魁北克的電力革命：從補助到責任的及時轉變

魁北克將「Roulez vert」回饋計劃延長至2025-2026年，對於新電動車提供最高4,000美元的補助，插電式混合動力車則提供2,000美元，並附帶資格條件。

對於二手電動車和電動摩托車的獎勵分別為2,000美元和1,000美元，車輛價格上限為65,000美元。

回饋將於2027年1月結束，反映魁北克向擁有者徵收年度費用以貢獻基礎建設成本的轉變。

電動車擁有者的年度費用計劃將於2027年開始，目標是在2030年前籌集3.8億美元用於道路維護。

魁北克將於2027年4月結束對電動車的免費收費公路和渡輪通行，預計到2030年將為公共財政增添7,500萬美元，促進基礎建設融資的公平性。

政策變更強調長期可持續性，平衡綠色技術採用與基礎建設資金需求。

魁北克的做法可能成為全球公平交通電氣化的典範。

在魁北克的壯麗風景中，電動車（EV）迎來了一個新時代。這個以堅實環保政策而聞名的省政府，正在演變其對電動車的支持方式，標誌著從激勵措施到責任的微妙過渡。

財政部長埃里克·吉拉德（Eric Girard）最近公布了魁北克2025-2026年的預算，概述了「Roulez vert」回饋計劃的臨時延長。自2025年4月1日起，魁北克將延長對新電動車和插電式混合動力車的回饋：對於完全電動或燃料電池模型提供最高4,000美元，對於插電式混合動力車提供2,000美元。值得注意的是，車輛必須定價在65,000美元以下才能符合資格。二手電動車可獲得2,000美元，而電動摩托車則可獲得1,000美元。

然而，這一延長是在變革的背景下進行的。到2027年1月，這些激勵措施將正式結束，因為魁北克正向一個可持續的模式轉型，要求電動車擁有者更直接地為基礎設施費用做出貢獻。魁北克政府的訊息非常明確：激勵採用的時代即將結束，強調對交通基礎設施資金的平衡方法。

這一新方向的一個重要步驟是，從2027年1月開始，對電動車和插電式混合動力車擁有者徵收年度費用。這一舉措預計到2030年將籌集3.8億美元，標誌著從回饋到收入徵集的財政轉變，確保那些使用魁北克道路網絡的人為其維護做出貢獻。

此外，自2027年4月起，魁北克將不再對綠牌車輛提供免費的收費公路和渡輪通行，這一措施預計到2030年將為公共財政增添7500萬美元。這些措施強調了一種公平的轉變，所有道路使用者共同承擔基礎設施融資的負擔。

在過去十多年中，魁北克的激勵措施促進了電動車的採用。現在，隨著電動車數量的增加和市場的成熟，該省正專注於長期的財務可持續性。這一政策演變預示著一種深思熟慮的平衡：擁抱綠色技術，同時合理分配基礎設施的成本。

隨著魁北克的茂密森林和充滿活力的城市為這一過渡做好準備，總體訊息是責任和前瞻性。這一轉變呼應了全球的敘事，即可持續交通不僅要讓我們的道路變綠，還要維持它們。魁北克的藍圖可能只是更廣泛、更公平的交通電氣化模式的前奏。

魁北克的電動車策略預示著可持續性和責任的新時代

引言

隨著魁北克如畫的風景見證電動車（EV）的激增，省政府揭示了其電動車政策的關鍵轉變。魁北克以其環保政策而聞名，正在從以刺激為驅動的支持轉向強調用戶責任的方向。這一戰略轉變涵蓋了回饋計劃、基礎設施資金和公平用戶貢獻的變更。

理解魁北克的電動車策略轉變

1. 延長激勵和進入門檻

魁北克將其「Roulez vert」回饋計劃延長至2025年4月1日，提供：

– 對於完全電動或燃料電池車輛最高4,000美元。

– 對於插電式混合動力車輛2,000美元。

– 符合資格的車輛價格需低於65,000美元。

見解： 此次延長與魁北克的生態前瞻理念相一致，確保可負擔性仍然是電動車採用的首要考量。

2. 接近激勵的結束

到2027年1月，這些激勵將停止，因為政府正轉向可持續的道路基礎設施資金。該省發出負責任的管理信號，敦促電動車擁有者公平地為道路維護做出貢獻。

3. 基礎設施費用：可持續的方法

從2027年1月開始，將對電動車和插電式混合動力車擁有者徵收年度費用。這一舉措預計到2030年將籌集3.8億美元，強調從回饋轉向基礎設施資金的轉變。

4. 綠牌特權和財務公平

從2027年4月開始，電動車將不再享有免費的收費橋和渡輪通行，這一措施預計到2030年將為國家收入增加7500萬美元。這一費用重新分配旨在在所有道路使用者之間尋求公平的財務責任。

關鍵問題與見解

– 為什麼魁北克要停止激勵？ 這一轉變反映了市場的成熟和電動車的增加，使得從刺激需求轉向維持基礎設施成為可能。

– 對消費者的影響是什麼？ 消費者必須適應增加的財務責任，鼓勵有意識的電動車擁有和使用模式。

– 全球比較與實踐： 其他地區可能會觀察魁北克的做法，評估其在實現公平、可持續交通資金模型方面的有效性。

更廣泛的背景和市場趨勢

– 市場預測和行業趨勢： 全球電動車市場預計到2030年將超過8000萬輛（IEA），這表明魁北克的政策可能為其他地區在解決基礎設施資金和可持續性方面設置了趨勢。

– 實際使用案例： 增加的電動車擁有量需要加強充電基礎設施。魁北克擁有豐富的水電資源，準備以可持續的方式支持這一擴展。

– 安全與可持續性： 隨著電動車網絡的擴大，確保穩健的充電站和安全的數字支付系統將至關重要。

對魁北克電動車駕駛者的可行建議

– 考慮在2027年前購買電動車 以利用剩餘的回饋。

– 計劃長期開支， 考慮到2027年即將到來的基礎設施費用。

– 保持對電動車基礎設施發展的關注， 參與社區討論可持續交通解決方案。

結論

魁北克向可持續交通資金的戰略轉變，成為未來政策框架的典範。在保持生態友好的同時，重點轉向協作的道路使用模式。這一公平責任和可持續性的藍圖暗示著電動車政策全球的變革時代。

如需更多見解或環保倡議，請訪問[魁北克政府的官方網站](https://www.quebec.ca)。