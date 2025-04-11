這項突破性的電池技術正在打破界限——永遠改變一切

ITEN 推出了革命性的固態電池，其放電速率達到 200C，超越傳統的鋰離子電池。

這項技術具有 ITEN 獨特的納米材料工程，提升了功率密度、可靠性和快速充電能力。

Powency 產品系列在緊湊的尺寸中提供卓越的性能，能在極端溫度下提供高峰值電流和耐用性。

ITEN 的電池是可持續的，符合歐洲法規，不含鈷或重溶劑，促進環境安全。

擁有超過 100 位活躍客戶，ITEN 正在改變物聯網設備的能源管理，目標是到 2025 年實現全面生產。

這些電池能快速充電（六分鐘內充電 80%）並在低溫下保持容量，為傳統解決方案提供了堅實的替代方案。

ITEN 的製造能力使其能夠定制解決方案，惠及醫療保健和智慧建築等行業。

MindBlowing Battery Breakthrough Unveiling Toyotas Revolutionary Technology

打破傳統能源儲存的障礙，ITEN 揭示了一種突破性的固態電池，承諾重新定義電子設備的未來。這項創新能夠達到驚人的 200C 放電速率——每小時比電池容量快 200 倍——使傳統鋰離子電池遠遠落後，標誌著迷你化能源解決方案的新篇章。

想像一個世界，日常生活所需的設備——智能手機、可穿戴設備、遠程感測器——以之前認為不可能的敏捷性做出反應。在這一進步的核心是 ITEN 在納米材料方面的專長，工程出其全陶瓷電極的巧妙結構。獨特的介孔設計顯著提升了比表面積，創造出功率密度、可靠性和快速充電能力的交響曲。

在位於 Dardilly 的基地，ITEN 每年生產超過 3000 萬個電池，已準備好滿足對下一代能源解決方案日益增長的需求。計劃到 2028 年擴建高容量製造設施，顯示出其擴展和適應的承諾。

這項創新的成果豐碩。想像一個微型電池，僅 18 mm² 大小，卻能以足夠的活力發出 30 毫安的峰值電流，快速爆發。從低功率廣域網通信到智慧農業和資產追蹤，Powency 產品系列準備釋放一個效率的新時代。

與其鋰離子前輩不同，Powency 電池在極端溫度下不會衰退。在 -20°C 時仍能保持 50% 的容量，並在高溫下支持多達 250 次完整放電循環而不降解。快速充電能力——在短短六分鐘內充電 80%——進一步提升了其吸引力。

邁向可持續發展的步伐同樣令人振奮。這些電池不含鈷和重溶劑等有害材料，符合嚴格的歐洲法規（RoHS 和 REACH），確保安全和環境保護。作為混合架構中的能源緩衝，Powency 電池提供了一個綠色替代方案，減少了電池廢物的溢出，同時改善了物聯網設備的生命周期。

ITEN 擁有超過 100 位客戶正在探索這項技術，正在編織一個能源管理在電子設備中不僅被重新定義而且被革命化的故事。隨著世界站在物聯網爆炸的邊緣，ITEN 不僅在跟上步伐，而是在設定節奏——預示著一個不再讓電力問題束縛創新的時代。

他們對整個製造過程的可控性使 ITEN 能夠定制精確適應特定應用的解決方案，確保從醫療保健到智慧建築等行業達到新的效率和連接高度。隨著我們逐步接近 2025 年的全面生產，有一件事是不可否認的：ITEN 的固態電池技術不僅承諾一個未來；它正在實現這個未來。

革命性的能源儲存：ITEN 的固態電池創新

以 ITEN 的固態電池技術改變電子設備

在當今快速變化的世界中，科技已成為日常生活不可或缺的一部分，能源儲存解決方案至關重要。ITEN 在固態電池技術上的突破挑戰了傳統規範，並提供了一個令人興奮的電子設備未來的瞥見。以下是對這項創新內容及其潛在影響的深入探討。

ITEN 的固態電池如何開創新局

ITEN 的電池使用全陶瓷電極和介孔設計構建，顯著增加了比表面積。這導致了前所未有的功率密度和快速充電能力。以下是 ITEN 固態電池的主要特點：

– 200C 放電速率： 驚人的放電速率達到每小時 200 倍的電池容量，實現無與倫比的速度和效率。

– 尺寸和功率： 僅 18 mm² 大小的微型電池能發出 30 毫安的峰值電流，使其非常適合緊湊的高功率應用。

– 溫度彈性： 在 -20°C 時保持 50% 的容量，並在高溫下支持多達 250 次循環而不降解。

– 快速充電時間： 僅需六分鐘即可實現 80% 的充電，提升時間敏感應用的可用性。

– 環境合規性： 不含鈷等有害材料，符合歐洲 RoHS 和 REACH 標準。

實際應用案例

1. 可穿戴技術： ITEN 的電池可以為下一代可穿戴設備提供更快的反應和更長的電池壽命。

2. 遠程感測器： 提高效率和壽命，使其非常適合於智慧農業和環境監測的物聯網應用。

3. 智能手機和便攜設備： 快速充電時間和高功率密度確保便攜設備在最需要的時候能夠運行。

市場預測和行業趨勢

隨著物聯網和個人電子產品市場的擴大，對高效和可靠的能源儲存解決方案的需求將上升。ITEN 預計將迎來顯著增長，計劃到 2028 年大幅擴大製造能力，這表明其技術將在市場上得到強勁採用。對可持續性和遵守環境法規的重視也將推動在汽車、醫療保健和消費電子等多個行業的採用。

優缺點概述

優點：

– 優異的功率密度和快速放電能力。

– 環保，符合嚴格的法規。

– 在極端溫度條件下表現出色。

缺點：

– 初始成本可能高於傳統電池。

– 整合到現有系統中可能需要一些重新設計的努力。

讀者可能會有的緊迫問題

問：ITEN 的技術與傳統鋰離子電池相比如何？

答：ITEN 的固態電池提供更高的放電速率、更快的充電時間和優越的溫度彈性，使其更適合現代多樣化的應用。

問：這些電池是否可以商業購買？

答：ITEN 目前運營一條試點生產線，預計到 2025 年將實現全面生產，屆時將擴大對更廣泛市場的可用性。

問：這些電池提供什麼環境效益？

答：它們不使用鈷或重溶劑，確保符合環境法規並減少有害廢物。

可行的建議

1. 關注 ITEN 的發展： 依賴能源儲存的行業應跟蹤 ITEN 的進展，以評估潛在的整合。

2. 探索定制選項： 考慮與 ITEN 合作，尋求滿足特定操作要求的定制解決方案。

3. 為整合做好準備： 開始策劃如何將這些創新電池納入未來的產品線。

想了解更多有關 ITEN 在能源儲存方面的創新，請訪問他們的 官方網站。擁抱電池技術的革命，為各行各業的便攜電源解決方案樹立新標準。