的地面基礎設施，這些好處尚未快速擴展至更廣泛的人口。

為了縮小這些鴻溝，科摩羅越來越多地轉向衛星網際網路解決方案。2023年，政府宣布與全球衛星供應商，包括Starlink達成合作夥伴關係，以擴展對服務不足區域的覆蓋。這些舉措旨在為偏遠島嶼和農村社區提供高速、低延遲的網際網路，無需廣泛的地面基礎設施。早期的試點計劃顯示出希望，孤立地區的學校和衛生中心首次獲得可靠的網際網路接入（科摩羅資訊）。

主要挑戰： 高成本、基礎設施有限以及監管障礙。

高成本、基礎設施有限以及監管障礙。 機會： 衛星網際網路、移動寬帶擴展和公私合營夥伴關係。

總之，儘管科摩羅在實現普遍網際網路接入方面仍面臨重大障礙，近期的技術進步和國際合作正在開始縮小這一數位鴻溝，為該島嶼的經濟和社會發展提供新機會。

技術趨勢：塑造連接性的創新

位於非洲東海岸的科摩羅群島歷史上在實現廣泛和可靠的網際網路接入方面面臨重大挑戰。該國的島嶼地理、基礎設施有限和相對較小的人口（截至2023年約87萬）促成了持續的數位鴻溝。然而，最近的技術創新正在開始重塑科摩羅的連接性格局，縮小鴻溝並為經濟和社會發展開啟新機會。

直到最近，科摩羅的網際網路滲透率落後於區域平均水平。根據DataReportal的資料，截至2023年1月，只有約8.5%的人口能夠接入網際網路，而非洲的平均數則超過40%。主要障礙包括高成本、有限的寬帶基礎設施和不可靠的服務，特別是在農村和偏遠地區。

其中一項最重要的進展是2014年科摩羅連接到了東非海底電纜系統（EASSy），這為島嶼提供了首個高容量的海底光纖連接。這一連接大幅提高了帶寬並降低了延遲，為改善網際網路服務奠定了基礎。然而，光纖基礎設施的覆蓋範圍仍然僅限於城市中心，許多農村社區尚未得到服務。

為了解決這些持續的鴻溝，科摩羅現在轉向基於衛星的解決方案。政府已與全球衛星網際網路供應商，包括Starlink，達成合作夥伴關係，以擴大對偏遠和難以到達地區的覆蓋。2023年，Starlink宣佈計劃在科摩羅提供服務，承諾通過低地球軌道衛星星座提供高速、低延遲的網際網路。這一舉措預計將大幅提升網際網路的滲透率和可靠性，尤其是對於外島和農村人口。

此外，政府還制定了國家數位轉型戰略，並獲得世界銀行的支持，旨在提高數位包容性、降低成本，並促進創新。這些努力得到了對移動寬帶的投資的補充，3G和4G網絡正在逐步擴展其在島上的覆蓋面。

總之，儘管科摩羅在實現普遍網際網路接入方面仍面臨挑戰，但海底光纖、衛星技術和支持性政策框架的融合正在迅速改變其連接性格局。這些創新有望縮小數位鴻溝，使教育、商業和社會參與的機會在整個群島中變為可能。

競爭格局：主要參與者與市場動態

科摩羅的網際網路接入競爭格局正在快速演變，受到地理挑戰、政府舉措和新技術進入的影響。作為位於印度洋的群島，科摩羅歷來因島嶼分散及基礎設施有限而面臨重大連接差距。然而，近年來市場參與者和技術方法都發生了顯著變化。

主要參與者

科摩羅電信 ：這家國有運營商仍然是主導者，提供固定電話、移動和網際網路服務。它在推出3G和4G網絡方面起到了重要作用，但覆蓋範圍和速度仍落後於區域平均水平（科摩羅電信）。

：這家國有運營商仍然是主導者，提供固定電話、移動和網際網路服務。它在推出3G和4G網絡方面起到了重要作用，但覆蓋範圍和速度仍落後於區域平均水平（科摩羅電信）。 Telma Comores ：自2016年進入市場以來，Telma Comores（馬達加斯加Telma集團的子公司）為移動和寬帶服務注入了競爭。其投資促進了服務質量和價格的改善（Telma Comores）。

