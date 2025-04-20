電動公車改變了泰倫加納的公共交通

作為創新的可持續大眾交通倡議，泰倫甘納州道路交通公司（TSRTC）公開了35輛最先進的電動巴士，以改善卡里姆納加爾到海德拉巴之間的連通性。在卡里姆納加爾的安貝德卡爾體育場舉行的發布活動中，交通部長與TSRTC副主席及地方政府官員一同出席。

在活動期間，部長搭乘一輛新電動巴士前往卡里姆納加爾-II車庫，檢查新安裝的電動充電基礎設施，這是邁向重要步驟的一部分。此次活動象徵著該州對環保交通解決方案的承諾。此外，已有計劃將再投入39輛電動巴士。

州政府計劃在奈贊巴德部署67輛，在巴朗加爾部署86輛，在蘇里亞佩特部署52輛，在納爾貢達部署65輛，在海德拉巴部署74輛。這一倡議是為了獲得約2,400輛電動巴士的更大戰略的一部分，特別是遵循A. 雷萬特·雷迪總理的指示，以促進首都周邊環路的電動車使用。

Transforming India's public transport system || MEIL TRANSPORT

此外，為了應對馬哈拉克希米計劃引發的高需求，州政府已啟動招聘3,035名新員工的程序，以支持TSRTC的綠色交通革命。

日常通勤改善：小貼士、生活黑客和有趣事實

隨著泰倫甘納的公共交通系統最近引入電動巴士，朝向可持續旅行的轉型變得更加明顯。這裡有一些有用的小貼士、生活黑客和有趣的事實，可以幫助改善每日通勤體驗並探索電動交通的好處。

1. 為了可持續性使用公共交通

使用電動巴士等公共交通工具可以顯著減少碳足跡。與其獨自駕駛，不如拼車或搭乘巴士，這樣可以減少交通擁堵和溫室氣體排放。不要將公共交通視為簡單的移動方式，而是將其視為可持續生活方式的一部分。

2. 明智地規劃路線

使用提供巴士路線實時更新的應用程式可以有效地規劃旅行。尋找提供電動巴士路線資訊的應用程式，這將幫助你節省時間並輕鬆連接其他交通工具。

3. 利用充電基礎設施

正如最近電動巴士推出所示，新的充電基礎設施正在安裝。如果你駕駛電動車，請熟悉充電站的位置。知道充電站的位置將有助於你組合交通需求並減少等待時間。

4. 利用交通工具進行探索

公共交通可以成為發現城市的好方法。搭乘巴士前往新的社區或公園。許多城市都有隱藏的寶藏，可以通過搭乘巴士探索附近的地區來發現。

5. 了解電動車（EV）

了解電動巴士是如何運作的，可以提高你對這種環保交通工具的興趣。你知道電動巴士在制動時可以回收能量嗎？這個過程可以提高行駛距離和效率，使其成為城市交通的創新選擇。

6. 參與地方倡議

保持對周圍地方綠色倡議和交通發展的最新信息。參加有關交通的地方會議或論壇是學習更多和表達意見的好機會。這樣的參與可以導致社區內更好的服務和可持續做法。

7. 考慮健康益處

轉向像電動巴士這樣的可持續交通工具，有助於改善清潔空氣和社區健康結果。減少排放將減少空氣污染，對每個人的呼吸健康都有益。

8. 利用政府倡議

利用促進電動車使用的政府計劃或激勵措施。在許多地區，政府提供購買電動車的稅收激勵或對公共交通使用的補助，這可以大大降低整體出行成本。

通過整合這些小貼士，並了解泰倫甘納等地的公共交通最新發展，可以改善通勤體驗，並為更綠色的地球作出貢獻。

要查看有關可持續生活和交通解決方案的更多深入文章，請訪問 TSRTC。