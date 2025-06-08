F-16 悲劇：洛克希德·馬丁因北約演習墜毀揭示致命設計缺陷而被命令支付數百萬元賠償

驚人的法院裁決：洛克希德·馬丁因北約演習中致命的F-16墜毀被判負責——新細節動搖航空航天產業

希臘法院已下令洛克希德·馬丁支付賠償金，因一起致命的F-16墜毀揭露了重大設計缺陷。以下是您需要了解的內容。

快速資料 11人遇難： 2名希臘飛行員和9名法國軍人喪生

2名希臘飛行員和9名法國軍人喪生 33人受傷： 生還者包括21名法國和12名意大利人員

生還者包括21名法國和12名意大利人員 長達10年的法律鬥爭： 本案的裁決歷時近十年，於2025年宣佈

本案的裁決歷時近十年，於2025年宣佈 數百萬美元的賠償：洛克希德·馬丁被要求賠償受害者家庭

2015年1月，一場驚心動魄的北約空戰演習變得災難性，一架希臘F-16在西班牙洛斯利亞諾斯空軍基地起飛幾秒鐘後墜毀。這起災難造成11人喪生，33人受傷，並震撼了航空界。

如今，在2025年的劃時代裁決中，希臘法院最終追究美國航空航天巨頭洛克希德·馬丁的責任——突顯軍用裝備安全和影響國際防衛行動的設計缺陷的重大問題。

2015年北約演習中發生了什麼錯誤？

這架不幸的F-16由35歲的潘納基奧提斯·拉斯卡里斯上尉和31歲的副駕駛阿塔納西奧斯·扎加斯駕駛，任務是保護盟友飛機。在起飛後僅7.8秒，飛機突然滾轉，墜毀在D-4避難所附近並爆炸。

深入調查揭示了一個令人不安的根本原因：F-16駕駛艙面板上錯誤放置的修整控制開關，可能在起飛前20分鐘意外移動。這個微小而被忽視的細節導致了致命的後果，使飛機劇烈不穩定，無法恢復。

機組成員的專業水平、健康狀況和飛行技能無可指摘。令人震驚的是，幾十年來類似的事故已經被記錄下來，但F-16的警告系統卻未做任何升級——與F-15、F-18和美洲獅2000等其他戰鬥機相比，這些飛機都具備了修整設置錯誤的警報系統。

設計缺陷為何能存在數十年而未修復？

法院文件和北約安全報告揭示，這個危險的設計在全球F-16操作員中早已成為公開的秘密。在一次美國空軍安全會議上，當問及是否遇到過意外修整調整問題時，大多數國際飛行員都舉手表示經歷過。

儘管如此，洛克希德·馬丁仍堅稱F-16在結構上是安全的，駕駛艙開關得到了充分保護。公司甚至認為機組人員應對大部分責任負責——即便多起事故的發生，包括由類似錯誤造成的美國和土耳其F-16事件。

為何法院在2025年判定洛克希德·馬丁敗訴？

在經歷多年法律糾紛和管轄挑戰後，希臘的三位法官雅典上訴法院裁定洛克希德·馬丁未能實施關鍵的安全防範措施。法院嚴厲批評該製造商未安裝強制性的警告系統，也未像其他飛機那樣更新駕駛艙設計。

法律專家將2025年的裁決視為國防責任的轉捩點，發出了明確的信息：製造商不能忽視已知風險——特別是當生命和國際安全受到威脅時。

如何防止類似的航空事故？

北約的調查員和飛行安全委員會隨後再次呼籲：

– 改進駕駛艙設計，將關鍵開關放置在可視範圍內且遠離高接觸區域

– 對關鍵飛行設置實施強制性警告和鎖定系統

– 重新檢討和更新起飛前檢查程序

– 鼓勵報告和透明分析“近乎失誤”的事件

隨著軍用航空推動技術邊界，這些步驟比以往任何時候都更加相關。如需獲取更新，請參閱北約的官方網站，並了解全球標準，請訪問ICAO。

這對軍事飛行安全的未來意味著什麼？

隨著技術的進步和前線的演變，這起案件凸顯出一個不爭的事實：微小的設計疏忽可能導致災難性的後果。世界各國的空軍和防務承包商必須從悲劇中學習，而不是重蹈覆轍。

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參考資料