Feedback Sports 推出經濟實惠的電動升降輔助裝置，用於自行車維修

Feedback Sports 的創新團隊推出了一款突破性的產品，專為現代性能電動自行車和重型山地車的擁有者設計。Feedback Pro E Lift Repair Stand 提供電動升降輔助機制，方便在家中進行維護和修理。它填補了市場上對於不需要大型工作室空間的緊湊且價格合理的解決方案的需求。

與傳統的修理架不同，Feedback Pro E Lift 專為可攜性和效率而設計。它擁有較輕的升降機制和合理的高度範圍，對於大多數任務來說已經足夠。該架子有一個穩定的底座，可以在不使用時輕鬆滾動，從而最大限度地利用空間。

Feedback Pro E Lift 的一大特色是其價格合理。定價低於類似的專業電動升降修理架的一半，為家庭機修工和小型自行車商店提供了極佳的價值，讓他們可以在不掏空錢包的情況下升級設備。

該架子設計為易於使用且簡單組裝。其僅有 29″/74 cm 的平方腳印，不會佔用您車庫或工作室太多空間。55lb/34 kg 的工作桿幾乎是組裝好的，只需安裝寬大的底座即可使用。

Feedback Pro E Lift 擁有超過 3’/1m 的升高能力，能輕鬆將您的電動自行車或山地車提升到所需的工作高度。夾具從離地 34″/84 cm 的舒適高度開始，消除了抬升的需求。架子的平底腳配有可調節裝置，以適應不平的地面。

該架子配備了 Feedback 知名的夾具連接，具有快速機制和旋轉手柄，以其易用性和安全的抓握而聞名。最大升降承載能力為 110lb/50 kg，使其非常適合性能電動自行車。此外，Feedback 提供美國和歐盟的電源適配器，以確保兼容性。

Feedback Pro E Lift Repair Stand 將於 2025 年 1 月開始以 $1200/1350€ 的價格供應。對此感興趣的人可以在選定的獨立自行車商店或直接從 Feedback Sports 購買。那么，為什麼不投資於一個高品質且價格合理的工作架，讓自行車維護變得輕而易舉呢？

透過 Feedback Pro E Lift Repair Stand 改善自行車修理