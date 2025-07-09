網路安全與零信任策略的關鍵進展與見解

揭示最新的網絡安全與零信任架構突破及戰略轉變

“2025年人工智能狀況：全球趨勢、突破與挑戰。人工智能（AI）在以前所未有的速度重塑產業、社會與經濟。” (來源)

網絡安全與零信任市場的當前狀態及動態

2025年6月和7月，網絡安全與零信任市場經歷了顯著的發展，反映了不斷演變的威脅格局和先進安全框架的快速採用。全球組織正在加速向零信任架構的轉型，這受到高調違規事件、監管壓力和混合工作環境普及的驅動。

零信任採用的激增： 根據Gartner的最近報告，截至2025年7月，68%的大型企業已經實施或正在部署零信任框架，而2024年為54%。這一激增是由於董事會層面對網絡韌性的關注增加，以及保護分散型員工的需求。

根據Gartner的最近報告，截至2025年7月，68%的大型企業已經實施或正在部署零信任框架，而2024年為54%。這一激增是由於董事會層面對網絡韌性的關注增加，以及保護分散型員工的需求。 大型違規事件驅動投資： 2025年6月對一美國大型醫療服務提供商的網絡攻擊導致超過1200萬患者的記錄被洩露，突顯出對強大身份與訪問管理（IAM）解決方案的迫切需求。作為回應，醫療行業的網絡安全支出同比增長19% (IDC)。

2025年6月對一美國大型醫療服務提供商的網絡攻擊導致超過1200萬患者的記錄被洩露，突顯出對強大身份與訪問管理（IAM）解決方案的迫切需求。作為回應，醫療行業的網絡安全支出同比增長19% (IDC)。 監管趨勢： 歐盟的數字運營韌性法案（DORA）自2025年7月起生效，要求金融機構採用零信任原則，促使整個大陸出現合規驅動的投資熱潮。

歐盟的數字運營韌性法案（DORA）自2025年7月起生效，要求金融機構採用零信任原則，促使整個大陸出現合規驅動的投資熱潮。 供應商創新與併購活動： 微軟、Palo Alto Networks和Zscaler等領先供應商宣布推出新的零信任產品套件和AI驅動的威脅檢測功能。值得注意的是，Zscaler於2025年7月收購CyberX旨在增強零信任框架內的物聯網安全。

微軟、Palo Alto Networks和Zscaler等領先供應商宣布推出新的零信任產品套件和AI驅動的威脅檢測功能。值得注意的是，Zscaler於2025年7月收購CyberX旨在增強零信任框架內的物聯網安全。 市場增長：全球零信任安全市場預計到2025年底將達到782億美元，以17.4%的年均增長率增長 (MarketsandMarkets)。

這些發展突顯了網絡安全行業的快速演變，零信任已成為現代企業安全的事實標準。未來幾個月預計將出現更多創新、監管行動和市場整合，因為組織力求領先於日益複雜的網絡威脅。

塑造該行業的新興技術與創新

在2025年6月和7月之間，網絡安全行業經歷了顯著的進步，特別是在零信任架構的採用和人工智能（AI）在威脅檢測及響應中的整合。這些創新正在重新定義組織防禦日益複雜的網絡威脅的方式。

這些發展凸顯了行業的快速變革，零信任和AI驅動的解決方案正處於防禦日益演變的網絡威脅的最前沿。

主要玩家與不斷演變的競爭策略

在2025年6月和7月之間，網絡安全領域發生了顯著的變化，特別是在零信任框架的採用和演變方面。主要行業玩家加速了創新和戰略合作，以應對網絡威脅和監管要求的不斷複雜化。

微軟 通過將先進的AI驅動威脅檢測整合到其Defender套件中，擴大了其零信任產品。該公司宣布了持續身份驗證和自適應訪問控制的新能力，旨在減少企業網絡內的橫向移動。微軟的2025年第二季度財報強調，其安全業務增長22%，這主要得益於零信任的採用。