：自2016年進入市場以來，Telma Comores（馬達加斯加Telma集團的子公司）為移動和寬帶服務注入了競爭。其投資促進了服務質量和價格的改善（Telma Comores）。 衛星供應商：由於地面基礎設施有限，衛星網際網路供應商如Starlink開始瞄準科摩羅。2023年，Starlink宣布計劃向科摩羅擴大覆蓋，承諾即使在偏遠地區也能提供高速連接（Starlink覆蓋地圖）。

市場動態

基礎設施差距 ：儘管取得進展，國際電信聯盟（ITU）報告稱，2022年只有14%的科摩羅人使用網際網路，遠低於非洲的40%平均水平(ITU統計)。

：儘管取得進展，國際電信聯盟（ITU）報告稱，2022年只有14%的科摩羅人使用網際網路，遠低於非洲的40%平均水平(ITU統計)。 政府舉措 ：政府將數位包容性作為重點，於2021年啟動了國家寬帶計劃，以擴大光纖網絡並補貼農村連接（世界銀行）。

：政府將數位包容性作為重點，於2021年啟動了國家寬帶計劃，以擴大光纖網絡並補貼農村連接（世界銀行）。 價格與可負擔性 ：網際網路成本依然偏高，負擔得起的網際網路聯盟將科摩羅列為非洲1GB移動數據費用最高的國家之一（A4AI可負擔性報告）。

：網際網路成本依然偏高，負擔得起的網際網路聯盟將科摩羅列為非洲1GB移動數據費用最高的國家之一（A4AI可負擔性報告）。 新興技術：衛星網際網路的到來有望顛覆市場，為服務不足的島嶼提供新選擇，並通過增加競爭可能驅動價格下跌。

總之，儘管科摩羅仍面臨顯著的連接挑戰，但競爭格局正在改變。已建立的運營商、新的進入者以及像衛星網際網路等新興技術之間的相互作用將重新定義島嶼的接入、可負擔性和數位包容性。

增長預測：網際網路擴展的預測

科摩羅群島，位於非洲東海岸，歷史上因其地理分散、基礎設施有限和高連接成本而在擴展網際網路接入方面面臨重大挑戰。然而，近期的發展標誌著該國數位格局的轉型期，增長預測顯示在未來幾年內網際網路滲透率和質量將大幅改善。

根據DataReportal的資料，截至2023年，科摩羅的網際網路滲透率約為32%。這一數字雖然較前幾年有所改善，但仍低於全球平均的64.4%。主要障礙包括國內網絡不發達和國際頻寬成本高，導致許多農村和偏遠島嶼社區未得到服務。

展望未來，政府和私營部門正在對地面和衛星解決方案進行投資，以縮小這些差距。科摩羅電信與國際衛星供應商如Eutelsat之間的最近夥伴關係旨在將高速寬帶提供給最孤立的島嶼（Eutelsat）。如果當前的投資趨勢持續，這些衛星舉措預計將加快網際網路的採用，預測到2027年網際網路滲透率可達50%（BuddeComm）。

增長的主要驅動因素包括：

總之，儘管科摩羅在實現普遍網際網路接入方面仍面臨障礙，海底光纖基礎設施、移動寬帶和衛星技術的融合有望推動穩健增長。到2030年，專家預計大多數科摩羅人將能獲得可靠的網際網路接入，從根本上改變該國的經濟和社會前景。

區域分析：島嶼之間的連接性

科摩羅群島，包括大科摩羅、摩厄利和安久安，歷史上在實現廣泛的網際網路連接性方面面臨重大挑戰。地理隔離、基礎設施有限和經濟約束造成了城市中心和偏遠社區之間的持續數位鴻溝。截至2023年，科摩羅的網際網路滲透率約為21.2%，在870,000多的總人口中約有180,000名用戶（DataReportal）。

在摩朗尼，即大科摩羅的首都，連接性最為強勁，提供光纖和4G移動網絡。然而，覆蓋範圍在城市地區外迅速減少。在摩厄利和安久安，許多村莊依賴於較慢的2G或3G連接，某些偏遠地區甚至完全沒有可靠的接入。數據成本高達每GB約5.50美元，進一步限制了使用，特別是在低收入家庭中（CIPESA）。

