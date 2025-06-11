第六代隱形戰鬥機的解放：美國、中國與歐洲競逐未來空戰的主導地位

為什麼新一代第六代戰鬥機將永遠改變戰爭——美國、中國和歐洲如何為空中霸權而戰

第六代戰鬥機將以隱形技術、人工智慧和下一代動力重新定義空中戰鬥。了解即將在2025年及以後到來的科技。

快速事實 3+ 國家 （美國、中國、歐洲）引領第六代戰鬥機競賽

（美國、中國、歐洲）引領第六代戰鬥機競賽 Mach 2+ 的最高速度，最高可達 1,700+ 英里 的作戰半徑

的最高速度，最高可達 的作戰半徑 人工智慧驅動 的指揮中心適用於有人和無人任務

的指揮中心適用於有人和無人任務 服役時間：最早 2028–2035

在軍事航空業中，一場沉默的革命正在進行，預示著將重新書寫空中優勢的規則。第六代戰鬥機不再是科幻作品——到2025年，世界上最大的強國已鎖定了一場高風險的競賽，以控制空域，配備協助自主思考的優雅超級飛機。

第六代戰鬥機為什麼如此改變遊戲規則？

忘掉經典的空中格鬥——這些新飛機更聰明、更隱形、更致命。第六代戰鬥機不單單依賴純粹的速度，而是依靠更高階的隱形技術、更長的航程和與無人機及衛星的強大網絡連接。使用先進的人工智慧，它們成為實時數據的樞紐，能夠感知威脅、指派目標、並比任何人類更快地計劃任務。

軍方對於“有人-無人搭檔”下了大註。這些飛機不單獨作戰；它們協調多架自主無人機、地面資產甚至衛星。駕駛員與編程智能之間的界線正在模糊，將全球空中力量推向未知領域。

問：我們是如何走到這一步的？世代的演變

二戰後，戰鬥機迅速進化。從簡單的噴射機（如 F-86 薩伯）到配備雷達的攔截機，再到擁有數字內部系統的多角色機型。2000年代出現了“隱形”戰鬥機，如 F-35。但如今的第六代飛機——比如美國的 F-47、中國的 J-36 和歐洲的 GCAP Tempest——打破了以往的所有限制。

每一次的飛躍都帶來新的權力平衡。根據防禦專家的說法，現在隱形技術和人工智慧成為了戰場。

美國、中國和歐洲的對比：主要競爭者

美國的 F-47 NGAD： 設計目標是到2030年實現完全空中優勢，F-47 “Stealth++” 結合 Mach 2 的速度和 1,150 英里的作戰半徑。其人工智慧驅動的駕駛艙能管理無人機和電子戰，深入敵方空域。分析師預測它將在隱形和數位戰爭方面超越所有現有戰鬥機。

設計目標是到2030年實現完全空中優勢，F-47 “Stealth++” 結合 Mach 2 的速度和 1,150 英里的作戰半徑。其人工智慧驅動的駕駛艙能管理無人機和電子戰，深入敵方空域。分析師預測它將在隱形和數位戰爭方面超越所有現有戰鬥機。 中國的 J-36： 中國對美國空中力量的回應是一艘巨獸：長約 75 英尺，重量超過 99,000 磅，搭載三個引擎以提供更長的航程和強大的火力。J-36 具備深入太平洋的 1,725 英里射程，並能發射大量長程導彈，符合中國的策略，將對手遠遠擋在海岸之外。

中國對美國空中力量的回應是一艘巨獸：長約 75 英尺，重量超過 99,000 磅，搭載三個引擎以提供更長的航程和強大的火力。J-36 具備深入太平洋的 1,725 英里射程，並能發射大量長程導彈，符合中國的策略，將對手遠遠擋在海岸之外。 歐洲的 GCAP Tempest： 是英國、意大利和日本之間的合作，Tempest 將在一箱油的情況下跨越大西洋，投放超過 10,000 磅的智能彈藥。它集成了人工智慧和“系統中的系統”網絡，旨在 2035 年部署，將取代歐洲戰鬥機颱風。

每個國家的設計反映出獨特的優先事項——但都重注於人工智慧、下一代隱形技術及信息戰的優越性。

問：人工智慧在這些飛機中扮演什麼角色？

第六代戰鬥機本質上是飛行的超級計算機。人工智慧篩選大量數據流，識別威脅，並提出甚至執行反擊。在某些情況下，人工智慧處理一切，唯獨按下扳機由駕駛員完成。這加快了決策過程，避免了人類在混亂的多域戰場上的過載（DARPA）。

人工智慧還可以使飛行員協調“忠誠翼人”——無人機集群，作為主要戰鬥機的延伸，執行搜尋、干擾或打擊目標。

第六代戰鬥機將如何塑造未來的戰爭？

這些戰鬥機不僅僅是新型飛機；它們是全新戰爭形式的載體。憑藉前所未有的連接性，它們能夠癱瘓敵方防禦並重塑戰略學說。但問題依然存在：誰控制人工智慧？自動化武器會激發新的軍備競賽或錯誤嗎？未來幾年將需要新的條約——以及信任。

預期未來的速度將被感測融合、數位偽裝和機器合作所掩蓋。隨著對手的大規模投資，上升的風險可能會增加，但像歐洲的 Tempest 這樣的合作證明了即使在渴求科技優勢的世界中，戰略夥伴關係也是可能的。

如何追蹤第六代戰鬥機的發展

監測國防部及頂尖承包商（洛克希德·馬丁、BAE、航空工業）的公告 關注NASA 和波音 了解新技術的進展 注意國際軍火展（法恩伯勒、珠海）的真實揭幕 通過聯合國和北約新聞室保持對條約和倫理辯論的最新了解

檢查清單：你準備好迎接空戰的未來了嗎？

了解主要的第六代參與者及其獨特優勢

理解除“有人-無人搭檔”的人工智慧角色

追蹤新興的戰略聯盟和競爭關係

關注持續發展的倫理和全球穩定的辯論

第六代戰鬥機時代現已開始。保持領先，註冊防衛警報，關注最新科技，並參與空中霸權的未來對話。

參考資料