通過將先進的AI驅動威脅檢測整合到其Defender套件中，擴大了其零信任產品。該公司宣布了持續身份驗證和自適應訪問控制的新能力，旨在減少企業網絡內的橫向移動。微軟的2025年第二季度財報強調，其安全業務增長22%，這主要得益於零信任的採用。 Palo Alto Networks 於2025年7月推出了其零信任操作技術安全平台，專注於關鍵基礎設施和工業環境。這一舉措應對了行動技術上對勒索軟件攻擊的激增，該公司報告稱來自能源和製造行業的需求增加了30%。

於2025年7月推出了其零信任操作技術安全平台，專注於關鍵基礎設施和工業環境。這一舉措應對了行動技術上對勒索軟件攻擊的激增，該公司報告稱來自能源和製造行業的需求增加了30%。 Okta 推出了Okta身份治理2.0，具有實時風險評估和自動政策執行功能。該更新旨在幫助組織遵守新的監管要求，例如自2025年6月生效的歐盟網絡韌性法案。

推出了Okta身份治理2.0，具有實時風險評估和自動政策執行功能。該更新旨在幫助組織遵守新的監管要求，例如自2025年6月生效的歐盟網絡韌性法案。 Google Cloud 宣布其BeyondCorp企業零信任解決方案正式上線，並增強了量子抗性加密。這使Google在後量子安全方面成為領導者，預測量子計算能力發展所帶來的未來威脅。

宣布其BeyondCorp企業零信任解決方案正式上線，並增強了量子抗性加密。這使Google在後量子安全方面成為領導者，預測量子計算能力發展所帶來的未來威脅。 CrowdStrike報告其企業零信任部署增加了40%，這得益於其Falcon零信任評估模塊的發布。該工具利用行為分析持續驗證用戶和設備的可信度。

在戰略上，領先供應商專注於AI整合、跨平台互操作性和合規解決方案。競爭格局也受到併購活動增多的影響，2025年6月份報告了數起對零信任利基初創公司的收購 (Cybersecurity Dive)。隨著組織優先考慮韌性和合規，零信任市場預計到2028年將以17.8%的年均增長率增長 (MarketsandMarkets)。

預計的擴展與投資熱點

網絡安全領域在2025年6月和7月將迎來顯著擴展，零信任架構（ZTA）成為企業和政府戰略的核心支柱。隨著網絡威脅的日益複雜，組織正在加速投資先進的安全框架，特別是那些減少隱性信任並強制執行身份驗證的框架。

總之，2025年6月至7月之間，網絡安全和零信任的發展將加速，北美和亞太地區將成為投資熱點，重點關注雲端、IAM和AI驅動的安全解決方案。

地理趨勢與區域市場亮點

在2025年6月和7月之間，全球網絡安全和零信任領域發生了顯著發展，特別是區域趨勢塑造了市場。全球組織正在加強對零信任架構的重視，這受到不斷升級的網絡威脅、監管變化和高調違規事件的推動。

這些區域亮點強調了向零信任作為基本網絡安全策略的全球轉變，監管驅動和政府倡議正在促進市場增長和創新。

預期的發展與戰略方向

在2025年6月和7月之間，網絡安全領域預計將迎來顯著進展，尤其是在零信任架構的採用與演變方面。隨著組織繼續應對日益複雜的網絡威脅，基於「絕不信任，始終驗證」原則的零信任模型正成為企業安全策略的基石。

綜上所述，2025年6月至7月將標誌著網絡安全的關鍵階段，零信任策略將成為組織防禦和合規努力的重點。

網絡安全與零信任中的主要障礙與增長領域

在2025年6月和7月之間，網絡安全與零信任領域經歷了顯著的進展，反映了該行業的快速演變，以及組織面臨的持續挑戰。以下是塑造行業的最重要的趨勢和事件：

這些發展強調了網絡安全的動態性，以及零信任框架在應對新興威脅和監管需求中日益增長的重要性。

來源與參考文獻