為了解決這些差異，科摩羅政府及國際夥伴啟動了幾項舉措：

海底電纜項目： 2010年EASSy（東非海底光纖系統）的接入為高速網際網路提供了關鍵支撐，但最終一公里的連接對於外島仍具挑戰（EASSy）。

2010年EASSy（東非海底光纖系統）的接入為高速網際網路提供了關鍵支撐，但最終一公里的連接對於外島仍具挑戰（EASSy）。 移動網絡擴展： 像科摩羅電信和Telma Comores這樣的運營商已擴大了4G的覆蓋，但網絡質量和價格仍落後於區域同業（科摩羅電信）。

像科摩羅電信和Telma Comores這樣的運營商已擴大了4G的覆蓋，但網絡質量和價格仍落後於區域同業（科摩羅電信）。 衛星網際網路：2023年，科摩羅開始與衛星供應商如Starlink探索合作，以縮小偏遠地區的連接差距。早期的試點計劃在向之前未服務的社區提供寬帶速度方面顯示出希望（Starlink）。

儘管做出了這些努力，仍有重大工作要做以確保所有島嶼之間的網際網路接入公平。對基礎設施的持續投資、促進競爭的監管改革，以及針對農村用戶的有針對性的補貼被視為縮小科摩羅數位鴻溝的關鍵步驟。隨著衛星技術的成熟和成本的降低，實現全群島的普遍連接的前景變得愈加可行。

未來展望：通往數位包容的科摩羅之路

科摩羅，作為一個位於印度洋的群島國家，歷史上在實現廣泛的網際網路接入方面面臨重大挑戰。地理隔離、基礎設施有限和高昂的連接成本造成了持續的數位鴻溝，特別是在城市中心和偏遠島嶼之間。截至2023年，科摩羅的網際網路滲透率約為21.7%，在將近900,000人口中約有超過200,000名用戶（DataReportal）。這一比例落後於非洲的平均水平，凸顯了找到創新解決方案以縮小連通性鴻溝的迫切需求。

傳統上，科摩羅依賴海底電纜和有限的地面網絡進行連接。2010年EASSy（東非海底光纖系統）的接入標誌著重要的里程碑，提供了改進網際網路服務的基礎（EASSy）。然而，最後一公里基礎設施的高成本和群島的分散地理限制了寬帶的覆蓋，尤其在農村和偏遠島嶼。

近期的衛星網際網路技術變革提供了數位包容性的新前景。低地球軌道（LEO）衛星供應商如Starlink的進入有潛力通過向最偏遠地點提供高速網際網路來徹底改變接入方式。2023年，Starlink宣布計劃擴大其在科摩羅的覆蓋範圍，目標是為整個群島提供實惠、可靠的連接（Starlink覆蓋地圖）。此舉可能大幅縮小數位鴻溝，使得服務不足的社區能夠獲得線上教育、遠程醫療和電子商務的機會。

政府舉措也在其中扮演著關鍵角色。科摩羅政府與國際組織夥伴一起發起了擴大全球數位基礎設施和促進數位素養的項目。例如，世界銀行的非洲數位經濟（DE4A）倡議支持政策改革和投資以促進科摩羅的包容性數位增長（世界銀行）。

展望未來，海底電纜升級、衛星網際網路部署和支持性政策框架的融合使科摩羅朝著數位包容的前景邁出積極步伐。持續的投資和合作將是關鍵，以確保所有科摩羅人，不論地理位置，都能參與數位經濟，並獲得互聯世界的機會。

挑戰與機會：克服障礙，釋放潛力

位於非洲東海岸的科摩羅群島在提供廣泛和可靠的網際網路接入方面面臨獨特的挑戰。該國的地理特徵——由三個主要島嶼（大科摩羅、摩厄利和安久安）組成——為傳統寬帶部署帶來了後勤和基礎設施的挑戰。截至2023年，科摩羅的網際網路滲透率僅為15.7%，在近900,000的人口中約有140,000名用戶（DataReportal）。

挑戰

機會

儘管科摩羅在實現普遍網際網路接入方面面臨顯著障礙，但新興技術和政策轉變提供了縮小數位鴻溝、釋放該群島經済和社會潛力的途徑。

來源與參考資料